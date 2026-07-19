Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Фран Фернандес подвел итоги сборов Карпат в Словении
Товарищеские матчи
Карпаты Львов
18.07.2026 18:00 – FT 4 : 0
Железничар Сараево
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 20:34 | Обновлено 19 июля 2026, 20:36
176
0

ВИДЕО. Фран Фернандес подвел итоги сборов Карпат в Словении

Львовская команда завершает подготовку к новому сезону УПЛ

19 июля 2026, 20:34 | Обновлено 19 июля 2026, 20:36
176
0
ВИДЕО. Фран Фернандес подвел итоги сборов Карпат в Словении
ФК Карпаты. Фран Фернандес
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер львовских Карпат Фран Фернандес дал итоговое интервью по завершении двухнедельного учебно-тренировочного сбора команды в Словении.

Кормчий зелено-белых оценил работу команды во время подготовки к новому сезону, рассказал об адаптации новичка Мохи Мухлисса, прогрессе молодых футболистов и ожиданиях от будущих трансферов.

Фран Фернандес ответил на вопрос о будущем бразильском защитнике Жане Педросо в Карпатах, а также пояснил ситуацию с капитанской повязкой перед стартом нового сезона.

ВИДЕО. Фран Фернандес подвел итоги сборов Карпат и рассказал о новичках

По теме:
Дмитрий НАЗАРЕНКО: «Команда уже укомплектована на 90 процентов»
Карпаты – Железничар Сараево – 4:0. Дубли Дедова и Шаха. Видео голов, обзор
Ньиредьхаза – Буковина – 2:2. Подлепенец и Кожушко. Видео голов и обзор
товарищеские матчи Железничар Сараево Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Фран Фернандес видео Моха Мухлисс Жан Педросо
Николай Степанов Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч с участием Динамо попал в тройку самых посещаемых в еврокубках
Футбол | 19 июля 2026, 21:20 0
Матч с участием Динамо попал в тройку самых посещаемых в еврокубках
Матч с участием Динамо попал в тройку самых посещаемых в еврокубках

20 043 болельщика – аудитория матча «Динамо» на стадионе в Румынии

Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
Бокс | 19 июля 2026, 09:35 1
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко

Александр рассказал, что украинец начал тренировочный сбор

Костюк не допустил к полноценным тренировкам таланта Динамо
Футбол | 19.07.2026, 07:51
Костюк не допустил к полноценным тренировкам таланта Динамо
Костюк не допустил к полноценным тренировкам таланта Динамо
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Футбол | 19.07.2026, 02:35
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Разгром с дублем и ассистом новичков. Шахтер не заметил Рудеш
Футбол | 19.07.2026, 18:53
Разгром с дублем и ассистом новичков. Шахтер не заметил Рудеш
Разгром с дублем и ассистом новичков. Шахтер не заметил Рудеш
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
18.07.2026, 17:31 6
Другие виды
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
18.07.2026, 08:38 39
Футбол
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
19.07.2026, 02:04 72
Футбол
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
19.07.2026, 09:35 13
Волейбол
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
18.07.2026, 09:46
Бокс
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
18.07.2026, 09:06 29
Футбол
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
17.07.2026, 20:05 6
Волейбол
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
18.07.2026, 10:13 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем