Украина. Премьер лига19 июля 2026, 15:31 | Обновлено 19 июля 2026, 15:43
54
0
Товарищеские матчи, 18 июля. Ничья Зари и Буковины, разгром от Карпат
Команды провели контрольные поединки, готовясь к старту чемпионата
19 июля 2026, 15:31 | Обновлено 19 июля 2026, 15:43
54
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Європейські команди провели товариські матчі, готуючись до старту національних чемпіонатів.
Нижче наведено результати товариських матчів дня.
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі LIVE у Telegram Sport.ua
Товариські матчі. 18 липня 2026
- 18.07. 02:00. Фламенгу (Бразилія) – Олімпія Асунсьйон (Парагвай) – 4:2
- 18.07. 03:00. Атлетіко Насьональ (Колумбія) – Депортіво Тачіра (Венесуела) – 1:2
- 18.07. 04:30. Кобе (Японія) – Саппоро (Японія) – 1:1
- 18.07. 10:00. Уйпешт II (Угорщина) – СК Будайорш (Угорщина) – 1:0
- 18.07. 10:30. Бероє (Болгарія) – Загорец (Болгарія) – 0:0
- 18.07. 10:30. Віхрен (Болгарія) – Марек (Болгарія) – 1:0
- 18.07. 10:30. Лудогорець II (Болгарія) – Лок. Горна (Болгарія) – 2:0
- 18.07. 10:30. Униря Слобозія (Румунія) – Тунарі (Румунія) – 0:1
- 18.07. 10:30. Уніао Ламаш (Португалія) – Сан-Жуан-де-Вер (Португалія) – 0:1
- 18.07. 10:45. Мачіда (Японія) – Фудзієда (Японія) – 2:1
- 18.07. 11:00. Айка (Угорщина) – Чаквар (Угорщина) – 0:2
- 18.07. 11:00. Белтинці (Словенія) – Подвінці (Словенія) – 5:2
- 18.07. 11:00. Вашаш (Угорщина) – Сороксар (Угорщина) – 2:1
- 18.07. 11:00. Віслока Дембіца (Польща) – Колбушова Дольна (Польща) – 1:2
- 18.07. 11:00. Гімарайнш (Португалія) – Пенафієл (Португалія) – 5:0
- 18.07. 11:00. Гостоунь (Чехія) – Запи (Чехія) – 3:2
- 18.07. 11:00. Дукла Прага B (Чехія) – Брозани (Чехія) – 2:2
- 18.07. 11:00. Інтер Братислава (Словаччина) – Галанта (Словаччина) – 1:1
- 18.07. 11:00. Йокогама (Японія) – Джіраванц Кітакюсю (Японія) – 3:2
- 18.07. 11:00. Козловіце (Чехія) – Бланско (Чехія) – 1:3
- 18.07. 11:00. Кроація Зміявці (Хорватія) – Широкі Брієг (Боснія і Герц.) – 2:1
- 18.07. 11:00. Млава (Польща) – Оструда (Польща) – 4:0
- 18.07. 11:00. НК Крка (Словенія) – Дубрава (Хорватія) – 2:1
- 18.07. 11:00. Попешть-Леордень (Румунія) – Тиргу-Секуєск (Румунія) – 1:1
- 18.07. 11:00. Пухов (Словаччина) – Банік Превізда (Словаччина) – 2:2
- 18.07. 11:00. Римніку-Вилча (Румунія) – Стяуа Бухарест (Румунія) – 4:0
- 18.07. 11:00. Сегеста (Хорватія) – Карловац (Хорватія) – 4:0
- 18.07. 11:00. Унічов (Чехія) – Усті-над-Орліці (Чехія) – 1:1
- 18.07. 11:00. ФС Тржебич (Чехія) – Артіс Брно B (Чехія) – 1:6
- 18.07. 11:00. Хіндія Тирговіште (Румунія) – Конкордія (Румунія) – 2:3
- 18.07. 11:00. Штаммерсдорф (Австрія) – СФ Донау (Австрія) – 0:2
- 18.07. 11:15. Вратімов (Чехія) – Глубіна (Чехія) – 3:4
- 18.07. 11:15. Нератовіце (Чехія) – Кралув Двур (Чехія) – 4:2
- 18.07. 11:15. Пісек (Чехія) – Пржибрам B (Чехія) – 2:2
- 18.07. 11:15. Повлтавска ФА (Чехія) – Турнов (Чехія) – 3:3
- 18.07. 11:30. Годонін (Чехія) – Малженіце (Словаччина) – 2:1
- 18.07. 11:30. Ждірец (Чехія) – Хрудім U19 (Чехія) – 3:2
- 18.07. 11:30. Замбрув (Польща) – Трошин (Польща) – 0:3
- 18.07. 11:30. Младост Ждралові (Хорватія) – Ярун (Хорватія) – 3:1
- 18.07. 11:30. Монако (Франція) – Сен-Пріє (Франція) – 5:2
- 18.07. 11:30. Оболонь (Україна) – Колос-2 (Україна) – 3:1
- 18.07. 11:30. П'єштяни (Словаччина) – Шаля (Словаччина) – 0:1
- 18.07. 11:30. Подбрезова (Словаччина) – Л. Мікулаш (Словаччина) – 3:2
- 18.07. 11:30. Пржеперже (Чехія) – Варнсдорф (Чехія) – 1:3
- 18.07. 11:30. Раєчко (Чехія) – Куржім (Чехія) – 3:3
- 18.07. 11:30. Сулов (Польща) – Шльонск Вроцлав II (Польща) – 4:3
- 18.07. 11:30. Яблонець B (Чехія) – Тепліце B (Чехія) – 1:3
- 18.07. 11:45. Гочалковіце Здруй (Польща) – Бєльсько-Бяла (Польща) – 0:0
- 18.07. 12:00. Адміра Прага (Чехія) – Градец-Кралове B (Чехія) – 2:0
- 18.07. 12:00. Арка Гдиня (Польща) – Лузіно (Польща) – 2:0
- 18.07. 12:00. АСК Фойтсберг (Австрія) – НК Бистріца (Словенія) – 5:4
- 18.07. 12:00. Бжег (Польща) – Старовіце-Дольне (Польща) – 2:0
- 18.07. 12:00. БКС Спарта Катовіце (Польща) – Гавіржов (Чехія) – 4:2
- 18.07. 12:00. Бронь Радом (Польща) – Арка Павлув (Польща) – 5:0
- 18.07. 12:00. Бусько-Здруй (Польща) – Напшуд Єнджеюв (Польща) – 0:3
- 18.07. 12:00. Ванлесе (Данія) – Фрем (Данія) – 0:0
- 18.07. 12:00. Варта Познань (Польща) – Зєльона Гура (Польща) – 1:2
- 18.07. 12:00. Вергль (Австрія) – Куфштайн (Австрія) – 1:2
- 18.07. 12:00. Вікторія Пльзень B (Чехія) – Пардубіце B (Чехія) – 1:2
- 18.07. 12:00. Вісла (Польща) – Артіс Брно (Чехія) – 2:2
- 18.07. 12:00. Гамбург II (Німеччина) – Хобро (Данія) – 1:2
- 18.07. 12:00. Геданія Гданськ (Польща) – Ягуар Гданськ (Польща) – 3:1
- 18.07. 12:00. Графічар Белград (Сербія) – Вршац (Сербія) – 1:0
- 18.07. 12:00. Гром Новий Став (Польща) – Конкордія Ельблаг (Польща) – 5:0
- 18.07. 12:00. Гутнік Краків (Польща) – Вісляни Скавіна (Польща) – 1:2
- 18.07. 12:00. ДВТК II (Угорщина) – Циганд СЕ (Угорщина) – 2:5
- 18.07. 12:00. Домажліце (Чехія) – Влашим (Чехія) – 5:3
- 18.07. 12:00. Ельтерсдорф (Німеччина) – Ноймаркт (Німеччина) – 0:0
- 18.07. 12:00. Кішварда (Угорщина) – Міхаловце (Словаччина) – 1:0
- 18.07. 12:00. Котвіца Курник (Польща) – Гурнік Конін (Польща) – 6:1
- 18.07. 12:00. Левен (Бельгія) – Льєрс СК (Бельгія) – 1:0
- 18.07. 12:00. Локомотив Кошице (Словаччина) – Кехнец (Словаччина) – 6:0
- 18.07. 12:00. Міддельфарт (Данія) – ВСК Орхус (Данія) – 3:0
- 18.07. 12:00. Одра Ополє (Польща) – Острава B (Чехія) – 0:3
- 18.07. 12:00. Олд Бойз (Швейцарія) – Базель II (Швейцарія) – 2:3
- 18.07. 12:00. Орлеан (Франція) – Парі 13 Атлетіко (Франція) – 1:0
- 18.07. 12:00. Пелікан (Польща) – П'ясечно (Польща) – 2:2
- 18.07. 12:00. Плоцьк II (Польща) – Вісла Добжинь (Польща) – 3:1
- 18.07. 12:00. Полонія Варшава (Польща) – Завіша (Польща) – 3:2
- 18.07. 12:00. Радомско (Польща) – Вікторія Ченстохова (Польща) – 5:0
- 18.07. 12:00. Роскілле (Данія) – Фремад Амагер (Данія) – 2:2
- 18.07. 12:00. Свіноуйсцє (Польща) – Кошалін (Польща) – 1:2
- 18.07. 12:00. Скєрнєвіце (Польща) – Легія II (Польща) – 0:0
- 18.07. 12:00. Славія Прага B (Чехія) – Пушкаш Академі II (Угорщина) – 4:1
- 18.07. 12:00. Спішска Нова Вес (Словаччина) – Рімавска Собота (Словаччина) – 3:5
- 18.07. 12:00. Срода (Польща) – Ол. Грудзьондз (Польща) – 0:3
- 18.07. 12:00. Стальова Воля (Польща) – Відзев Лодзь II (Польща) – 2:1
- 18.07. 12:00. Стар Стараховіце (Польща) – Мазовія Мінськ-Мазовецьки (Польща) – 2:1
- 18.07. 12:00. Сцінава (Польща) – Заглембє U19 (Польща) – 0:3
- 18.07. 12:00. Андорра (Андорра) – Стівенедж (Англія) – 0:0
- 18.07. 12:00. Франк Борен (Бельгія) – Гент U23 (Бельгія) – 2:3
- 18.07. 12:00. Хелмянка Хелм (Польща) – Гетьман Замосць (Польща) – 2:1
- 18.07. 12:00. Шенуа (Швейцарія) – Адзуррі (Швейцарія) – 1:4
- 18.07. 12:30. Бенфіка B (Португалія) – Торреенсе (Португалія) – 1:1
- 18.07. 12:30. Битом-Оджанський (Польща) – Ліпно Стешев (Польща) – 1:2
- 18.07. 12:30. Вєчиста Краків (Польща) – Нетанія (Ізраїль) – 0:1
- 18.07. 12:30. Візела (Португалія) – Шавіш (Португалія) – 1:0
- 18.07. 12:30. Дюнкерк (Франція) – Стандард (Бельгія) – 2:0
- 18.07. 12:30. Заглембє Сосновець (Польща) – Подгале Нови Тарг (Польща) – 1:4
- 18.07. 12:30. Лехія Гданськ (Польща) – Раннерс (Данія) – 2:2
- 18.07. 12:30. Морейренсе (Португалія) – АФС (Португалія) – 2:2
- 18.07. 12:30. Насьонал (Португалія) – Лейшоеш (Португалія) – 3:3
- 18.07. 12:30. Нова Руда (Польща) – Поліце-над-Метуї (Чехія) – 6:1
- 18.07. 13:00. Берлінер АК 07 (Німеччина) – Альтлюдерсдорф (Німеччина) – 4:1
- 18.07. 13:00. Болонья (Італія) – Армінія Білефельд (Німеччина) – 0:4
- 18.07. 13:00. Вда Свєцє (Польща) – Ельблаг (Польща) – 1:1
- 18.07. 13:00. Верес (Україна) – Полісся Житомир 2 (Україна) – 1:1
- 18.07. 13:00. Вікелєц (Польща) – Хемік Бидгощ (Польща) – 0:7
- 18.07. 13:00. Карлскруна (Швеція) – Хесслехольм ІФ (Швеція) – 1:2
- 18.07. 13:00. Ключевія Старгард (Польща) – Варта Гожув (Польща) – 3:0
- 18.07. 13:00. Кортрейк (Бельгія) – Валансьєнн (Франція) – 1:1
- 18.07. 13:00. Ланс (Франція) – Булонь (Франція) – 4:1
- 18.07. 13:00. Легія U19 (Польща) – Стоміл Ольштин (Польща) – 3:1
- 18.07. 13:00. Несбю (Данія) – Сківе (Данія) – 4:2
- 18.07. 13:00. Радомяк Радом (Польща) – Погонь Сєдльце (Польща) – 1:2
- 18.07. 13:00. Рінгстед (Данія) – Горсгольм-Уссеред (Данія) – 2:2
- 18.07. 13:00. Ружомберок (Словаччина) – Тепліце (Чехія) – 0:3
- 18.07. 13:00. Санта-Клара (Португалія) – Паредіш (Португалія) – 2:0
- 18.07. 13:00. Суннбю (Данія) – Нюкебінг (Данія) – 1:3
- 18.07. 13:00. Тенеріфе (Іспанія) – Тенеріфе B (Іспанія) – 3:0
- 18.07. 13:00. Термаліца (Польща) – Подбескідзє (Польща) – 1:1
- 18.07. 13:00. Тістед (Данія) – Хольстебро (Данія) – 3:2
- 18.07. 13:00. Фенікс Любек (Німеччина) – Грайфсвальд (Німеччина) – 1:1
- 18.07. 13:00. Хеллеруп (Данія) – Хольбек (Данія) – 1:3
- 18.07. 13:00. Шльонск Вроцлав (Польща) – Злін (Чехія) – 3:1
- 18.07. 13:00. ШОТТ Єна (Німеччина) – Айнхайт Рудольштадт (Німеччина) – 3:2
- 18.07. 13:30. Зіген (Німеччина) – Айнтрахт Франкфурт II (Німеччина) – 5:1
- 18.07. 13:30. ПСВ (Нідерланди) – Юніон Сент-Жилуаз (Бельгія) – 7:3
- 18.07. 14:00. Бренсхей (Данія) – АБ Копенгаген (Данія) – 1:2
- 18.07. 14:00. Венло (Нідерланди) – Левен B (Бельгія) – 2:1
- 18.07. 14:00. Вісла (Польща) – Артіс Брно (Чехія) – 1:0
- 18.07. 14:00. Ганновер II (Німеччина) – Віденбрюк (Німеччина) – 0:1
- 18.07. 14:00. ГКС Белхатув (Польща) – Тлухово (Польща) – 4:1
- 18.07. 14:00. Есб'єрг (Данія) – Фредерісія (Данія) – 0:1
- 18.07. 14:00. Зоря (Україна) – Грімсбі (Англія) – 1:1
- 18.07. 14:00. Кішварда (Угорщина) – Міхаловце (Словаччина) – 4:6
- 18.07. 14:00. Легія (Польща) – ГКС Погонь (Польща) – 2:1
- 18.07. 14:00. Ліхтенберг (Німеччина) – Дрезден II (Німеччина) – 1:1
- 18.07. 14:00. Ломмел СК (Бельгія) – Гоу Ехед Іглс (Нідерланди) – 2:1
- 18.07. 14:00. Меппен (Німеччина) – Спарта Роттердам (Нідерланди) – 3:2
- 18.07. 14:00. Нествед (Данія) – Кеге (Данія) – 2:0
- 18.07. 14:00. Полонія Слубіце (Польща) – Фюрстенвальде (Німеччина) – 7:1
- 18.07. 14:00. Ратенов (Німеччина) – Людвігсфельдер (Німеччина) – 0:3
- 18.07. 14:00. Саут Шілдс (Англія) – Сандерленд U21 (Англія) – 1:1
- 18.07. 14:00. Світ (Польща) – Прушкув (Польща) – 2:2
- 18.07. 14:00. Стенунгсунд (Швеція) – Ютсіктенс (Швеція) – 0:3
- 18.07. 14:00. Тасманія Берлін (Німеччина) – Шенайхе (Німеччина) – 4:3
- 18.07. 14:00. Твенте (Нідерланди) – Гент (Бельгія) – 2:2
- 18.07. 14:00. Хіллерброд (Данія) – Люнгбю (Данія) – 0:1
- 18.07. 14:00. Чатем (Англія) – Маргейт (Англія) – 1:2
- 18.07. 14:15. Мехелен (Бельгія) – Ден Гааг (Нідерланди) – 2:3
- 18.07. 14:15. Скєрнєвіце (Польща) – Каліш (Польща) – 4:0
- 18.07. 14:30. Кристал Пелес (Англія) – Свіндон (Англія) – 5:1
- 18.07. 14:30. Осс (Нідерланди) – Ваттеншайд (Німеччина) – 3:1
- 18.07. 15:00. Альтглініке (Німеччина) – РБ Лейпциг (Німеччина) – 1:2
- 18.07. 15:00. Барнет (Англія) – Лутон (Англія) – 2:2
- 18.07. 15:00. Бертон (Англія) – Лестер (Англія) – 0:3
- 18.07. 15:00. Бесфорд (Англія) – Гейнсборо (Англія) – 1:1
- 18.07. 15:00. Блекберн (Англія) – Барнслі (Англія) – 3:0
- 18.07. 15:00. Боннер (Німеччина) – Дуйсбург (Німеччина) – 1:4
- 18.07. 15:00. Брауншвейг U23 (Німеччина) – Бабельсберг (Німеччина) – 1:5
- 18.07. 15:00. Валвейк (Нідерланди) – Алеманнія Аахен (Німеччина) – 1:1
- 18.07. 15:00. Веннсюссель ФФ (Данія) – Хорсенс (Данія) – 1:0
- 18.07. 15:00. Вердер Бремен II (Німеччина) – Лотте (Німеччина) – 6:2
- 18.07. 15:00. Вестфалія Рюнерн (Німеччина) – Шоннебек (Німеччина) – 1:3
- 18.07. 15:00. Вєчиста Краків II (Польща) – Вісла II (Польща) – 2:0
- 18.07. 15:00. Віган (Англія) – Порт Вейл (Англія) – 1:3
- 18.07. 15:00. Відовре ІФ (Данія) – Вайле (Данія) – 1:1
- 18.07. 15:00. Віль (Швейцарія) – Брюль (Швейцарія) – 3:2
- 18.07. 15:00. Вольфсбург (Німеччина) – Ферль (Німеччина) – 3:0
- 18.07. 15:00. Вупперталер (Німеччина) – Боруссія М. (Німеччина) – 0:6
- 18.07. 15:00. Гронінген (Нідерланди) – АЕК (Греція) – 1:2
- 18.07. 15:00. Гросашпах (Німеччина) – Гоффенгайм II (Німеччина) – 2:0
- 18.07. 15:00. Гютерсло (Німеччина) – Ольденбург (Німеччина) – 1:1
- 18.07. 15:00. Елана Торунь (Польща) – Чарні Прущ-Гданський (Польща) – 1:3
- 18.07. 15:00. Емден (Німеччина) – Редінгхаузен (Німеччина) – 1:4
- 18.07. 15:00. Ештрела Амадора (Португалія) – Каса Піа (Португалія) – 1:2
- 18.07. 15:00. Жил Вісенте (Португалія) – Фелгейраш (Португалія) – 1:1
- 18.07. 15:00. Зандгаузен (Німеччина) – Саарбрюкен (Німеччина) – 0:0
- 18.07. 15:00. Йовіл (Англія) – Кардіфф U21 (Уельс) – 1:0
- 18.07. 15:00. Кладно (Чехія) – Хомутов (Чехія) – 4:1
- 18.07. 15:00. Клайдбанк (Шотландія) – Ервін Мідоу (Шотландія) – 4:1
- 18.07. 15:00. Лех Познань II (Польща) – Заглембє II (Польща) – 3:0
- 18.07. 15:00. Ліферінг (Австрія) – Веєн (Німеччина) – 2:0
- 18.07. 15:00. Млава (Польща) – Добре Място (Польща) – 3:2
- 18.07. 15:00. Млада Болеслав (Чехія) – Рід (Австрія) – 4:0
- 18.07. 15:00. Неймеген (Нідерланди) – Аль-Фейха (Саудівська Аравія) – 7:0
- 18.07. 15:00. Ніндорфер (Німеччина) – Аймбюттелер (Німеччина) – 3:1
- 18.07. 15:00. Ньюкасл Юнайтед (Англія) – Дарлінгтон (Англія) – 3:0
- 18.07. 15:00. Падерборн II (Німеччина) – Дрохтерзен / Ассель (Німеччина) – 0:5
- 18.07. 15:00. Полонія Сьрода Шльонска (Польща) – Сленза Вроцлав (Польща) – 5:0
- 18.07. 15:00. Сталь Жешув (Польща) – Рух Львів (Україна) – 2:2
- 18.07. 15:00. Стерлінг Юніверсіті (Шотландія) – Нейрн Каунті (Шотландія) – 2:0
- 18.07. 15:00. Сулов (Польща) – ЛКС Лодзь II (Польща) – 1:3
- 18.07. 15:00. Сярка Тарнобжег (Польща) – Ресовія Жешув (Польща) – 3:4
- 18.07. 15:00. Треллеборг (Швеція) – Аль-Дірія (Саудівська Аравія) – 1:4
- 18.07. 15:00. Ф91 Дюделанж (Люксембург) – Хостерт (Люксембург) – 5:1
- 18.07. 15:00. Фамалікау (Португалія) – Пенафієл (Португалія) – 0:0
- 18.07. 15:00. Фейренсе (Португалія) – Ароука (Португалія) – 0:0
- 18.07. 15:00. Норманнія Гмюнд (Німеччина) – Штутгарт II (Німеччина) – 0:3
- 18.07. 15:00. Хемніцер (Німеччина) – Гройтер Фюрт II (Німеччина) – 1:4
- 18.07. 15:00. Фортуна Кельн (Німеччина) – Боруссія М II (Німеччина) – 1:0
- 18.07. 15:00. Хапоель Афула (Ізраїль) – Добруджа (Болгарія) – 3:2
- 18.07. 15:00. Хіберніан (Шотландія) – Брондбю (Данія) – 2:1
- 18.07. 15:00. Цюрих (Швейцарія) – Гройтер Фюрт (Німеччина) – 2:3
- 18.07. 15:00. Чорноморець (Україна) – Нива Вінниця (Україна) – 2:1
- 18.07. 15:00. Шальке II (Німеччина) – Штайнбах Гайгер (Німеччина) – 0:1
- 18.07. 15:00. Шенінген (Німеччина) – Магдебург (Німеччина) – 0:4
- 18.07. 15:00. Шермбек 2020 (Німеччина) – Бохольт (Німеччина) – 2:2
- 18.07. 15:00. Шеффілд Венсдей (Англія) – Престон (Англія) – 3:2
- 18.07. 15:15. Заглембє (Польща) – Хробри Глогув (Польща) – 3:0
- 18.07. 15:30. Баллімакеш (Півн. Ірландія) – Грейстоунс (Ірландія) – 2:3
- 18.07. 15:30. Варта Познань (Польща) – Польковіце (Польща) – 3:4
- 18.07. 15:30. Дордрехт (Нідерланди) – Лусаїл (Катар) – 5:0
- 18.07. 15:30. Карлсруе (Німеччина) – Сімідзу (Японія) – 1:3
- 18.07. 15:30. Колос (Україна) – Олександрія (Україна) – 2:1
- 18.07. 15:30. Люцерн (Швейцарія) – Сінт-Трейден (Бельгія) – 1:2
- 18.07. 16:00. Дандела (Півн. Ірландія) – Баллімена (Півн. Ірландія) – 2:3
- 18.07. 16:00. Діжон (Франція) – Нідеркорн (Люксембург) – 4:1
- 18.07. 16:00. Енергі Коттбус (Німеччина) – Зальцбург (Австрія) – 0:5
- 18.07. 16:00. Зволле (Нідерланди) – Серкль Брюгге (Бельгія) – 3:2
- 18.07. 16:00. Йонг ПСВ (Нідерланди) – Генк U23 (Бельгія) – 2:4
- 18.07. 16:00. Кайзерслаутерн II (Німеччина) – Мехтерсхайм (Німеччина) – 1:2
- 18.07. 16:00. Кардіфф Метрополітен (Уельс) – Бреклі Таун (Англія) – 0:0
- 18.07. 16:00. Квінс Юніверсіті (Півн. Ірландія) – Баллімена (Півн. Ірландія) – 1:1
- 18.07. 16:00. Кліфтонвілл (Півн. Ірландія) – Ньюїнгтон (Півн. Ірландія) – 1:0
- 18.07. 16:00. Крузейдерс (Півн. Ірландія) – Баллінамаллард (Півн. Ірландія) – 0:0
- 18.07. 16:00. Култер (Шотландія) – Хантлі (Шотландія) – 0:0
- 18.07. 16:00. Лугано II (Швейцарія) – ЯФ Ювентус (Швейцарія) – 0:1
- 18.07. 16:00. Люнебургер Ганза (Німеччина) – Штендаль (Німеччина) – 4:0
- 18.07. 16:00. Морпет (Англія) – Хебберн Таун (Англія) – 2:2
- 18.07. 16:00. НАК Бреда (Нідерланди) – Ексельсіор (Нідерланди) – 1:3
- 18.07. 16:00. Нортгемптон (Англія) – Ковентрі (Англія) – 0:0
- 18.07. 16:00. Словацко (Чехія) – Скаліца (Словаччина) – 1:3
- 18.07. 16:00. Сошо (Франція) – Гренобль (Франція) – 1:0
- 18.07. 16:00. Спакенбург (Нідерланди) – Йонг Спарта Роттердам (Нідерланди) – 1:1
- 18.07. 16:00. Старбейн Атлетік (Півн. Ірландія) – Данганнон (Півн. Ірландія) – 2:2
- 18.07. 16:00. Тихи (Польща) – Поважська Бистриця (Словаччина) – 2:2
- 18.07. 16:00. Тодесфельде (Німеччина) – Любек II (Німеччина) – 3:2
- 18.07. 16:00. Ферден (Німеччина) – Вердер Бремен (Німеччина) – 2:6
- 18.07. 16:00. Данді (Шотландія) – Евертон (Англія) – 0:4
- 18.07. 16:00. Фолкерк (Шотландія) – Генк (Бельгія) – 1:0
- 18.07. 16:00. Фульда-Ленерц (Німеччина) – РВ Вальдорф (Німеччина) – 4:2
- 18.07. 16:00. Харланд енд Волфф (П. Ірландія) – К. Рейнджерс (П. Ірландія) – 0:3
- 18.07. 16:15. Кошице (Словаччина) – ДВТК (Угорщина) – 2:7
- 18.07. 16:15. Лландадно (Уельс) – Бутл (Англія) – 2:0
- 18.07. 16:30. Аякс (Нідерланди) – Олімпіакос Пірей (Греція) – 1:0
- 18.07. 16:30. Базель (Швейцарія) – Ювентус (Італія) – 0:0
- 18.07. 16:30. Баумберг (Німеччина) – Баєр Леверкузен (Німеччина) – 0:7
- 18.07. 16:30. ЛАСК (Австрія) – Дюссельдорф (Німеччина) – 2:0
- 18.07. 16:30. Лотте (Німеччина) – Бетіс (Іспанія) – 0:3
- 18.07. 16:30. МТК Будапешт (Угорщина) – Козармішлень СЕ (Угорщина) – 3:0
- 18.07. 16:30. Твенте (Нідерланди) – Гент (Бельгія) – 0:2
- 18.07. 16:30. Фрайберг (Німеччина) – Хоффенхайм (Німеччина) – 0:3
- 18.07. 16:30. Хартберг (Австрія) – Фірст Відень (Австрія) – 2:0
- 18.07. 16:30. Янг Бойз (Швейцарія) – Етуаль Каруж (Швейцарія) – 5:0
- 18.07. 17:00. АБ Копенгаген (Данія) – Б-93 (Данія) – 3:3
- 18.07. 17:00. Авро (Англія) – Галіфакс (Англія) – 4:3
- 18.07. 17:00. Арау (Швейцарія) – Уніон Берлін (Німеччина) – 2:1
- 18.07. 17:00. Балліклер (Півн. Ірландія) – Лахгол (Півн. Ірландія) – 1:4
- 18.07. 17:00. Бамбер Бридж (Англія) – Моркем (Англія) – 0:3
- 18.07. 17:00. Барроу (Англія) – Менсфілд (Англія) – 4:3
- 18.07. 17:00. Бат (Англія) – Плімут (Англія) – 0:3
- 18.07. 17:00. Бедворт (Англія) – Кворн (Англія) – 4:1
- 18.07. 17:00. Бедфорд (Англія) – Волтон енд Хершем (Англія) – 2:0
- 18.07. 17:00. Бристоль Роверс (Англія) – Портсмут (Англія) – 1:1
- 18.07. 17:00. Веймут (Англія) – Беррі (Уельс) – 2:3
- 18.07. 17:00. Велдстон (Англія) – Хемел Хемпстед (Англія) – 1:0
- 18.07. 17:00. Вестон-сьюпер-Мер (Англія) – Торкі (Англія) – 1:2
- 18.07. 17:00. Вімборн (Англія) – Солсбері (Англія) – 1:3
- 18.07. 17:00. Вітесс (Нідерланди) – Аль-Джазіра (ОАЕ) – 1:2
- 18.07. 17:00. Воррінгтон (Англія) – Честер (Англія) – 0:2
- 18.07. 17:00. Гіллінгем (Англія) – Чарльтон (Англія) – 0:1
- 18.07. 17:00. Глостер (Англія) – Хейвердфордвест (Уельс) – 0:1
- 18.07. 17:00. Грацер АК (Австрія) – Дрезден (Німеччина) – 0:5
- 18.07. 17:00. Дейзі Хілл (Англія) – Болтон B (Англія) – 1:2
- 18.07. 17:00. Дергв'ю (Півн. Ірландія) – Данганнон (Півн. Ірландія) – 0:3
- 18.07. 17:00. Ейвлі (Англія) – Брейнтрі (Англія) – 3:2
- 18.07. 17:00. Ерфурт (Німеччина) – Кассель (Німеччина) – 1:0
- 18.07. 17:00. Івшем (Англія) – Челтнем (Англія) – 0:3
- 18.07. 17:00. Їглава (Чехія) – Пардубіце (Чехія) – 0:5
- 18.07. 17:00. Інверурі Локо Воркс (Шотландія) – Іст Крейгі (Шотландія) – 4:1
- 18.07. 17:00. Інгольштадт (Німеччина) – Палермо (Італія) – 1:0
- 18.07. 17:00. Йорк (Англія) – Сандерленд (Англія) – 1:5
- 18.07. 17:00. Карвіна (Чехія) – Рух (Польща) – 2:1
- 18.07. 17:00. Карпати Львів (Україна) – Железнічар (Боснія і Герц.) – 4:0
- 18.07. 17:00. Кінгстоніан (Англія) – Тутінг енд Мітчем (Англія) – 7:2
- 18.07. 17:00. Клехнакаддін (Шотландія) – Бридж оф Дон Ті (Шотландія) – 1:0
- 18.07. 17:00. Кліторпс (Англія) – Харрогейт (Англія) – 0:1
- 18.07. 17:00. Колрейн (Півн. Ірландія) – Портадаун (Півн. Ірландія) – 3:0
- 18.07. 17:00. Крю (Англія) – Сток Сіті (Англія) – 1:1
- 18.07. 17:00. Лівий берег (Україна) – Чернігів (Україна) – 2:1
- 18.07. 17:00. Лімеведі (Півн. Ірландія) – Інститьют (Півн. Ірландія) – 2:1
- 18.07. 17:00. Лінфілд (Півн. Ірландія) – Донкастер (Англія) – 0:2
- 18.07. 17:00. Лозанна (Швейцарія) – Івердон (Швейцарія) – 3:0
- 18.07. 17:00. Лонгбридж Таун (Англія) – Блекберн U18 (Англія) – 0:4
- 18.07. 17:00. Льюїс (Англія) – Гастінгс (Англія) – 2:1
- 18.07. 17:00. Маклсфілд (Англія) – Вулвергемптон U21 (Англія) – 2:1
- 18.07. 17:00. Марлоу (Англія) – Ешфорд Таун (Англія) – 1:3
- 18.07. 17:00. Мейденгед (Англія) – Саутгемптон U21 (Англія) – 1:3
- 18.07. 17:00. Мертир Таун (Уельс) – Форест Грін (Англія) – 1:2
- 18.07. 17:00. Метлок (Англія) – Ротергем (Англія) – 1:1
- 18.07. 17:00. Мойола (Півн. Ірландія) – Бангор (Півн. Ірландія) – 1:2
- 18.07. 17:00. Ноттс Каунті (Англія) – Ноттінгем (Англія) – 0:2
- 18.07. 17:00. Нюрнберг (Німеччина) – Мангейм (Німеччина) – 3:2
- 18.07. 17:00. Олдершот (Англія) – Фарнборо (Англія) – 2:1
- 18.07. 17:00. Опава (Чехія) – Петржалка (Словаччина) – 1:2
- 18.07. 17:00. П'яст Глівіце (Польща) – Одра Ополє (Польща) – 0:2
- 18.07. 17:00. Поллок (Шотландія) – Іст Стерлінгшир (Шотландія) – 2:1
- 18.07. 17:00. Пржибрам (Чехія) – ФСФ Франкфурт (Німеччина) – 0:2
- 18.07. 17:00. Ремсгейт (Англія) – Мейдстоун (Англія) – 1:3
- 18.07. 17:00. Саттон (Англія) – Вімблдон (Англія) – 1:2
- 18.07. 17:00. Саутенд (Англія) – Вест Хем (Англія) – 1:1
- 18.07. 17:00. Саутпорт (Англія) – Флітвуд (Англія) – 0:1
- 18.07. 17:00. Селтік (Шотландія) – Мідлсбро (Англія) – 1:1
- 18.07. 17:00. Сіоні (Грузія) – БКМА (Вірменія) – 1:3
- 18.07. 17:00. Спеннімур (Англія) – Хартлпул (Англія) – 1:2
- 18.07. 17:00. Сполдінг Юнайтед (Англія) – Сканторп (Англія) – 2:2
- 18.07. 17:00. Темворт (Англія) – Сток Сіті U21 (Англія) – 3:1
- 18.07. 17:00. Тівертон (Англія) – Бріксгем (Англія) – 2:0
- 18.07. 17:00. Транмер (Англія) – Блекпул (Англія) – 2:0
- 18.07. 17:00. Траффорд (Англія) – Воррінгтон Райлендс (Англія) – 2:0
- 18.07. 17:00. Тренчин (Словаччина) – Острава (Чехія) – 3:2
- 18.07. 17:00. Труро (Англія) – Ексетер (Англія) – 1:0
- 18.07. 17:00. Файлд (Англія) – Хаддерсфілд (Англія) – 1:2
- 18.07. 17:00. Гала Фейрідін (Шотландія) – Хіберніан B (Шотландія) – 1:0
- 18.07. 17:00. Париж (Франція) – Реймс (Франція) – 1:0
- 18.07. 17:00. Юнайтед (Англія) – Солфорд (Англія) – 1:4
- 18.07. 17:00. Фолкстоун (Англія) – Чарльтон U21 (Англія) – 2:0
- 18.07. 17:00. Фрайбург II (Німеччина) – Шаффхаузен (Швейцарія) – 1:1
- 18.07. 17:00. Фроум (Англія) – Вортінг (Англія) – 1:1
- 18.07. 17:00. Ханворт (Англія) – Каршолтон (Англія) – 2:1
- 18.07. 17:00. Харлоу (Англія) – Колчестер (Англія) – 0:5
- 18.07. 17:00. Хейлсовен (Англія) – Кіддермінстер (Англія) – 0:2
- 18.07. 17:00. Хенсфорд (Англія) – Соліхалл (Англія) – 1:2
- 18.07. 17:00. Хештег (Англія) – Дагенем енд Редбрідж (Англія) – 1:2
- 18.07. 17:00. Хорнчерч (Англія) – Норвіч U21 (Англія) – 1:1
- 18.07. 17:00. Хоршем (Англія) – Істборн (Англія) – 3:0
- 18.07. 17:00. Шолінг (Англія) – Богнор Реджис (Англія) – 3:2
- 18.07. 17:00. Штутгартер Кіккерс (Німеччина) – Філлінген (Німеччина) – 3:0
- 18.07. 17:30. Альтах (Австрія) – Грассхопперс (Швейцарія) – 3:1
- 18.07. 17:30. Вакер Іннсбрук (Австрія) – Хемі Лейпциг (Німеччина) – 1:0
- 18.07. 17:30. Верес (Україна) – Нива Тернопіль (Україна) – 1:1
- 18.07. 17:30. Карлсруе (Німеччина) – Сімідзу (Японія) – 1:1
- 18.07. 17:30. Свонсі (Уельс) – Хольштайн Кіль (Німеччина) – 2:2
- 18.07. 18:00. Ам'єн (Франція) – Кевіллі Руан (Франція) – 2:1
- 18.07. 18:00. Бавуа (Швейцарія) – Мерен (Швейцарія) – 1:0
- 18.07. 18:00. Беласіца (Півн. Македонія) – Септемврі Сімітлі (Болгарія) – 0:3
- 18.07. 18:00. Бєлява (Польща) – Валбжих (Польща) – 5:1
- 18.07. 18:00. Бзенец (Чехія) – Зноймо (Чехія) – 1:1
- 18.07. 18:00. Біль (Швейцарія) – Крінс (Швейцарія) – 1:1
- 18.07. 18:00. Біссен (Люксембург) – Віртон (Бельгія) – 0:2
- 18.07. 18:00. Валвейк (Нідерланди) – Волендам (Нідерланди) – 2:2
- 18.07. 18:00. Вашаш (Угорщина) – Відеотон (Угорщина) – 1:0
- 18.07. 18:00. Гіссен (Німеччина) – Айнтрахт Франкфурт (Німеччина) – 1:7
- 18.07. 18:00. Дьормот (Угорщина) – Шопрон (Угорщина) – 1:1
- 18.07. 18:00. Женесс Еш (Люксембург) – ЮС Фюлен (Люксембург) – 3:0
- 18.07. 18:00. Кан (Франція) – Лаваль (Франція) – 4:2
- 18.07. 18:00. Касимпаша (Туреччина) – Батман Петролспор (Туреччина) – 1:1
- 18.07. 18:00. Клермон (Франція) – Андрезьє (Франція) – 4:1
- 18.07. 18:00. Краковія II (Польща) – Злате Моравце-Врабле (Словаччина) – 1:3
- 18.07. 18:00. Легія (Польща) – Аріс (Кіпр) – 0:2
- 18.07. 18:00. Лілль (Франція) – РААЛ Ла-Лув'єр (Бельгія) – 3:0
- 18.07. 18:00. Лор'ян (Франція) – Нант (Франція) – 1:0
- 18.07. 18:00. Манчестер Юнайтед (Англія) – Рексем (Уельс) – 0:1
- 18.07. 18:00. Медзь Легниця (Польща) – Хойнічанка (Польща) – 3:2
- 18.07. 18:00. Ньїредьхаза (Угорщина) – Буковина (Україна) – 2:2
- 18.07. 18:00. Обергаузен (Німеччина) – Боруссія Д (Німеччина) – 1:3
- 18.07. 18:00. Пелістер (Півн. Македонія) – Паніоніос (Греція) – 0:8
- 18.07. 18:00. Питомача (Хорватія) – Беловар (Хорватія) – 0:0
- 18.07. 18:00. Работнічкі (Півн. Македонія) – Брера Струмиця (Півн. Македонія) – 1:0
- 18.07. 18:00. Сампдорія (Італія) – Таверн (Швейцарія) – 2:0
- 18.07. 18:00. Таборско (Чехія) – Герта Велс (Австрія) – 2:1
- 18.07. 18:00. Труа (Франція) – Ред Стар (Франція) – 1:0
- 18.07. 18:00. Ейндховен (Нідерланди) – Ден Босх (Нідерланди) – 0:0
- 18.07. 18:30. Етар (Болгарія) – Севлієво (Болгарія) – 8:0
- 18.07. 18:30. Коньяспор (Туреччина) – Залаегерсег (Угорщина) – 1:3
- 18.07. 18:30. Монтана (Болгарія) – Спартак Плевен (Болгарія) – 3:1
- 18.07. 18:30. Охрід (Півн. Македонія) – Новаці (Півн. Македонія) – 1:0
- 18.07. 18:30. Славічин (Чехія) – Всетін (Чехія) – 1:0
- 18.07. 18:30. Тихи (Польща) – Тржінец (Чехія) – 1:1
- 18.07. 18:30. Уйпешт (Угорщина) – Раднік Бієліна (Боснія і Герц.) – 2:0
- 18.07. 18:30. Хапоель Хайфа (Ізраїль) – Вора (Албанія) – 2:0
- 18.07. 18:30. Хартберг (Австрія) – АСК Фойтсберг (Австрія) – 0:2
- 18.07. 18:30. Хробри Глогув (Польща) – Сленза Вроцлав (Польща) – 1:2
- 18.07. 19:00. Банська Бистріца (Словаччина) – Погронє (Словаччина) – 1:0
- 18.07. 19:00. БВ Лінц (Австрія) – Брауншвейг (Німеччина) – 1:1
- 18.07. 19:00. Беса Кавая (Албанія) – Партизані (Албанія) – 2:1
- 18.07. 19:00. Брест (Франція) – Конкарно (Франція) – 2:2
- 18.07. 19:00. Вінер Вікторія (Австрія) – Штокерау (Австрія) – 3:1
- 18.07. 19:00. Звієзда 09 (Боснія і Герц.) – Градачац (Боснія і Герц.) – 0:6
- 18.07. 19:00. Зєльона Гура (Польща) – Медзь Легниця II (Польща) – 0:2
- 18.07. 19:00. Кладно (Чехія) – Хапоель Іроні Рішон (Ізраїль) – 2:0
- 18.07. 19:00. Кошице (Словаччина) – ДВТК (Угорщина) – 3:1
- 18.07. 19:00. КРС Харельбеке (Бельгія) – Кортрейк (Бельгія) – 1:0
- 18.07. 19:00. Ле-Ман (Франція) – Ла-Рош (Франція) – 2:3
- 18.07. 19:00. Маастрихт (Нідерланди) – Расінг Люксембург (Люксембург) – 0:0
- 18.07. 19:00. Монца (Італія) – Про Верчеллі (Італія) – 4:3
- 18.07. 19:00. МТК Будапешт (Угорщина) – Комарно (Словаччина) – 1:1
- 18.07. 19:00. Ніцца (Франція) – Нім (Франція) – 4:0
- 18.07. 19:00. Опатія (Хорватія) – Аустрія Зальцбург (Австрія) – 1:1
- 18.07. 19:00. Осер (Франція) – Сен-Мор (Франція) – 5:2
- 18.07. 19:00. Реал Сосьєдад (Іспанія) – Расінг Сантандер (Іспанія) – 1:1
- 18.07. 19:00. Рец (Австрія) – Лак Інтер (Австрія) – 3:1
- 18.07. 19:00. Серветт (Швейцарія) – Сент-Етьєн (Франція) – 1:0
- 18.07. 19:00. Стшегом (Польща) – Ниса (Польща) – 0:0
- 18.07. 19:00. Тьйонвіль (Франція) – Нансі (Франція) – 2:2
- 18.07. 19:00. Удінезе (Італія) – Істра 1961 (Хорватія) – 2:2
- 18.07. 19:00. Форвертс Штайр (Австрія) – Леобен (Австрія) – 3:1
- 18.07. 19:00. Хапоель Рамат Ган (Ізраїль) – Бачка-Топола (Сербія) – 2:1
- 18.07. 19:30. Гімарайнш (Португалія) – Академіка (Португалія) – 2:0
- 18.07. 19:30. Петру Атлетіку (Ангола) – Валенсія (Іспанія) – 3:1
- 18.07. 19:45. Кадіс (Іспанія) – Орландо Пайретс (ПАР) – 1:2
- 18.07. 20:00. Алавес (Іспанія) – Ейбар (Іспанія) – 1:1
- 18.07. 20:00. Бургос (Іспанія) – Реал Сосьєдад B (Іспанія) – 2:0
- 18.07. 20:00. Дьормот (Угорщина) – Габчиково (Словаччина) – 5:0
- 18.07. 20:00. Ельче (Іспанія) – Кайзер Чіфс (ПАР) – 2:1
- 18.07. 20:00. Кастельйон (Іспанія) – Сабадель (Іспанія) – 2:0
- 18.07. 20:00. Леобендорф (Австрія) – Лакташі (Боснія і Герц.) – 1:2
- 18.07. 20:00. Маріно де Луанко (Іспанія) – Спортінг Хіхон (Іспанія) – 1:2
- 18.07. 20:00. Осієк (Хорватія) – Гонвед (Угорщина) – 2:1
- 18.07. 20:00. Рапід (Австрія) – Гамбург (Німеччина) – 3:2
- 18.07. 20:00. Славія Прага (Чехія) – Ліон (Франція) – 2:0
- 18.07. 20:30. Лейоа (Іспанія) – Атлетік (Іспанія) – 0:11
- 18.07. 21:00. Варегем (Бельгія) – АЗ Алкмар (Нідерланди) – 1:1
- 18.07. 21:00. Компостела (Іспанія) – Депортиво (Іспанія) – 0:4
- 18.07. 21:00. Олот (Іспанія) – Еспаньйол (Іспанія) – 0:3
- 18.07. 21:00. Фаренсе (Португалія) – Спортінг B (Португалія) – 1:1
- 18.07. 21:30. Біркіркара (Мальта) – Заббар (Мальта) – 2:1
- 18.07. 21:30. Брага (Португалія) – Сельта Віго (Іспанія) – 2:2
- 18.07. 21:30. Гранада (Іспанія) – Хувентуд Торремолінос (Іспанія) – 1:1
- 18.07. 21:45. Істлі (Англія) – Саутгемптон (Англія) – 1:3
Відео голів та огляд матчу
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 19 июля 2026, 09:12 2
Украинец выделил легендарного Али
Футбол | 19 июля 2026, 13:38 1
Ровно три года назад Усик подписал контракт с «волками»
Футбол | 19.07.2026, 08:02
Бокс | 19.07.2026, 07:17
Футбол | 19.07.2026, 02:35
Комментарии 0
Популярные новости
17.07.2026, 08:48 5
19.07.2026, 02:04 65
18.07.2026, 11:14 8
18.07.2026, 06:12 1
17.07.2026, 20:02 59
19.07.2026, 07:17 2
18.07.2026, 07:59 8
18.07.2026, 10:13 28