Полесье – четвертый украинский клуб, который попытается победить Копенгаген

23 июля 2026 года Полесье начнет свой еврокубковый сезон 2026/27 в Кошице матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций против датского Копенгагена.

Этот соперник для украинских команд очень неудобен. В 6 предыдущих сыгранных матчах представители Украины не одержали ни одной победы (4 ничьих и 2 поражения, разница мячей 3:6).

Полесье станет четвертым украинским клубом, который сыграет против Копенгагена в еврокубках. Первыми тремя были Ворскла, Днепр и Динамо.

Матчи украинских команд против Копенгагена в еврокубках