Заря Луганск – Гримсби Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 июля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
18 июля в 14:00 встречаются Заря Луганск и команда Гримсби Таун из Англии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.
Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Гримсби Таун из города Клиторпс выступает в Лиге 2, четвертом дивизионе чемпионата Англии (7-е место в сезоне 2025/26).
Заря Луганск – Гримсби Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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