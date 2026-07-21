Назван стартовый состав Харькова на матч против японской команды
21 июля в 19:00 встречаются Харьков и команда Фаджиано Окаяма из Японии.
Назван стартовый состав клуба Харьков (бывший Металлист 1925) на контрольный матч на сборах в межсезонье.
21 июля в 19:00 встречаются Харьков и команда Фаджиано Окаяма из Японии.
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Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Товарищеский матч пройдет на стадионе Sportplatz Angerberg в австрийском городе Ангерберг.
Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Cтартовый состав Харькова на матч против японской команды
Харьков: Варакута, Пличко, Салюк (кап), Дубко, Потапенко, Король, Антюх, Когут, Гаджиев, Багрий, Кастильо.
Запас: Проценко, Гончаров, Павлюк, Мартинюк, Крупский, Шабанов, Калюжный, Яцык, Профини, Аревало, Рашица, Парако, Забергджа.
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