Полесье – четвертый украинский клуб, который попытается победить Копенгаген
Вспомним историю противостояний команд из Украины против Копенгагена в европейских турнирах
23 июля 2026 года Полесье начнет свой еврокубковый сезон 2026/27 в Кошице матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций против датского Копенгагена.
Этот соперник для украинских команд очень неудобен. В 6 предыдущих сыгранных матчах представители Украины не одержали ни одной победы (4 ничьих и 2 поражения, разница мячей 3:6).
Полесье станет четвертым украинским клубом, который сыграет против Копенгагена в еврокубках. Первыми тремя были Ворскла, Днепр и Динамо.
Матчи украинских команд против Копенгагена в еврокубках
- 2026/27: ЛК, Полесье – Копенгаген
- 2019/20: ЛЕ, Динамо – Копенгаген – 1:1–1:1
- 2014/15: ЛЧ, Днепр – Копенгаген – 0:0–0:2
- 2011/12: ЛЕ, Ворскла – Копенгаген – 1:1–0:1
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