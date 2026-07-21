Бомбардиры, слезы, водопои, чипы, гонорары. Самые памятные моменты ЧМ-2026

«Этот чемпионат мира стал лучшим в истории», – еще до завершения турнира заявил глава ФИФА Инфантино. Однако что-то подобное он говорил и по поводу катарского Мундиаля.

Собственно, в этом нет ничего удивительного или зазорного. Скорее даже наоборот: желание увидеть в последнем по счету своем детище настоящий шедевр.

Безусловно, чемпионат мира-2026 был по-своему уникальным. Собственно, как и абсолютно все предыдущие мировые форумы. Но некоторые моменты только что завершившегося Мундиаля действительно были эксклюзивными.

Об эксклюзивных (и не только) моментах завершившегося чемпионата мира – в нашей подборке.

Новый формат

Впервые за всю историю мировых футбольных первенств участие на Мундиале принимали аж 48 национальных команд. Перед стартом ЧМ-2026 такая новация нравилась далеко не всем. ФИФА обвиняли в излишней коммерциализации футбола, в излишней нагрузке на футболистов, в первую очередь ведущих лиг, и в желании подтянуть на ЧМ откровенно «левые» команды.

Тем не менее, по ходу турнира, особенно в процессе проведения матчей плей-офф, критиков обширного представительства команд становилось все меньше, ибо турнир запомнился настоящими командами-открытиями и упорной борьбой в поединках на вылет.

Паузы на водопой

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Еще одно новшество ЧМ-2026: hydration break, узаконенные перерывы во время игры, во время которых игроки пили воду. С одной стороны, есть рациональное зерно в таком нововведении, особенно если учесть климатические особенности, в которых проводился Мундиаль.

С другой стороны, ФИФА обвиняли, опять-таки, в излишней коммерциализации. Эти перерывы стали называть не иначе, как «золотым дном», ведь во время таких пауз телевизионные вещатели по всему миру за счет рекламы обогатились почти на миллиард долларов.

Хотя в этой связи есть еще один нюанс, более показательный, на наш взгляд. Порой получалось так, что паузами на водопой соперник пытался (и зачастую это у него получалось) сбить темп игры.

Удачное выступление хозяев

Впервые чемпионат мира по футболу приняли сразу три страны: Мексика, США и Канада. И если для мексиканцев футбол – один из главных видов спорта, то вот об остальных двух странах подобное не скажешь. В том смысле, что «игра миллионов» для американцев и канадцев – явно не на лобовом месте.

Тем не менее, во всех трех странах матчи проходили при заполненных трибунах. И с необходимою в данном контексте порцией ажиотажа.

Что же касается итогов команд-хозяев турнира, то они выступили успешно. Все трое. Сборные Мексики, Канады и США синхронно вышли из групп, синхронно прошли первый раунд плей-офф и так же дружно проиграли в 1/8 финала. Канада уступила Марокко 0:3, США разгромно проиграли Бельгии 1:4, Мексика в упорной борьбе минимально уступила Англии 2:3.

Кабо-Верде

Getty Images/Global Images Ukraine. Возинья

Главной сенсацией турнира стала сборная из маленького африканского архипелага – Кабо-Верде. Этот турнир для островитян стал дебютным. И сразу же исторически успешным: выход в плей-офф.

Однако не только выходом в 1/16 финала приятно удивила эта самобытная сборная. Она удивила и своей игрой – вдохновенной, эмоциональной и одновременно грамотной. Грамотной в первую очередь в обороне.

В стартовом поединке сборная Кабо-Верде устояла в игре против самих испанцев – ничья 0:0. Настоящим героем того матча стал сорокалетний голкипер африканской сборной Возинья. Он тащил абсолютно все, что летело в его ворота, и буквально влюбил в себя болельщиков со всего мира, а история с «воссоединением» Возиньи на Мундиале со своей мамой стала и вовсе одной из самых трогательных.

Очень достойно выступили «африканские португальцы» и в плей-офф, где им выпали действующие чемпионы мира. Возинья снова творил чудеса в рамке, что позволило его команде перевести игру в овертайм, однако там Месси и компания оказались сильнее.

Прощальные слезы

Любой чемпионат мира звучит финальным аккордом для того или иного великого футболиста. Не стал исключением и нынешний Мундиаль.

Все мы с замираем сердца следили за наверняка последним танго в исполнении некогда блестящего игрока сборной Бразилии Неймара. Хронические травмы и вечеринки сделали свое черное дело, и от некогда одного из лучших игроков мира осталась лишь тень.

Тем не менее, Анчелотти таки включил Нея в состав Бразилии на этот Мундиаль. Неймар даже сумел забить гол – в 1/8 в ворота Норвегии, но норвежцы прошли дальше, а плачущего Неймара после финального свистка утешали и партнеры, и тренерский штаб.

Не скрывали своих эмоций и Модрич с Роналду. Эти две глыбы встретились в очном противостоянии уже в первом раунде плей-офф. Португалия прошла дальше, и многолетний лидер хорватов не скрывал своих эмоций.

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Разрыдался и многолетний лидер португальцев – уже в следующем раунде, когда его команда уступила Испании. Однако, в отличие от Модрича, которого утешали партнеры, Роналду со своими эмоциями оставался один на один.

Плакал на этом Мундиале и еще один великий футболист. Месси разрыдался после игры 1/8 финала с Египтом. В том матче Лео не забил пенальти, и его команда всерьез рисковала вылететь. Но сумела найти в себе силы и выиграть после 0:2. После финального свистка абсолютно вся сборная Аргентины качала своего плачущего капитана.

Плакал Месси и после финального свистка в главном матче чемпионата. Но то были уже иные слезы: король Лео прощался с мировыми чемпионатами. Он наверняка хотел уйти на покой чемпионом, но не получилось…

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Болельщики

На любом Мундиале есть яркие фаны. Так было, есть и так будет. И ЧМ-2026 в этой связи не стал исключением. Из пестрой и разношерстой болельщицкой торсиды мы небезосновательно решили выделить две: болельщиков сборных Японии и Норвегии.

Японцы запомнились не только искренней поддержкой своей национальной команды, но и синими пакетами для мусора. В эти пакеты «самураи» после окончания матчей собирали разнообразный мусор на стадионах. И не только свой.

Эта традиция уже давно стала настоящей визитной карточкой японских футбольных болельщиков. На вопрос, зачем они это делают, поступил более чем понятный ответ: «мы так привыкли жить».

Ну а настоящими чемпионами мира среди болельщиков стали норвежцы. Сборной этой страны на Мундиалях не было с 1998 года. И после ЧМ-2026 стало понятно, насколько футбольная болельщицкая культура потеряла за это время. Уже с первых дней Мундиаля норвежские болельщики утвердили новый ритуал, который стал настоящим ноу-хау турнира.

«Викинги», компактно размещаясь на трибунах, вытягивали руки вперед и имитировали греблю с боевым кличем. После матчей в такой импровизированной гребле участвовали и футболисты сборной.

Дело Балогуна

Практически на каждом чемпионате мира случаются всяческие резонансные инциденты. Но то, что случилось на нынешнем, ни в какие ворота не лезет. Речь, понятное дело, о так называемом «деле Балогуна».

Накануне матча 1/8 финала США – Бельгия американская команда не досчиталась своего главного форварда – Фоларина Балогуна, удаленного накануне за грубую игру (в матче против сборной Боснии и Герцеговины). Форвард за прямую красную был отстранен на три матча.

Но спустя два дня дисквалификация была отменена. Без особых разбирательств и пояснений. По распространенной версии, дисквалификация Балогуна была отменена после звонка Трампа Инфантино.

Однако американцам такая «медвежья» услуга все равно не помогла: в 1/8 они были разбиты злыми бельгийцами.

Чип в мяче

Один из самых драматических моментов на ЧМ-2026 был в матче 1/16 финала Португалия – Хорватия. На 103 минуте матча хорваты сравняли счет в игре и уже готовились к послематчевым пенальти, но вмешался ВАР, и гол был отменен. Из-за крошечного офсайда. Положение вне игры удалось подтвердить лишь за счет специальных датчиков, вмонтированных внутри мяча.

Технический конфуз

В игре четвертьфинала Англия – Норвегия произошел эпизод, который можно смело назвать «из ряда вон».

Перед тем, как полузащитник англичан Беллингем забил первый гол в ворота «викингов», мяч, скорее всего, зацепил трос телекамеры-паука, и поменял траекторию полета. Норвежцы остановились, надеясь, что арбитр тоже остановится и сам, и игру остановит, но Тюрпен никак не отреагировал, а англичане тем временем повели в счете.

Удаление за прикрытый рот

В матче Парагвай – Турция был удален полузащитник латиноамериканской сборной Мигель Альмирон. Красную карточку Альмирон получил лишь за то, что в центральном круге что-то сказал защитнику соперников Мерту Мюльдюру. Сказав, прикрыв рот рукой.

Вот за прикрытый рот Мигель и получил на орехи от судьи. Это впервые в истории чемпионатов мира был вынесен такой строгий судейский приговор за такое мелкое, на первый взгляд, правонарушение.

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Бомбардирские рекорды

На этом чемпионате мира развернулась невиданная доселе борьба за лавры главного бомбардира. Причем, как оказалось впоследствии, не только за локальную «Золотую бутсу» развернулась борьба, но и за лавры лучшего снайпера в истории чемпионатов мира.

Напомним, что до ЧМ-2026 лучшим бомбардиром Мундиалей являлся форвард сборной Германии Миро Клозе, на счету которого было 16 мячей.

Но уже на старте нынешнего Мундиаля его рекорд пал. Причем превзошли рекорд знаменитого форварда Бундестим сразу два игрока – Месси и Мбаппе.

Сначала тон в гонке супербомбардиров задавал капитан сборной Аргентины, который накануне финала остановился на отметке в 21 забитый мяч на Мундиалях. Но в игре за третье место ЧМ-2026 его перещеголял капитан сборной Франции, сделавший «дубль». В итоге у Мбаппе – 22 гола на чемпионатах мира. И забил он их в 22 матчах.

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Рекордная выручка ФИФА

На этом Мундиале ФИФА заработала рекордные деньги – порядка 14 миллиардов долларов. Чистая прибыль составила порядка 11 миллиардов.

Увеличился и призовой фонд турнира. Победитель получил рекордный 51 миллион долларов. Не стали внакладе даже те команды, которые не вышли из группы: свой «лицевой счет» они пополнили на девять миллионов.

Не в последнюю очередь такие баснословные деньги мировая футбольная ассоциация заработала за счет шальных цен на входные билеты. Если на групповом этапе стоимость «тикетов» начиналась от 100 долларов, то на финал можно было попасть за билет стоимостью от четырех тысяч баксов. Ничего личного: просто бизнес.

Петиция об отстранении Аргентины

Не обошлось и без такого вот казуса. Многим болельщикам по всему миру показалось, что сборную Аргентины судьи (да и в целом организаторы турнира) «тащат» в финал. Поэтому негодующие написали петицию с требованием исключить команду Месси из ЧМ. Эта петиция нашла отголосок в болельщицкий сердцах: ее подписали свыше десяти миллионов человек по всему миру. Но это не помешало «альбиселесте» благополучно выйти в финал. Вот только выиграть финал второй раз подряд им не удалось.