Заря – Гримсби. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Матч начнется 18 июля в 14:00 по Киеву
В субботу, 18 июля, состоится товарищеский поединок между «Зарей» и «Гримсби». По киевскому времени игра начнется в 14:00.
Заря
Для луганского клуба предыдущий сезон прошел довольно средне. По итогам 30 игр Премьер-лиги на балансе «Зари» было 48 зачетных пунктов, что позволило ей занять 8-е место турнирной таблицы. Расстояние от зоны еврокубков было серьезным – 11 очков.
В Кубке Украины коллектив также не удивил - "Заря» вылетела еще на стадии 1/32 финала, проиграв «Черноморцу». На летнем собрании команда также не радует, уступив в 3/4 контрольных матчах.
Гримсби
Для коллектива из четвертого по силе дивизиона Англии прошлый сезон прошел неплохо. За 46 туров Второй лиги «Гримсби» набрали 78 баллов и заняли 7-ю строчку общего зачета, которая позволила им принять участие в плей-офф за повышение в классе. Правда, там «Гримсби» уступил «Солфорду».
Однако наиболее памятное достижение клуба произошло в Кубке английской лиги – там на стадии 1/32 финала «Гримсби» выбили «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.
Личные встречи
Коллективы еще ни разу не играли между собой.
Интересные факты
- В последних 6-х играх предыдущего сезона УПЛ «Заря» не потерпела ни одного поражения.
- «Гримсби» не побеждали ни в одном из 4 последних матчей.
- В 9 последних играх «Гримсби» 7 раз не хранили ворота сухими.
Прогноз
Я поставлю на победу «Зари» с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.
14:00
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