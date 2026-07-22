Харьков – Фаджиано Окаяма – 1:2. Поражение от японцев. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Австрии
Клуб УПЛ Харьков (бывший Металлист 1925) проиграл контрольный матч на сборах в межсезонье.
21 июля в 19:00 Харьков уступил команде Фаджиано Окаяма из Японии (1:2).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеская игра прошла на стадионе Sportplatz Angerberg в австрийском городе Ангерберг.
У Харькова гол забил Рамик Гаджиев (59 мин), у соперников отличились Лукао (44 мин) и Браун (78 мин).
Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Товарищеский матч. 21 июля 2026
Ангерберг (Австрия), Sportplatz Angerberg
19:00. Харьков (Украина) – Фаджиано Окаяма (Япония) – 1:2
Голы: Гаджиев, 59 – Лукао, 44, Браун, 78
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец может перейти в «Трабзонспор»
Кардозу подписал длительный контракт