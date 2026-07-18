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Украина. Премьер лига18 июля 2026, 16:39 | Обновлено 18 июля 2026, 16:41
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Карпаты Львов – Железничар Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча
18 июля 2026, 16:39 | Обновлено 18 июля 2026, 16:41
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
18 июля в 18:00 встречаются Карпаты Львов и боснийский клуб Железничар Сараево.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Франа Фернандеса проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.
Товарищеская игра состоится в словенском Шмартно-об-Паки.
В сезоне 2025/26 Карпаты заняли 9-е место в УПЛ и готовятся к новому сезону.
Карпаты Львов – Железничар Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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