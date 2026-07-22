ОФИЦИАЛЬНО. Челси оформил самый дорогой трансфер в истории клуба

Лондонский «Челси» официально объявил о подписании контракта с английским вингером бирмингемской «Астон Виллы» Морганом Роджерсом.

Отмечается, что контракт между 23-летним футболистом и «синими» будет действовать в течение следующих 7 сезонов.

Официально сумма трансфера не разглашается, но ранее сообщалось, что она составит 138 миллионов евро. Таким образом, Роджерс становится самым дорогим новичком в истории клуба, обойдя трансфер Энцо Фернандеса за 121 миллион евро.

В сезоне 2025/26 Морган Роджерс провел 55 матчей на клубном уровне, отличившись 14 забитыми голами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.