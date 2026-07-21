Олейникова с тяжелой победы стартовала на турнире WTA 250 в Гамбурге

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 45) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В первом круге Олейникова обыграла представительницу Германии Насташу Шунк (WTA 418) в трех сетах за 2 часа и 42 минуты – 6:2, 3:6, 7:5.

Это было первое очное противостояние соперниц.

Александра на турнире в Германии выступает в статусе первой сеяной.

Во втором раунде украинка сыграет с Лейре Ромеро-Гормаз.

Помимо Олейниковой, Украину на турнире в Гамбурге также представляет Ангелина Калинина, которая одержала победу на старте соревнований над Кейтлин Кеведо и прервала лузстрик из трех матчей.

WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/16 финала

Александра Олейникова [1] – Насташа Шунк [WC] – 6:2, 3:6, 7:5