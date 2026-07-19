ВИДЕО. Фран Фернандес подвел итоги сборов Карпат в Словении
Львовская команда завершает подготовку к новому сезону УПЛ
Главный тренер львовских Карпат Фран Фернандес дал итоговое интервью по завершении двухнедельного учебно-тренировочного сбора команды в Словении.
Кормчий зелено-белых оценил работу команды во время подготовки к новому сезону, рассказал об адаптации новичка Мохи Мухлисса, прогрессе молодых футболистов и ожиданиях от будущих трансферов.
Фран Фернандес ответил на вопрос о будущем бразильском защитнике Жане Педросо в Карпатах, а также пояснил ситуацию с капитанской повязкой перед стартом нового сезона.
ВИДЕО. Фран Фернандес подвел итоги сборов Карпат и рассказал о новичках
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