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  4. Харьков – Фаджиано Окаяма – 1:2. Поражение от японцев. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Харьков
21.07.2026 19:00 – FT 1 : 2
Фаджиано Окаяма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 14:57 | Обновлено 22 июля 2026, 15:05
93
0

Харьков – Фаджиано Окаяма – 1:2. Поражение от японцев. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Австрии

22 июля 2026, 14:57 | Обновлено 22 июля 2026, 15:05
93
0
Харьков – Фаджиано Окаяма – 1:2. Поражение от японцев. Видео голов и обзор
ФК Харьков
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Клуб УПЛ Харьков (бывший Металлист 1925) проиграл контрольный матч на сборах в межсезонье.

21 июля в 19:00 Харьков уступил команде Фаджиано Окаяма из Японии (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеская игра прошла на стадионе Sportplatz Angerberg в австрийском городе Ангерберг.

У Харькова гол забил Рамик Гаджиев (59 мин), у соперников отличились Лукао (44 мин) и Браун (78 мин).

Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеский матч. 21 июля 2026

Ангерберг (Австрия), Sportplatz Angerberg

19:00. Харьков (Украина) – Фаджиано Окаяма (Япония) – 1:2

Голы: Гаджиев, 59 – Лукао, 44, Браун, 78

Видео голов и обзор матча

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Харьков товарищеские матчи Младен Бартулович учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Рамик Гаджиев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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