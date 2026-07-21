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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 15:12 | Обновлено 21 июля 2026, 15:39
1127
0

ОФИЦИАЛЬНО. Утвержден Регламент УПЛ: порядок понижения и повышения в классе

Исполком УАФ утвердил регламент соревнований УПЛ на сезон 2026/27

21 июля 2026, 15:12 | Обновлено 21 июля 2026, 15:39
1127
0
ОФИЦИАЛЬНО. Утвержден Регламент УПЛ: порядок понижения и повышения в классе
УПЛ
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Виконкомом УАФ затвердив регламент чемпіонату України з футболу серед команд УПЛ сезону 2026/27.

Стало відомо, як буде проходити обмін командами між УПЛ та Першою лігою.

Публікуємо витяг з регламенту УПЛ, що стосується питань ротації команд між лігами.

🔹 Повний документ. Регламент УПЛ: pdf-файл

Регламент УПЛ сезону 2026/27 (публікується українською мовою)

... 10. Ротація команд у змаганнях УПЛ здійснюється у такому порядку:

10.1. За принципом пониження у класі відповідно до цього Регламенту, а саме: за підсумками змагального сезону склад УПЛ залишають Учасники, головні команди яких посіли за спортивними показниками 15-е, 16-е місця у підсумковій турнірній таблиці. Вихід Учасників оформлюється відповідним рішенням Загальних зборів. Учасник, головна команда якого посіла у підсумковій турнірній таблиці 13-е місце в УПЛ, має провести два матчі плей-оф за право участі в УПЛ в наступному сезоні із командою, яка за підсумками сезону Чемпіонату серед команд Першої ліги ПФЛ посіла у підсумковій турнірній таблиці 4-е місце. Учасник, головна команда якого посіла у підсумковій турнірній таблиці 14-е місце в УПЛ, має провести два матчі плей-оф за право участі в УПЛ в наступному сезоні із командою, яка за підсумками сезону Чемпіонату серед команд Першої ліги ПФЛ посіла у підсумковій турнірній таблиці 3-е місце. Господар поля визначається жеребкуванням, яке проводить Дирекція УПЛ.

10.2. Клуби Першої ліги ПФЛ, що за спортивними показниками посіли 1-е та 2-е місця в турнірній таблиці, за принципом підвищення в класі та отриманого Атестата УАФ на право брати участь в змаганнях УПЛ, входять до складу Учасників УПЛ, за відповідним рішенням Загальних зборів.

10.3. Якщо головну команду Учасника УПЛ виключено зі змагань протягом змагального сезону, до проведення матчів етапу плей-офф, і вона посіла у підсумковій турнірній таблиці місце з 1-го по 13-е, Учасник, головна команда якого посіла 16-е місце, залишає склад УПЛ, а Учасники, головні команди яких посіли 14-е та 15-е місце, проводять матчі плей-оф. У випадку, якщо команду Учасника УПЛ виключено зі змагань протягом змагального сезону і вона посіла у підсумковій таблиці 14-е місце, плей-оф проводять Учасники, головні команди яких посіли 13-е та 15-е місце у турнірній таблиці, а Учасник, головна команда якого посіла 16-е місце, залишає склад УПЛ.

10.4. У разі відмови клубу ПФЛ Першої ліги від включення до складу Учасників УПЛ, до проведення матчів етапу плей-оф, право на це отримує клуб, команда якого посіла у підсумковій турнірній таблиці змагань Першої ліги ПФЛ наступне місце після команди клубу, що відмовився від переходу до УПЛ та отримав відповідний атестат на право брати участь в змаганнях УПЛ.

10.5. У разі відмови клубу ПФЛ Першої ліги від участі в матчах етапу плей-оф або відсутності атестату на право брати участь в змаганнях УПЛ, право на це отримує клуб, команда якого посіла у підсумковій турнірній таблиці змагань Першої ліги ПФЛ наступне місце після команди клубу, що відмовився, та має Атестат УАФ на право брати участь в змаганнях УПЛ.

10.6. Дати проведення перехідних матчів плей-оф визначає Дирекція УПЛ.

10.7. У разі зняття команди зі змагань УПЛ або не проходження процедури атестації (відсутності Атестата УАФ на право брати участь в змаганнях УПЛ) після проведення матчів етапу плейоф, але до початку нового сезону діють наступні положення:

10.7.1. Право участі у змаганнях УПЛ отримує команда, що посіла тринадцяте місце в підсумковій турнірній таблиці УПЛ та програла у матчах плей-оф;

10.7.2. Якщо команда, що зайняла тринадцяте місце в підсумковій турнірній таблиці УПЛ перемогла у матчах плей-оф, то право участі у змаганнях УПЛ отримує команда, що посіла чотирнадцяте місце в підсумковій турнірній таблиці УПЛ та програла у матчах плей-оф за вихід до УПЛ;

10.7.3. Якщо у матчах плей-оф за вихід до УПЛ перемогли команди, що посіли тринадцяте та чотирнадцяте місця у підсумковій турнірній таблиці УПЛ, то право участі у змаганнях УПЛ отримує команда, що посіла третє місце у змаганнях першої ліги ПФЛ та програла у матчах плей-оф за вихід до УПЛ. Якщо команда, що посіла третє місце у змаганнях першої ліги ПФЛ та програла у матчах плей-оф за вихід до УПЛ, не має можливості брати участь у змаганнях УПЛ, то право участі отримує команда, що посіла четверте місце у змаганнях першої ліги ПФЛ та програла у матчах плей-оф за вихід до УПЛ.

10.8. У разі зняття двох команд зі змагань УПЛ після проведення матчів етапу плей-оф, але до початку нового сезону, право участі у змаганнях УПЛ матимуть команди, які програли у матчах плей-оф за вихід до УПЛ.

10.9. У разі виникнення ситуацій та/або обставин не врегульованих цим Регламентом, рішення про склад Учасників УПЛ ухвалює Виконавчий комітет УАФ.

11. В УПЛ не дозволяється виступати кільком командам одного клубу.

12. У разі, коли друга команда клубу отримала право на підвищення у ранзі, що підпадає під обмеження, встановлене у п. 11 цієї статті, вона поступається цим правом команді, що посіла у підсумковій таблиці наступне після неї місце.

13. Клуб УПЛ може заявити команду для участі у змаганнях Другої ліги ПФЛ, подавши відповідну заяву до Адміністрації ПФЛ. У цьому випадку діють наступні положення:

13.1. У матчах дозволяється брати участь футболістам, прізвища яких внесені до заявкових листів клубу;

13.2. У матчах за команду УПЛ (Чемпіонат УПЛ та Чемпіонат УПЛ - 2) дозволяється участь футболістів, прізвища яких внесені до заявкового листа команди Другої ліги ПФЛ цього клубу без обмежень;

13.3. Не дозволяється участь у матчах за команду Другої ліги ПФЛ футболістів, заявлених за команду УПЛ (Чемпіонат УПЛ та Чемпіонат УПЛ - 2) цього клубу.

14. Жодна юридична і/або фізична особа не може мати вплив, володіти або здійснювати управління (прямо чи опосередковано), у тому числі через третіх осіб, більш ніж одним клубом, що бере участь у змаганнях, і здійснювати контроль за їхньою діяльністю.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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