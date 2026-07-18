Карпаты в спарринге отгрузили 4 мяча в ворота боснийского клуба
Дубли оформили Александр Дедов и Артур Шах
Украинский клуб Карпаты выиграл контрольный матч на сборах в межсезонье.
18 июля в 18:00 Карпаты Львов разгромили боснийский клуб Железничар Сараево (4:0).
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Дубли в составе победителей оформили Александр Дедов и Артур Шах.
Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.
Товарищеская игра состоялась в словенском Шмартно-об-Паки.
В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.
Товарищеский матч. 18 июля 2026. Шмартно-об-Паки (Словения)
18:00. Карпаты Львов (Украина) – Железничар Сараево (Босния и Герц.) – 4:0
Голы: Александр Дедов, 14, 32, Артур Шах, 43, 50
Карпаты: Мысак, Сыч, Глёц, Стецьков, Вантух, Сапуга, Резник, Шах, Кокодыняк, Карабин, Дедов.
Во втором тайме на поле вышли: Цымбалистый, Алькайн, Моха, Лях, Русин, Костенко, Холод.
Главный тренер: Франсиско Фернандес.
Железничар: Абдулахович, Зеедорф, Пеич, Корора, Шошич, Настич, Шабич, Ращич, Драгович, Радовац, Милошевич.
Во втором тайме на поле вышли: Конигс, Кельменди, Труппе, Хускович, Хамидович, Улад, Гояк.
Главный тренер: Давид Муслера.
Видеозапись матча
Инфографика
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