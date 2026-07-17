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Товарищеские матчи
Заря
18.07.2026 14:00 - : -
Гримсби
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Товарищеские матчи
17 июля 2026, 23:57 | Обновлено 18 июля 2026, 00:09
14
0

Заря – Гримсби. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 18 июля в 14:00 по Киеву

17 июля 2026, 23:57 | Обновлено 18 июля 2026, 00:09
14
0
Заря – Гримсби. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Заря
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В субботу, 18 июля, состоится товарищеский поединок между «Зарей» и «Гримсби». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Заря

Для луганского клуба предыдущий сезон прошел довольно средне. По итогам 30 игр Премьер-лиги на балансе «Зари» было 48 зачетных пунктов, что позволило ей занять 8-е место турнирной таблицы. Расстояние от зоны еврокубков было серьезным – 11 очков.

В Кубке Украины коллектив также не удивил - "Заря» вылетела еще на стадии 1/32 финала, проиграв «Черноморцу». На летнем собрании команда также не радует, уступив в 3/4 контрольных матчах.

Гримсби

Для коллектива из четвертого по силе дивизиона Англии прошлый сезон прошел неплохо. За 46 туров Второй лиги «Гримсби» набрали 78 баллов и заняли 7-ю строчку общего зачета, которая позволила им принять участие в плей-офф за повышение в классе. Правда, там «Гримсби» уступил «Солфорду».

Однако наиболее памятное достижение клуба произошло в Кубке английской лиги – там на стадии 1/32 финала «Гримсби» выбили «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой.

Интересные факты

  • В последних 6-х играх предыдущего сезона УПЛ «Заря» не потерпела ни одного поражения.
  • «Гримсби» не побеждали ни в одном из 4 последних матчей.
  • В 9 последних играх «Гримсби» 7 раз не хранили ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на победу «Зари» с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Заря
18 июля 2026 -
14:00
Гримсби
Победа Зари 1.5 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Заря Луганск Гримсби Таун прогнозы прогнозы на футбол товарищеские матчи
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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