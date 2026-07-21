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Товарищеские матчи
Харьков
21.07.2026 19:00 - : -
Фаджиано Окаяма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 16:34 | Обновлено 21 июля 2026, 16:35
47
0

Харьков – Фаджиано Окаяма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии

21 июля 2026, 16:34 | Обновлено 21 июля 2026, 16:35
47
0
Харьков – Фаджиано Окаяма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Харьков
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Украинский клуб Харьков (бывший Металлист 1925) проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

21 июля в 19:00 встречаются Харьков и команда Фаджиано Окаяма из Японии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеский матч пройдет на стадионе Sportplatz Angerberg в австрийском городе Ангерберг.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Харьков – Фаджиано Окаяма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Харьков товарищеские матчи Младен Бартулович учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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