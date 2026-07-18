ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о громком трансфере в УПЛ
В состав команды из Житомира вошел Араухо
Житомирское «Полесье» объявило о подписании контракта с венесуэльским опорным полузащитником «Кривбасса» Андрусом Араухо.
Контракт с футболистом рассчитан на три года. В новой команде 23-летний полузащитник будет выступать под 22-м номером.
За время профессиональной карьеры Араухо провел 114 официальных матчей, в которых отличился одним забитым мячом и пятью голевыми передачами.
В марте 2026 года полузащитник дебютировал в составе национальной сборной Венесуэлы. Свой первый матч за главную команду страны он провел в товарищеской встрече против сборной Тринидада и Тобаго, отыграв все 90 минут.
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