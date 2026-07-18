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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
18.07.2026 18:00 - : -
Железничар Сараево
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 16:39 | Обновлено 18 июля 2026, 16:41
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Карпаты Львов – Железничар Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча

18 июля 2026, 16:39 | Обновлено 18 июля 2026, 16:41
30
0
Карпаты Львов – Железничар Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

18 июля в 18:00 встречаются Карпаты Львов и боснийский клуб Железничар Сараево.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Товарищеская игра состоится в словенском Шмартно-об-Паки.

В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.

Карпаты Львов – Железничар Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Фран Фернандес Железничар Сараево
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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