ВИДЕО. Фран Фернандес подвел итоги сборов Карпат в Словении

Главный тренер львовских Карпат Фран Фернандес дал итоговое интервью по завершении двухнедельного учебно-тренировочного сбора команды в Словении.

Кормчий зелено-белых оценил работу команды во время подготовки к новому сезону, рассказал об адаптации новичка Мохи Мухлисса, прогрессе молодых футболистов и ожиданиях от будущих трансферов.

Фран Фернандес ответил на вопрос о будущем бразильском защитнике Жане Педросо в Карпатах, а также пояснил ситуацию с капитанской повязкой перед стартом нового сезона.

ВИДЕО. Фран Фернандес подвел итоги сборов Карпат и рассказал о новичках