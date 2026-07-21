62 удара Турции и привозы Муслеры. Топ-10 команд-разочарований ЧМ

На 55-й минуте после подачи с фланга Гордон проштрыкивает мяч в ворота Мартинеса. 1:0, Англия впереди в равном матче без моментов, а футбол как никогда близок к тому, чтобы вернуться домой. Как реагируют на это британцы? Перестают играть. С 56-й минуты и вплоть до 90+2-й у них будет всего 12% владения мячом, всего несколько точных пасов. Есть соблазн обвинить во всем Тухеля, но тот произвел роковую замену Гордона на Консу лишь на 72-й минуте – кажется, не планировал начинать отбиваться так рано. Есть вопросы, в частности, к футболистам. Но больше всего – конечно, к Томасу, который не привел их в чувство, а лишь подтолкнул к самому позорному – не по идее, но по качеству – «автобусу» турнира. Англия засела в собственной штрафной и пропустила дважды (а сколько допустила моментов!). В обоих случаях – после подач Месси, которого она идеально закрывала до тех пор, пока не перестала пытаться играть в футбол. В этот момент Англия разочаровала всех. А особенно – своих болельщиков.

Но вплоть до этого момента – 6 матчей и 55 минут седьмого – она убеждала. Да и главная причина разочарования – действия Тухеля, а не игроков. Поэтому она не попала в топ главных разочарований турнира. А кто попал? Разбираемся ниже.

10. Южная Корея: тщетные ожидания

Единственная в топе из Азии, ведь от стран этого региона традиционно не ждем слишком многого. Впрочем, та же Япония поразила. Запомнилась. Вроде бы вылетела довольно рано, в 1/16 финала, но успела пощекотать нервы Нидерландам и Бразилии. А корейцы? Покорили наши сердца в своем первом матче на турнире: мало того, что обыграли Чехию (2:1), так еще и сделали это с камбэком и благодаря крутым прорывам центрального полузащитника Хван Ин Бома то в штрафную площадку, то на фланг. Тогда стало понятно: это тактически довольно подкованная команда. Может даже выиграть свою группу… Казалось. Вместо этого корейцы проиграют 2 из 2 последних матчей, не забив ни одного гола, и покинут турнир еще на групповом этапе. Самое странное: а как вообще можно было так провалиться в атаке с Соном и Ли? Загадка. Настолько большая, что президент Южной Кореи призвал начать расследование. Интересно, на кого выйдут…

9. Шотландия: хуже Гаити

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На момент старта турнира марокканцы не выглядели грозной силой, поэтому во второе место Шотландии в группе можно было поверить. А даже если нет: какая разница? В конце концов, не выйти третьей из квартета с Гаити в составе просто невозможно. Но вот Шотландия в первый игровой день теряется на поле против гаитян. Во втором тайме откровенно отбивается, чтобы защитить преимущество. Одолевает соперника, но лишь 1:0. В итоге этого не хватит для выхода в плей-офф. Больше сборная на турнире не забьет ни разу, а Скотт Мактоминей после очередного убедительного сезона в «Наполи» завершит ЧМ с показателем 0+0. Тренер сразу подаст в отставку. И дело ведь не только в том, что Шотландия не прошла дальше: она оказалась лишь №4 в группе по качеству игры в футбол. Проиграла Бразилии с тем же счётом, что и Гаити. Островная сборная на фоне британской выглядела лучше. Похоже на приговор для местного футбола.

8. Эквадор: атаку забыл дома

Напоминаю: команда отправлялась на турнир как вторая лучшая в латиноамериканском регионе. В отборе к ЧМ позволила опередить себя лишь Аргентине. И это на дистанции в 18 туров – более чем объективной. При этом она пропустила всего 5 голов, проиграла только 2 матча – лучший показатель отборочного турнира, даже Аргентина Скалони не была столь убедительной. Поэтому ожидания от Эквадора перед ЧМ были довольно высокими. Что мы получили взамен? Ничего, кроме героической победы над Германией в последнем туре группы (2:1). В остальных 3 матчах – 0 побед, ни одного забитого гола. В решающей игре против Мексики команда уступала 70 минут, но даже так нанесла по воротам соперника лишь 7 ударов (только 1 в створ) на 0.75 xG. А чуть раньше опозорилась в матче против Кюрасао (0:0 после 15 ударов в створ). Бесславный турнир для сборной, которая, как оказалось, совершенно не умеет в атаку.

7. Турция: чудеса нереализации

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Вы все ожидали увидеть здесь эту сборную. Одну из тех, кого перед стартом турнира называли «темной лошадкой». Ту, которой пророчили победу в группе с хозяевами мундиаля. В конце концов, не топ-сборная с топ-футболистами – Гюлером, Йылдызом и Чалханоглу как минимум. А результат – позорный вылет уже по итогам первых двух матчей. Причем против кого? Всего лишь Австралии и Парагвая – команд, в которых вообще нет мировых звезд. Обеим Турция даже не забила. И это при более чем 30 ударах и более чем 72% владения мячом в каждом из матчей. Никто на турнире так не транжирил шансы, как Турция. И самое печальное: подвела именно звездная атака, а не проблемная на бумаге оборона. И даже победа 3:2 над США в последнем туре не принесла сборной облегчения… Но только седьмое место в нашем топе, потому что Турция пережила свой позор при в общем-то неплохой игре в футбол. Немного не повезло.

6. Чехия: худшая в слабой группе

Пожалуй, самая конкретная сборная всего турнира. Есть высокие нападающие? Значит, будет играть длинными передачами на них. Нет техничных игроков для построения позиционных атак? Будет полагаться на стандартные положения. Вдруг забьет первой? Отойдет в оборону, чтобы защитить счёт. Респект Чехии за то, что она оставалась собой с первой до последней минуты турнира. К сожалению, таких минут было немного: команда покинула ЧС уже по итогам первых трёх матчей. В них она набрала лишь одно очко, а в решающем для себя поединке с Мексикой не предложила сопернику ничего ни в атаке, ни в обороне (0:3). Шик не забил. Соучек выпал из стартового состава по ходу турнира. Шульц заработал пенальти в собственные ворота против ЮАР. То есть все лучшие провалились и подвели. Чехия выглядела беззащитной и безыдейной в одной из самых слабых групп чемпионата мира. Поэтому и в нашем топе.

5. Нидерланды: без акцентов

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Главная претензия к сборной: мы так и не поняли, за счет чего она собиралась побеждать в матчах. Привезла на турнир оборону с ван де Веном, ван Дейком, ван Хеке и Дюмфрисом, но пропустила дважды в первом же матче. Могла рассчитывать на Де Йонга и Рейндерса в центре поля, но не играла в тотальный контроль мяча. Атака? Ну, попытки были. Но разве забьёшь много, когда у тебя на острие только Бробби, а главный в линии – Гакпо? В итоге Нидерланды покинули турнир уже на стадии 1/16. Да, только после серии пенальти – но такой, которой предшествовали овертаймы с всего лишь 16% владения мячом «оранжевых»! То есть команда ждала 11-метровых, чтобы проиграть по ним. Не играла в футбол полчаса, хотя могла бы хотя бы попробовать. В решающий для себя момент просто отбывала номер и не знала, что делать на поле. Куман так и не придумал, за счёт чего этой звездной сборной выигрывать матчи.

4. Уругвай: провал вратаря

Бьелса после третьего матча команды на турнире признался: впервые в его карьере вратарь попросил о замене не из-за травмы, а из-за давления. Муслера ошибся в первом туре. Ошибся во втором. Ошибся в третьем. Рекордное достижение: ни один вратарь в истории не допускал ошибок в каждом своём матче на групповом этапе. А опытный уругваец смог. По-человечески жаль кипера, которому уже 40 лет и который просто доигрывает в чемпионате Аргентины – а тут такой шок. Неудачи деда стоили Уругваю вылета уже на групповом этапе. И даже конспекты Бьелсы, очевидно толстые и подробные, не помогли. Правда, СМИ сообщают о конфликтах между тренером и игроками – даже без провалов Муслеры такой проблемный Уругвай вряд ли зашел бы далеко. Однако не выйти из группы с Саудовской Аравией и Кабо-Верде – то ещё достижение. Отмечаем четвертым местом в топе.

3. Франция: шок-выступление в 1/2

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Позволю себе взять команду, которая дошла аж до полуфинала. Почему? Из-за силы разочарования от её игры в решающем для неё матче. Франция уверенно шла по турниру. Только побеждала в первых 6 матчах. Мбаппе бил рекорды. Олисе штамповал ассисты. Дембеле не забывал отличаться и уже имел на своём счёте, в частности, хет-трик. Дуэ и Барколя по очереди выходили на замену – и действительно приносили пользу. Казалось, что эту атаку не остановить и что фаворит турнира – очевиден. Однако только казалось: Испания остановила. В решающем матче провалились все лидеры нападения Франции. Особенно Олисе – креативный центр этой команды. В ключевой момент оказалось, что у сборной нет ни тактической подготовки, ни плана Б, ни идей. Разочаровали все. Особенно Дешам. Лучший состав турнира вообще не выглядел командой на фоне испанцев. И как после такого не включить французов в топ?

2. Германия: личный провал Нагельсманна

Бывает так, что топ-сборная вылетает из-за «не того» поколения. Бывает и так, что это происходит из-за ошибок конкретных футболистов. А бывают случаи, когда очень легко свалить всю ответственность за неудачу на тренера. Так вот, этот случай – именно такой. План Юлиана не сработал. И Киммих на фланге обороны вместо центра поля. И выбор Нмечи в стартовый состав. И три «десятки». И Сане в старте. И длительное игнорирование Ундава. И даже возвращение Нойера в сборную не оправдало себя. Нагельсманн сделал неправильно всё, что только можно было. Насколько он убедил два года назад на Евро, настолько же не убедил сейчас на ЧМ. Показательно: после последнего матча заявил, что хочет остаться, но всё равно был уволен. В немецкой федерации футбола все всё понимают. Вылетать в 1/16 – слишком рано. Особенно от скромных парагвайцев.

1. Португалия: чародей Мартинес

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Всего несколько лет назад тренер Роберто Мартинес уже был причастен к провалу одного «золотого» поколения: так и не привел лучший в истории состав Бельгии ни к одной большой победе. Да что там: ни к одному финалу. Сейчас он получил второй шанс в Португалии… чтобы погубить ещё одних «золотых». Португальцы привезли на турнир лучший центр поля: Невеш, Витинья и Фернандеш. Каждый из них провёл топовый клубный сезон. Каждый не только отдавал пасы, но и даже забивал. Каждый был среди ключевых футболистов своих клубных команд. В итоге же на ЧМ каждый из названных… забыл, как играть в футбол. Витинья и Невеш в основном отдавали пасы назад. Фернандеш был лишь тенью самого себя. Магия, а главный чародей – Мартинес. Именно из-за него Роналду не получил комфортного сценария игры. За весь турнир тренер так и не нашёл ни одного полезного вингера. Провалы по всем фронтам.

Лучшие в мире футболисты всего через несколько недель после удачного сезона выглядели посредственно. В каждом из пяти матчей. Если это не разочарование всего турнира, то что тогда?