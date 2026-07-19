Голевое шоу от Франции и Англии, супергол Тутерова, Магучих vs Олислагерс
Главные новости за 18 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 18 июля.
1. Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию за 3-е место ЧМ
Англия впервые в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира
2. ВИДЕО. Украинец забил супергол за клуб АПЛ. Разгром от черных котов
Тимур Тутеров отличился за Сандерленд в матче против клуба Йорк Сити
3A. Заря в спарринге в Словении сыграла вничью с командой из чемпионата Англии
Гримсби выступает в Лиге 2, четвертом дивизионе английского чемпионата
3B. Карпаты в спарринге отгрузили 4 мяча в ворота боснийского клуба
Дубли оформили Александр Дедов и Артур Шах
3C. Буковина на выезде сыграла вничью с венгерским клубом Ньиредьхаза
Голами отличились Евгений Подлепенец и Олег Кожушко
4A. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о трансфере хавбека из клуба УПЛ
Футболистом команды из Житомира стал Андрусв Араухо из Кривбасса
4B. ОФИЦИАЛЬНО. ФК Харьков попрощался с бразильским легионером
Ари Моура покинул команду Младена Бартуловича
5. Кто кроме Шахтера? Аналитики обновили прогнозный посев в основе еврокубков
Эксперты не видят Динамо, ЛНЗ, Полесье в осенней стадии ЛЕ или ЛК
6. Украина разгромила Португалию и вышла в финал ЧЕ U-20 B по баскетболу
Команда Дмитрия Забирченко гарантировала себе путевку в Дивизион А
7. Олейникова не вышла в финал турнира WTA 250 в румынском городе Яссы
В полуфинале Александра проиграла Майяр Шериф в двух сетах
8. Шестой поул в сезоне. Состоялась квалификация Гран-при Бельгии
Антонелли не оставил шансов конкурентам
9A. Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 м, но уступила Олислагерс
В столице Великобритании состоялся 11-й этап Бриллиантовой лиги
9B. Дюплантис из-за травмы не выиграл этап Бриллиантовой лиги в Лондоне
Сэм Кендрикс из США стал победителем в прыжках с шестом
10. Пять легенд футбола, которые так и не выиграли чемпионат мира
Заветный трофей покорялся не всем великим
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Против вингера подали иск компания JJDS Management Limited и ее основатель Фемис Сагиров
Украинец выделил легендарного Али