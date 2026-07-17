В субботу, 18 июля, состоится товарищеский поединок между «Зарей» и «Гримсби». По киевскому времени игра начнется в 14:00.



Заря



Для луганского клуба предыдущий сезон прошел довольно средне. По итогам 30 игр Премьер-лиги на балансе «Зари» было 48 зачетных пунктов, что позволило ей занять 8-е место турнирной таблицы. Расстояние от зоны еврокубков было серьезным – 11 очков.



В Кубке Украины коллектив также не удивил - "Заря» вылетела еще на стадии 1/32 финала, проиграв «Черноморцу». На летнем собрании команда также не радует, уступив в 3/4 контрольных матчах.



Гримсби



Для коллектива из четвертого по силе дивизиона Англии прошлый сезон прошел неплохо. За 46 туров Второй лиги «Гримсби» набрали 78 баллов и заняли 7-ю строчку общего зачета, которая позволила им принять участие в плей-офф за повышение в классе. Правда, там «Гримсби» уступил «Солфорду».



Однако наиболее памятное достижение клуба произошло в Кубке английской лиги – там на стадии 1/32 финала «Гримсби» выбили «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой.



Интересные факты

В последних 6-х играх предыдущего сезона УПЛ «Заря» не потерпела ни одного поражения.

«Гримсби» не побеждали ни в одном из 4 последних матчей.

В 9 последних играх «Гримсби» 7 раз не хранили ворота сухими.

Прогноз



Я поставлю на победу «Зари» с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.