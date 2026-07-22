Харьков – Фаджиано Окаяма – 1:2. Поражение от японцев. Видео голов и обзор

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Клуб УПЛ Харьков (бывший Металлист 1925) проиграл контрольный матч на сборах в межсезонье.

21 июля в 19:00 Харьков уступил команде Фаджиано Окаяма из Японии (1:2).

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Товарищеская игра прошла на стадионе Sportplatz Angerberg в австрийском городе Ангерберг.

У Харькова гол забил Рамик Гаджиев (59 мин), у соперников отличились Лукао (44 мин) и Браун (78 мин).

Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

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Товарищеский матч. 21 июля 2026

Ангерберг (Австрия), Sportplatz Angerberg

19:00. Харьков (Украина) – Фаджиано Окаяма (Япония) – 1:2

Голы: Гаджиев, 59 – Лукао, 44, Браун, 78

Видео голов и обзор матча

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