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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

18 июля в 14:00 встречаются Заря Луганск и команда Гримсби Таун из Англии.

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Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Гримсби Таун из города Клиторпс выступает в Лиге 2, четвертом дивизионе чемпионата Англии (7-е место в сезоне 2025/26).

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Заря Луганск – Гримсби Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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