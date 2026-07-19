Голевое шоу от Франции и Англии, супергол Тутерова, Магучих vs Олислагерс

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 18 июля.

1. Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию за 3-е место ЧМ

Англия впервые в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира

2. ВИДЕО. Украинец забил супергол за клуб АПЛ. Разгром от черных котов

Тимур Тутеров отличился за Сандерленд в матче против клуба Йорк Сити

3A. Заря в спарринге в Словении сыграла вничью с командой из чемпионата Англии

Гримсби выступает в Лиге 2, четвертом дивизионе английского чемпионата

3B. Карпаты в спарринге отгрузили 4 мяча в ворота боснийского клуба

Дубли оформили Александр Дедов и Артур Шах

3C. Буковина на выезде сыграла вничью с венгерским клубом Ньиредьхаза

Голами отличились Евгений Подлепенец и Олег Кожушко

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о трансфере хавбека из клуба УПЛ

Футболистом команды из Житомира стал Андрусв Араухо из Кривбасса

4B. ОФИЦИАЛЬНО. ФК Харьков попрощался с бразильским легионером

Ари Моура покинул команду Младена Бартуловича

5. Кто кроме Шахтера? Аналитики обновили прогнозный посев в основе еврокубков

Эксперты не видят Динамо, ЛНЗ, Полесье в осенней стадии ЛЕ или ЛК

6. Украина разгромила Португалию и вышла в финал ЧЕ U-20 B по баскетболу

Команда Дмитрия Забирченко гарантировала себе путевку в Дивизион А

7. Олейникова не вышла в финал турнира WTA 250 в румынском городе Яссы

В полуфинале Александра проиграла Майяр Шериф в двух сетах

8. Шестой поул в сезоне. Состоялась квалификация Гран-при Бельгии

Антонелли не оставил шансов конкурентам

9A. Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 м, но уступила Олислагерс

В столице Великобритании состоялся 11-й этап Бриллиантовой лиги

9B. Дюплантис из-за травмы не выиграл этап Бриллиантовой лиги в Лондоне

Сэм Кендрикс из США стал победителем в прыжках с шестом

10. Пять легенд футбола, которые так и не выиграли чемпионат мира

Заветный трофей покорялся не всем великим