Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голевое шоу от Франции и Англии, супергол Тутерова, Магучих vs Олислагерс
Другие новости
19 июля 2026, 10:12 | Обновлено 19 июля 2026, 10:38
815
0

Голевое шоу от Франции и Англии, супергол Тутерова, Магучих vs Олислагерс

Главные новости за 18 июля на Sport.ua

19 июля 2026, 10:12 | Обновлено 19 июля 2026, 10:38
815
0
Голевое шоу от Франции и Англии, супергол Тутерова, Магучих vs Олислагерс
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 18 июля.

1. Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию за 3-е место ЧМ
Англия впервые в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира

2. ВИДЕО. Украинец забил супергол за клуб АПЛ. Разгром от черных котов
Тимур Тутеров отличился за Сандерленд в матче против клуба Йорк Сити

3A. Заря в спарринге в Словении сыграла вничью с командой из чемпионата Англии
Гримсби выступает в Лиге 2, четвертом дивизионе английского чемпионата

3B. Карпаты в спарринге отгрузили 4 мяча в ворота боснийского клуба
Дубли оформили Александр Дедов и Артур Шах

3C. Буковина на выезде сыграла вничью с венгерским клубом Ньиредьхаза
Голами отличились Евгений Подлепенец и Олег Кожушко

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о трансфере хавбека из клуба УПЛ
Футболистом команды из Житомира стал Андрусв Араухо из Кривбасса

4B. ОФИЦИАЛЬНО. ФК Харьков попрощался с бразильским легионером
Ари Моура покинул команду Младена Бартуловича

5. Кто кроме Шахтера? Аналитики обновили прогнозный посев в основе еврокубков
Эксперты не видят Динамо, ЛНЗ, Полесье в осенней стадии ЛЕ или ЛК

6. Украина разгромила Португалию и вышла в финал ЧЕ U-20 B по баскетболу
Команда Дмитрия Забирченко гарантировала себе путевку в Дивизион А

7. Олейникова не вышла в финал турнира WTA 250 в румынском городе Яссы
В полуфинале Александра проиграла Майяр Шериф в двух сетах

8. Шестой поул в сезоне. Состоялась квалификация Гран-при Бельгии
Антонелли не оставил шансов конкурентам

9A. Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 м, но уступила Олислагерс
В столице Великобритании состоялся 11-й этап Бриллиантовой лиги

9B. Дюплантис из-за травмы не выиграл этап Бриллиантовой лиги в Лондоне
Сэм Кендрикс из США стал победителем в прыжках с шестом

10. Пять легенд футбола, которые так и не выиграли чемпионат мира
Заветный трофей покорялся не всем великим

По теме:
Анализ матча Динамо в ЛЕ, полуфинал в баскетболе, неудача волейболистов
Серия пенальти для Динамо, Хлань забил в Польше, поражение в волейболе
Камбек от Аргентины, дирижер Месси, Динамо в Румынии, победа в волейболе
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Футбол | 18 июля 2026, 10:57 39
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы

Против вингера подали иск компания JJDS Management Limited и ее основатель Фемис Сагиров

Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Бокс | 18 июля 2026, 22:22 2
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»

Украинец выделил легендарного Али

ФОТО. Реакция Килиана Мбаппе на феерический матч с Англией на ЧМ-2026
Футбол | 19.07.2026, 03:56
ФОТО. Реакция Килиана Мбаппе на феерический матч с Англией на ЧМ-2026
ФОТО. Реакция Килиана Мбаппе на феерический матч с Англией на ЧМ-2026
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Бокс | 19.07.2026, 07:17
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Мирон Маркевич закрыл вопрос об обладателе Золотого мяча 2026
Футбол | 19.07.2026, 09:02
Мирон Маркевич закрыл вопрос об обладателе Золотого мяча 2026
Мирон Маркевич закрыл вопрос об обладателе Золотого мяча 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
18.07.2026, 06:12 1
Бокс
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
17.07.2026, 08:48 5
Футбол
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
18.07.2026, 10:13 28
Футбол
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
18.07.2026, 07:24 18
Футбол
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
17.07.2026, 20:02 59
Волейбол
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
18.07.2026, 09:46
Бокс
Екатерина УСИК: «Они терроризируют население. Его нужно вернуть»
Екатерина УСИК: «Они терроризируют население. Его нужно вернуть»
18.07.2026, 11:14 5
Бокс
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
18.07.2026, 07:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем