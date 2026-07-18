Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря Луганск – Гримсби Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Заря
18.07.2026 14:00 – 56 1 : 1
Гримсби
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 14:00 | Обновлено 18 июля 2026, 14:18
494
0

Заря Луганск – Гримсби Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 июля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча

18 июля 2026, 14:00 | Обновлено 18 июля 2026, 14:18
494
0
Заря Луганск – Гримсби Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

18 июля в 14:00 встречаются Заря Луганск и команда Гримсби Таун из Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Гримсби Таун из города Клиторпс выступает в Лиге 2, четвертом дивизионе чемпионата Англии (7-е место в сезоне 2025/26).

Заря Луганск – Гримсби Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

По теме:
Львовский Рух играет в Польше против клуба Сталь Жешув. Стартовые составы
Оболонь в товарищеском матче обыграла новичка Первой лиги
Одесский Черноморец на своей базе принимает винницкую Ниву
товарищеские матчи Заря Луганск Виктор Скрипник учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Гримсби Таун
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Волейбол | 17 июля 2026, 20:02 59
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций

«Сине-желтые» не сумели завершить матч победой, ведя 2:0 по партиям

Реал хочет подписать архитектора побед Испании на ЧМ-2026
Футбол | 18 июля 2026, 15:02 0
Реал хочет подписать архитектора побед Испании на ЧМ-2026
Реал хочет подписать архитектора побед Испании на ЧМ-2026

Родри может сменить клуб после чемпионата мира

Пять абсолютных легенд футбола, которые так и не выиграли чемпионат мира
Футбол | 18.07.2026, 12:45
Пять абсолютных легенд футбола, которые так и не выиграли чемпионат мира
Пять абсолютных легенд футбола, которые так и не выиграли чемпионат мира
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Футбол | 18.07.2026, 09:06
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
Футбол | 18.07.2026, 04:32
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
16.07.2026, 18:27 40
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
17.07.2026, 08:13 12
Футбол
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
16.07.2026, 08:10
Бокс
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
16.07.2026, 23:23 35
Футбол
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
17.07.2026, 20:05 6
Волейбол
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
17.07.2026, 06:23 7
Футбол
История повторяется. Украина уступила Сербии на её площадке
История повторяется. Украина уступила Сербии на её площадке
16.07.2026, 23:10 20
Волейбол
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
17.07.2026, 06:22 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем