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WTA
21 июля 2026, 21:49 | Обновлено 21 июля 2026, 22:00
1219
14

Олейникова с тяжелой победы стартовала на турнире WTA 250 в Гамбурге

Александра обыграла Насташу Шунк в трех сетах в матче 1/16 финала

21 июля 2026, 21:49 | Обновлено 21 июля 2026, 22:00
1219
14 Comments
Олейникова с тяжелой победы стартовала на турнире WTA 250 в Гамбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 45) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В первом круге Олейникова обыграла представительницу Германии Насташу Шунк (WTA 418) в трех сетах за 2 часа и 42 минуты – 6:2, 3:6, 7:5.

Это было первое очное противостояние соперниц.

Александра на турнире в Германии выступает в статусе первой сеяной.

Во втором раунде украинка сыграет с Лейре Ромеро-Гормаз.

Помимо Олейниковой, Украину на турнире в Гамбурге также представляет Ангелина Калинина, которая одержала победу на старте соревнований над Кейтлин Кеведо и прервала лузстрик из трех матчей.

WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/16 финала

Александра Олейникова [1] – Насташа Шунк [WC] – 6:2, 3:6, 7:5

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Александра Олейникова Насташа Шунк WTA Гамбург
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 14
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Яка ж вона "вольова", якщо Саша за сетами не поступалася?
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+4
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З перемогою!
Хоча, як для першої сіяної і суперниці з 5ї сотні, забагато сил віддала...
Нехай щастить далі! Успіхів з іспанкою!
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+3
Так важко дивитися на гру Олійникової: не грає, а мучиться... сили просто катастрофічно не вистачає, постійно ті парашути вмикає, коли треба і не треба....а скільки разів падала під час гри - я й збився з рахунку
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+3
Молодець, правда в 3 сеті щось не так пішло з 5-2 на 5-5, валідольчик був потужний
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+3
Молодець!Але було важко,мабуть не відновилася ще з попереднього турніру.Успіху у наступному матчі!
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+2
Вітаю, Олійникову, з перемогою!
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+1
"Ех, Настасья, ти, Настасья, отворяй-ка ворота, отворяй ти ворота, прінімай-ка молодца!" Не можна було програти "німкені" з таким притаманним рашисткам ім'ям.
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+1
Для чого я це дивився ? 
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Цікаво, чому німецьке Nastasja звучить українською як Насташа?
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0
Нормально так з 418 ракетною світу. Рівень супер.
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-4
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