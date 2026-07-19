Заря Луганск – Гримсби Таун – 1:1. Быстрый гол Янича. Видео голов и обзор

Луганский клуб Заря провел контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.

18 июля в 14:00 вничью сыграли Заря Луганск и команда Гримсби Таун из Англии (1:1)

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В дебюте матча счет для Зари открыл Андрия Янич (5 мин), но соперники уравняли ситуацию перед перерывом – забил Чарльз Вернем (44 мин).

Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

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Товарищеский матч. 18 июля 2026. Словения

14:00. Заря Луганск (Украина) – Гримсби Таун (Англия) – 1:1

Голи: Андрия Янич, 5 – Чарльз Вернем, 44

Заря: Рыбак, Пердута, Джордан, Янич (Башич, 59), Кравец (Жуниор Рейс, 59), Тронтель (Ярошенко, 59), Кушниренко (Дришлюк, 46), Бах (Нестеренко, 59), Попара (Анджушич, 59), Елавич (Горбач, 59), Будковский (кап) (Задорожный, 55).

Видеозапись матча