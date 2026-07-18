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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
18.07.2026 18:00 – FT 4 : 0
Железничар Сараево
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Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 21:23 | Обновлено 18 июля 2026, 21:52
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Карпаты в спарринге отгрузили 4 мяча в ворота боснийского клуба

Дубли оформили Александр Дедов и Артур Шах

18 июля 2026, 21:23 | Обновлено 18 июля 2026, 21:52
555
0
Карпаты в спарринге отгрузили 4 мяча в ворота боснийского клуба
ФК Карпаты Львов
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Украинский клуб Карпаты выиграл контрольный матч на сборах в межсезонье.

18 июля в 18:00 Карпаты Львов разгромили боснийский клуб Железничар Сараево (4:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубли в составе победителей оформили Александр Дедов и Артур Шах.

Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Товарищеская игра состоялась в словенском Шмартно-об-Паки.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.

Товарищеский матч. 18 июля 2026. Шмартно-об-Паки (Словения)

18:00. Карпаты Львов (Украина) – Железничар Сараево (Босния и Герц.) – 4:0

Голы: Александр Дедов, 14, 32, Артур Шах, 43, 50

Карпаты: Мысак, Сыч, Глёц, Стецьков, Вантух, Сапуга, Резник, Шах, Кокодыняк, Карабин, Дедов.

Во втором тайме на поле вышли: Цымбалистый, Алькайн, Моха, Лях, Русин, Костенко, Холод.

Главный тренер: Франсиско Фернандес.

Железничар: Абдулахович, Зеедорф, Пеич, Корора, Шошич, Настич, Шабич, Ращич, Драгович, Радовац, Милошевич.

Во втором тайме на поле вышли: Конигс, Кельменди, Труппе, Хускович, Хамидович, Улад, Гояк.

Главный тренер: Давид Муслера.

Видеозапись матча

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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