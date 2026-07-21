Харьков – Фаджиано Окаяма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии
Украинский клуб Харьков (бывший Металлист 1925) проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.
21 июля в 19:00 встречаются Харьков и команда Фаджиано Окаяма из Японии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Товарищеский матч пройдет на стадионе Sportplatz Angerberg в австрийском городе Ангерберг.
Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Харьков – Фаджиано Окаяма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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