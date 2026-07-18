Пять абсолютных легенд футбола, которые так и не выиграли чемпионат мира

Поднять над головой Кубок мира по футболу – заветная мечта абсолютно любого профессионального игрока. Это момент триумфа, момент истины, то, ради чего каждый футболист усердно работает на тренировках и отдается без остатка в официальных матчах. Однако в истории существует немало звездных исполнителей, которые, несмотря на множество других трофеев, так и остались без победы на чемпионате мира.

Давайте поговорим о пяти абсолютных легендах футбола, которые так и не сумели реализовать мечту и завоевать Кубок мира.

Ференц Пушкаш

Для современных болельщиков это может звучать странно, но восемьдесят лет назад один из лучших футболистов мира имел венгерское гражданство и представлял на международном уровне именно эту страну. Форвард Ференц Пушкаш в 1952 году помог венгерским футболистам стать победителями турнира на Олимпийских играх в Хельсинки, когда «мадьяры» обыграли в финале Югославию со счетом 2:0. А спустя два года – в 1954-м – Венгрия была крайне близка к триумфу и на чемпионате мира.

В Швейцарии на ЧМ-1954 венгры в совершенно блестящем стиле вышли из группы, одолев со счетом 9:0 южнокорейцев и обыграв со счетом 8:3 сборную ФРГ. В четвертьфинале “мадьяры” разобрались с Бразилией (4:2), а в полуфинале в дополнительное время сломили сопротивление Уругвая (4:2). В решающем матче сборной Венгрии вновь выпало соперничать с командой ФРГ. И “мадьяры” блестяще начали тот финал – вели в счете 2:0 уже к 8-й минуте, причем одним из мячей отличился Ференц Пушкаш. Но дальше… Дальше произошло то, что в истории немецкого футбола получило название “Бернское чудо”. Сборная ФРГ уже к 18-й минуте отыгралась, а в концовке поединка и вовсе вырвала победу – 3:2.

Getty Images. Ференц Пушкаш и Пеле

Пушкаш, который забил 84 мяча в 85 матчах за сборную Венгрии, более никогда не был так близок к мечте. После венгерской революции 1956 года Ференц эмигрировал в Испанию, принял тамошнее гражданство, а с 1961-го даже начал представлять “красную фурию” на международном уровне. Но на тот момент форварду было уже 34. В 1962-м Ференц поехал в составе сборной Испании в Чили на чемпионат мира, но там сыграл три матча, голов не забивал, а пиренейцы провалились, заняв последнее место в группе с Бразилией, Чехословакией и Мексикой.

Карьеру футболиста Пушкаш завершил в мадридском Реале в 1967 году. Он пять раз становился чемпионом Венгрии с Гонведом, пять раз выигрывал чемпионат Испании с Реалом, трижды поднимал над головой Кубок европейских чемпионов, будучи игроком “бланкос”, но вот завоевать Кубок мира так и не сумел.

Ференц Пушкаш скончался 17 ноября 2006 года в Будапеште в возрасте 79 лет…

Альфредо Ди Стефано

Аргентинец Альфредо Ди Стефано был еще одним безоговорочно легендарным футболистом 50-60-х годов минувшего столетия. В его семье было намешано столько кровей и совсем неудивительно, что Ди Стефано поиграл сразу за три национальные сборные на международном уровне. Тогдашние футбольные правила этому не препятствовали.

Клубная карьера Ди Стефано складывалась таким образом, что он сперва играл в Аргентине, затем перебрался в Колумбию, когда в тамошнем чемпионате водились шальные деньги и эта лига напоминала «золотой период» китайской Суперлиги, а после – уехал в Испанию. За эти три сборные (Аргентину, Колумбию и Испанию) Альфредо и выступал. Что правда, схлопотал бан от ФИФА за игры в составе колумбийцев, футбольная федерация которых тогда находилась в конфликте с главным руководящим органом мирового футбола.

В итоге на клубном уровне Ди Стефано стал истинной легендой, особенно благодаря своим выступлениям за Реал. В стане “бланкос” он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз побеждал в Кубке европейских чемпионов, поднимал над головой Кубок Испании, Межконтинентальный кубок и еще ряд менее значимых трофеев, но… На международном уровне его максимумом осталось то, что он помог сборной Испании квалифицироваться на ЧМ-1962, где сыграть не сумел из-за травмы. Хотя тот турнир, как мы уже говорили выше, оказался полным разочарованием для «красной фурии».

Карьеру футболиста Ди Стефано завершил в 1966 году в составе Эспаньола. Скончался Альфредо 7 июля 2014 года в Мадриде. Ему было 88 лет…

Йохан Кройф

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Йохан Кройф сумел выстроить умопомрачительную карьеру игрока в «Аяксе» и «Барселоне», где добился больших высот. С нидерландской командой атакующий полузащитник, нередко смещавшийся на позицию форварда, восемь раз становился чемпионом страны, а также трижды побеждал в Кубке европейских чемпионов. Переход в «Барселону» позволил Кройфу стать также чемпионом и обладателем Кубка Испании, а карьеру игрока Йохан продолжал вплоть до 37 лет, повесив бутсы на гвоздь в составе принципиального соперника Аякса – роттердамского Фейеноорда.

С 1966 по 1977 годы Кройф выступал за сборную Нидерландов. Однако несмотря на все свои успехи, а также на наличие звездных партнеров в стане “оранжевых”, громких трофеев эта команда так и не завоевала. На ЧМ-1974 в ФРГ Нидерланды добрались до финала, где проиграли хозяевам поля со счетом 1:2… Спустя два года “оранжевые” были достаточно близки к тому, чтобы реабилитироваться за неудачу на мировом первенстве победой на чемпионате Европы, но и там потерпели фиаско на заключительных стадиях, завоевав лишь «бронзу».

Примечательно, что на ЧМ-1978 Нидерланды вновь оказались в финале, и опять играли там против хозяев турнира – на этот раз аргентинцев. “Оранжевые” опять уступили (1:3 в дополнительное время), однако Йохан Кройф на том турнире участия уже не принимал, так как завершил карьеру в сборной годом ранее из-за вооруженного нападения на него и семью в Барселоне. Хавбек посчитал, что вояж в Южную Америку будет небезопасным для него, из-за чего и ушел из сборной, несмотря на просьбы многочисленных болельщиков пересмотреть это решение.

После завершения карьеры игрока Йохан Кройф стал тренером и это помогло ему войти в когорту самых влиятельных фигур в истории футбола. Он внес в игру ряд революционных идей, помог футболу эволюционировать, поработав с Аяксом и Барселоной, но браться за национальные сборные и попробовать выиграть Кубок мира уже в статусе тренера так и не пожелал.

Йохан Кройф завершил свой земной путь в возрасте 68 лет. Он скончался 24 марта 2016 года в Барселоне…

Паоло Мальдини

Всю свою профессиональную карьеру Паоло Мальдини отыграл за один клуб – Милан. В составе "россонери" защитник стал истинной легендой, а также завоевал множество различных трофеев. В активе Мальдини семь титулов чемпиона Италии, пять побед в Лиге чемпионов, пять выигрышей Суперкубка УЕФА, а также ряд других менее статусных трофеев.

А вот на международном уровне достичь чего-то существенного со сборной Италии у Мальдини так и не вышло, хотя несколько раз Паоло и его партнеры были близки к этому. В 1994 году итальянцы вышли в финал чемпионата мира, который проходил на полях США, однако там уступили Бразилии. За четыре года до этого Италия на домашнем мундиале оступилась в полуфинале, впоследствии завоевав “бронзу”.

Не везло Мальдини в сборной Италии и на чемпионатах Европы. На Евро-1988 итальянцы взяли “бронзу”, а на Евро-2000 проиграли финал французам. Свою международную карьеру Паоло завершил в 2002 году после очередной неудачной попытки выиграть чемпионат мира.

Карьеру футболиста Мальдини завершил в Милане в 2009-м. Впоследствии работал в этом клубе на технических должностях, а ныне, после очередного фиаско итальянцев, которые даже не смогли пробиться на ЧМ-2026, в тамошней прессе все чаще звучат голоса о целесообразности доверить Паоло национальную команду. Журналисты и эксперты верят, что Мальдини сумеет вернуть Италии былое величие и сделать ее чемпионом, уже не как футболист, а как наставник.

Криштиану Роналду

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41-летний Криштиану Роналду является живой иконой современного футбола, все еще продолжая активные выступления. В этом году португалец сыграл уже на шестом для себя чемпионате мира, однако его национальная команда остановилась уже на стадии 1/8 финала, проиграв испанцам.

Наивысшим достижением на чемпионатах мира для Роналду остается момент с ЧМ-2006 – его первого мундиаля в карьере. Тогда сборная Португалии добралась до полуфинала, где уступила Франции (0:1), а в матче за третье место проиграла еще и Германии (1:3). Вскоре после этого Криштиану стал мировой суперзвездой, однако этот статус так и не принес ему Кубок мира.

Вероятнее всего, больше шансов взять главный командный трофей мирового футбола у Роналду не будет, так как в период проведения следующего чемпионата мира Криштиану будет уже 45. Хотя, понимая характер и настырность Роналду, не стоит удивляться, если и на ЧМ-2030 мы увидим его в составе. Однако тогда брать роли «первой скрипки» в команде придется кому-то более молодому, а весь коллектив обязан будет сплотиться, чтобы не оставить лучшего португальского игрока в истории без столь значимой победы, как выигрыш чемпионата мира. Хотя на ЧМ-2026 все ожидали чего-то подобного, но так этого и не дождались…

Текст: meta.ua