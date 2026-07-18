Заря в спарринге в Словении сыграла вничью с командой из чемпионата Англии
Гримсби выступает в Лиге 2, четвертом дивизионе английского чемпионата
Луганский клуб Заря провел контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.
18 июля в 14:00 вничью сыграли Заря Луганск и команда Гримсби Таун из Англии (1:1)
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В дебюте матча счет для Зари открыл Андрия Янич (5 мин), но соперники уравняли ситуацию перед перерывом – забил Чарльз Вернем (44 мин).
Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.
Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Гримсби Таун из города Клиторпс выступает в Лиге 2, четвертом дивизионе чемпионата Англии (7-е место в сезоне 2025/26).
Товарищеский матч. 18 июля 2026. Словения
14:00. Заря Луганск (Украина) – Гримсби Таун (Англия) – 1:1
Голи: Андрия Янич, 5 – Чарльз Вернем, 44
Заря: Рыбак, Пердута, Джордан, Янич (Башич, 59), Кравец (Жуниор Рейс, 59), Тронтель (Ярошенко, 59), Кушниренко (Дришлюк, 46), Бах (Нестеренко, 59), Попара (Анджушич, 59), Елавич (Горбач, 59), Будковский (кап) (Задорожный, 55).
Видеозапись матча
Инфографика
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