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Англия
22 июля 2026, 00:32 | Обновлено 22 июля 2026, 00:54
1257
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ОФИЦИАЛЬНО. Челси оформил самый дорогой трансфер в истории клуба

Морган Роджерс покинул Астон Виллу

22 июля 2026, 00:32 | Обновлено 22 июля 2026, 00:54
1257
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ОФИЦИАЛЬНО. Челси оформил самый дорогой трансфер в истории клуба
ФК Челси. Морган Роджерс
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Лондонский «Челси» официально объявил о подписании контракта с английским вингером бирмингемской «Астон Виллы» Морганом Роджерсом.

Отмечается, что контракт между 23-летним футболистом и «синими» будет действовать в течение следующих 7 сезонов.

Официально сумма трансфера не разглашается, но ранее сообщалось, что она составит 138 миллионов евро. Таким образом, Роджерс становится самым дорогим новичком в истории клуба, обойдя трансфер Энцо Фернандеса за 121 миллион евро.

В сезоне 2025/26 Морган Роджерс провел 55 матчей на клубном уровне, отличившись 14 забитыми голами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

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Астон Вилла трансферы Челси трансферы АПЛ Морган Роджерс рекорд
Дмитрий Вус Источник: ФК Челси
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Похоже, этим летом усилятся на полмиллиарда долларов.
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