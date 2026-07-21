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Харьков
21.07.2026 19:00 – перерыв 0 : 1
Фаджиано Окаяма
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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 18:53 | Обновлено 21 июля 2026, 19:23
234
0

Назван стартовый состав Харькова на матч против японской команды

21 июля в 19:00 встречаются Харьков и команда Фаджиано Окаяма из Японии.

21 июля 2026, 18:53 | Обновлено 21 июля 2026, 19:23
234
0
Назван стартовый состав Харькова на матч против японской команды
ФК Харьков
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Назван стартовый состав клуба Харьков (бывший Металлист 1925) на контрольный матч на сборах в межсезонье.

21 июля в 19:00 встречаются Харьков и команда Фаджиано Окаяма из Японии.

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Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеский матч пройдет на стадионе Sportplatz Angerberg в австрийском городе Ангерберг.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Cтартовый состав Харькова на матч против японской команды

Харьков: Варакута, Пличко, Салюк (кап), Дубко, Потапенко, Король, Антюх, Когут, Гаджиев, Багрий, Кастильо.

Запас: Проценко, Гончаров, Павлюк, Мартинюк, Крупский, Шабанов, Калюжный, Яцык, Профини, Аревало, Рашица, Парако, Забергджа.

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Харьков товарищеские матчи Младен Бартулович учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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