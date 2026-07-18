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  4. Полесье – четвертый украинский клуб, который попытается победить Копенгаген
Лига конференций
18 июля 2026, 17:02 |
593
0

Полесье – четвертый украинский клуб, который попытается победить Копенгаген

Вспомним историю противостояний команд из Украины против Копенгагена в европейских турнирах

18 июля 2026, 17:02 |
593
0
Полесье – четвертый украинский клуб, который попытается победить Копенгаген
ФК Полесье
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23 июля 2026 года Полесье начнет свой еврокубковый сезон 2026/27 в Кошице матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций против датского Копенгагена.

Этот соперник для украинских команд очень неудобен. В 6 предыдущих сыгранных матчах представители Украины не одержали ни одной победы (4 ничьих и 2 поражения, разница мячей 3:6).

Полесье станет четвертым украинским клубом, который сыграет против Копенгагена в еврокубках. Первыми тремя были Ворскла, Днепр и Динамо.

Матчи украинских команд против Копенгагена в еврокубках

  • 2026/27: ЛК, Полесье – Копенгаген
  • 2019/20: ЛЕ, Динамо – Копенгаген – 1:1–1:1
  • 2014/15: ЛЧ, Днепр – Копенгаген – 0:0–0:2
  • 2011/12: ЛЕ, Ворскла – Копенгаген – 1:1–0:1
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Полесье Житомир Полесье - Копенгаген Копенгаген статистика Лига конференций Динамо Киев Днепр Ворскла Полтава
Сергей Турчак Источник: Instagram
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