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Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 19:38 |
1539
3

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о громком трансфере в УПЛ

В состав команды из Житомира вошел Араухо

18 июля 2026, 19:38 |
1539
3 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о громком трансфере в УПЛ
ФК Полесье. Андрусв Араухо
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Житомирское «Полесье» объявило о подписании контракта с венесуэльским опорным полузащитником «Кривбасса» Андрусом Араухо.

Контракт с футболистом рассчитан на три года. В новой команде 23-летний полузащитник будет выступать под 22-м номером.

За время профессиональной карьеры Араухо провел 114 официальных матчей, в которых отличился одним забитым мячом и пятью голевыми передачами.

В марте 2026 года полузащитник дебютировал в составе национальной сборной Венесуэлы. Свой первый матч за главную команду страны он провел в товарищеской встрече против сборной Тринидада и Тобаго, отыграв все 90 минут.

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Андрусв Араухо трансферы УПЛ Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог трансферы
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 3
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Гучний сенсаційно сенсаційний трансфер. 
Навіть бабки в мене біля підʼїзду тільки про цей трансфер наразі і говорять.
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Зате Арера собі в Харків з Кривбасу забрав Парако. Парако вже, здається, чотири голи забив на зборах за харків'ян. 2 Карабаху (6:2) і 2 на днях в ворота Градец-Кралове (3:3)
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