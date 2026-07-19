Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Товарищеские матчи, 18 июля. Ничья Зари и Буковины, разгром от Карпат
Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 15:31 | Обновлено 19 июля 2026, 15:43
54
0

Товарищеские матчи, 18 июля. Ничья Зари и Буковины, разгром от Карпат

Команды провели контрольные поединки, готовясь к старту чемпионата

19 июля 2026, 15:31 | Обновлено 19 июля 2026, 15:43
54
0
Товарищеские матчи, 18 июля. Ничья Зари и Буковины, разгром от Карпат
ФК Буковина
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Європейські команди провели товариські матчі, готуючись до старту національних чемпіонатів.

Нижче наведено результати товариських матчів дня.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі LIVE у Telegram Sport.ua

Товариські матчі. 18 липня 2026

  • 18.07. 02:00. Фламенгу (Бразилія) – Олімпія Асунсьйон (Парагвай) – 4:2
  • 18.07. 03:00. Атлетіко Насьональ (Колумбія) – Депортіво Тачіра (Венесуела) – 1:2
  • 18.07. 04:30. Кобе (Японія) – Саппоро (Японія) – 1:1
  • 18.07. 10:00. Уйпешт II (Угорщина) – СК Будайорш (Угорщина) – 1:0
  • 18.07. 10:30. Бероє (Болгарія) – Загорец (Болгарія) – 0:0
  • 18.07. 10:30. Віхрен (Болгарія) – Марек (Болгарія) – 1:0
  • 18.07. 10:30. Лудогорець II (Болгарія) – Лок. Горна (Болгарія) – 2:0
  • 18.07. 10:30. Униря Слобозія (Румунія) – Тунарі (Румунія) – 0:1
  • 18.07. 10:30. Уніао Ламаш (Португалія) – Сан-Жуан-де-Вер (Португалія) – 0:1
  • 18.07. 10:45. Мачіда (Японія) – Фудзієда (Японія) – 2:1
  • 18.07. 11:00. Айка (Угорщина) – Чаквар (Угорщина) – 0:2
  • 18.07. 11:00. Белтинці (Словенія) – Подвінці (Словенія) – 5:2
  • 18.07. 11:00. Вашаш (Угорщина) – Сороксар (Угорщина) – 2:1
  • 18.07. 11:00. Віслока Дембіца (Польща) – Колбушова Дольна (Польща) – 1:2
  • 18.07. 11:00. Гімарайнш (Португалія) – Пенафієл (Португалія) – 5:0
  • 18.07. 11:00. Гостоунь (Чехія) – Запи (Чехія) – 3:2
  • 18.07. 11:00. Дукла Прага B (Чехія) – Брозани (Чехія) – 2:2
  • 18.07. 11:00. Інтер Братислава (Словаччина) – Галанта (Словаччина) – 1:1
  • 18.07. 11:00. Йокогама (Японія) – Джіраванц Кітакюсю (Японія) – 3:2
  • 18.07. 11:00. Козловіце (Чехія) – Бланско (Чехія) – 1:3
  • 18.07. 11:00. Кроація Зміявці (Хорватія) – Широкі Брієг (Боснія і Герц.) – 2:1
  • 18.07. 11:00. Млава (Польща) – Оструда (Польща) – 4:0
  • 18.07. 11:00. НК Крка (Словенія) – Дубрава (Хорватія) – 2:1
  • 18.07. 11:00. Попешть-Леордень (Румунія) – Тиргу-Секуєск (Румунія) – 1:1
  • 18.07. 11:00. Пухов (Словаччина) – Банік Превізда (Словаччина) – 2:2
  • 18.07. 11:00. Римніку-Вилча (Румунія) – Стяуа Бухарест (Румунія) – 4:0
  • 18.07. 11:00. Сегеста (Хорватія) – Карловац (Хорватія) – 4:0
  • 18.07. 11:00. Унічов (Чехія) – Усті-над-Орліці (Чехія) – 1:1
  • 18.07. 11:00. ФС Тржебич (Чехія) – Артіс Брно B (Чехія) – 1:6
  • 18.07. 11:00. Хіндія Тирговіште (Румунія) – Конкордія (Румунія) – 2:3
  • 18.07. 11:00. Штаммерсдорф (Австрія) – СФ Донау (Австрія) – 0:2
  • 18.07. 11:15. Вратімов (Чехія) – Глубіна (Чехія) – 3:4
  • 18.07. 11:15. Нератовіце (Чехія) – Кралув Двур (Чехія) – 4:2
  • 18.07. 11:15. Пісек (Чехія) – Пржибрам B (Чехія) – 2:2
  • 18.07. 11:15. Повлтавска ФА (Чехія) – Турнов (Чехія) – 3:3
  • 18.07. 11:30. Годонін (Чехія) – Малженіце (Словаччина) – 2:1
  • 18.07. 11:30. Ждірец (Чехія) – Хрудім U19 (Чехія) – 3:2
  • 18.07. 11:30. Замбрув (Польща) – Трошин (Польща) – 0:3
  • 18.07. 11:30. Младост Ждралові (Хорватія) – Ярун (Хорватія) – 3:1
  • 18.07. 11:30. Монако (Франція) – Сен-Пріє (Франція) – 5:2
  • 18.07. 11:30. Оболонь (Україна) – Колос-2 (Україна) – 3:1
  • 18.07. 11:30. П'єштяни (Словаччина) – Шаля (Словаччина) – 0:1
  • 18.07. 11:30. Подбрезова (Словаччина) – Л. Мікулаш (Словаччина) – 3:2
  • 18.07. 11:30. Пржеперже (Чехія) – Варнсдорф (Чехія) – 1:3
  • 18.07. 11:30. Раєчко (Чехія) – Куржім (Чехія) – 3:3
  • 18.07. 11:30. Сулов (Польща) – Шльонск Вроцлав II (Польща) – 4:3
  • 18.07. 11:30. Яблонець B (Чехія) – Тепліце B (Чехія) – 1:3
  • 18.07. 11:45. Гочалковіце Здруй (Польща) – Бєльсько-Бяла (Польща) – 0:0
  • 18.07. 12:00. Адміра Прага (Чехія) – Градец-Кралове B (Чехія) – 2:0
  • 18.07. 12:00. Арка Гдиня (Польща) – Лузіно (Польща) – 2:0
  • 18.07. 12:00. АСК Фойтсберг (Австрія) – НК Бистріца (Словенія) – 5:4
  • 18.07. 12:00. Бжег (Польща) – Старовіце-Дольне (Польща) – 2:0
  • 18.07. 12:00. БКС Спарта Катовіце (Польща) – Гавіржов (Чехія) – 4:2
  • 18.07. 12:00. Бронь Радом (Польща) – Арка Павлув (Польща) – 5:0
  • 18.07. 12:00. Бусько-Здруй (Польща) – Напшуд Єнджеюв (Польща) – 0:3
  • 18.07. 12:00. Ванлесе (Данія) – Фрем (Данія) – 0:0
  • 18.07. 12:00. Варта Познань (Польща) – Зєльона Гура (Польща) – 1:2
  • 18.07. 12:00. Вергль (Австрія) – Куфштайн (Австрія) – 1:2
  • 18.07. 12:00. Вікторія Пльзень B (Чехія) – Пардубіце B (Чехія) – 1:2
  • 18.07. 12:00. Вісла (Польща) – Артіс Брно (Чехія) – 2:2
  • 18.07. 12:00. Гамбург II (Німеччина) – Хобро (Данія) – 1:2
  • 18.07. 12:00. Геданія Гданськ (Польща) – Ягуар Гданськ (Польща) – 3:1
  • 18.07. 12:00. Графічар Белград (Сербія) – Вршац (Сербія) – 1:0
  • 18.07. 12:00. Гром Новий Став (Польща) – Конкордія Ельблаг (Польща) – 5:0
  • 18.07. 12:00. Гутнік Краків (Польща) – Вісляни Скавіна (Польща) – 1:2
  • 18.07. 12:00. ДВТК II (Угорщина) – Циганд СЕ (Угорщина) – 2:5
  • 18.07. 12:00. Домажліце (Чехія) – Влашим (Чехія) – 5:3
  • 18.07. 12:00. Ельтерсдорф (Німеччина) – Ноймаркт (Німеччина) – 0:0
  • 18.07. 12:00. Кішварда (Угорщина) – Міхаловце (Словаччина) – 1:0
  • 18.07. 12:00. Котвіца Курник (Польща) – Гурнік Конін (Польща) – 6:1
  • 18.07. 12:00. Левен (Бельгія) – Льєрс СК (Бельгія) – 1:0
  • 18.07. 12:00. Локомотив Кошице (Словаччина) – Кехнец (Словаччина) – 6:0
  • 18.07. 12:00. Міддельфарт (Данія) – ВСК Орхус (Данія) – 3:0
  • 18.07. 12:00. Одра Ополє (Польща) – Острава B (Чехія) – 0:3
  • 18.07. 12:00. Олд Бойз (Швейцарія) – Базель II (Швейцарія) – 2:3
  • 18.07. 12:00. Орлеан (Франція) – Парі 13 Атлетіко (Франція) – 1:0
  • 18.07. 12:00. Пелікан (Польща) – П'ясечно (Польща) – 2:2
  • 18.07. 12:00. Плоцьк II (Польща) – Вісла Добжинь (Польща) – 3:1
  • 18.07. 12:00. Полонія Варшава (Польща) – Завіша (Польща) – 3:2
  • 18.07. 12:00. Радомско (Польща) – Вікторія Ченстохова (Польща) – 5:0
  • 18.07. 12:00. Роскілле (Данія) – Фремад Амагер (Данія) – 2:2
  • 18.07. 12:00. Свіноуйсцє (Польща) – Кошалін (Польща) – 1:2
  • 18.07. 12:00. Скєрнєвіце (Польща) – Легія II (Польща) – 0:0
  • 18.07. 12:00. Славія Прага B (Чехія) – Пушкаш Академі II (Угорщина) – 4:1
  • 18.07. 12:00. Спішска Нова Вес (Словаччина) – Рімавска Собота (Словаччина) – 3:5
  • 18.07. 12:00. Срода (Польща) – Ол. Грудзьондз (Польща) – 0:3
  • 18.07. 12:00. Стальова Воля (Польща) – Відзев Лодзь II (Польща) – 2:1
  • 18.07. 12:00. Стар Стараховіце (Польща) – Мазовія Мінськ-Мазовецьки (Польща) – 2:1
  • 18.07. 12:00. Сцінава (Польща) – Заглембє U19 (Польща) – 0:3
  • 18.07. 12:00. Андорра (Андорра) – Стівенедж (Англія) – 0:0
  • 18.07. 12:00. Франк Борен (Бельгія) – Гент U23 (Бельгія) – 2:3
  • 18.07. 12:00. Хелмянка Хелм (Польща) – Гетьман Замосць (Польща) – 2:1
  • 18.07. 12:00. Шенуа (Швейцарія) – Адзуррі (Швейцарія) – 1:4

  • 18.07. 12:30. Бенфіка B (Португалія) – Торреенсе (Португалія) – 1:1
  • 18.07. 12:30. Битом-Оджанський (Польща) – Ліпно Стешев (Польща) – 1:2
  • 18.07. 12:30. Вєчиста Краків (Польща) – Нетанія (Ізраїль) – 0:1
  • 18.07. 12:30. Візела (Португалія) – Шавіш (Португалія) – 1:0
  • 18.07. 12:30. Дюнкерк (Франція) – Стандард (Бельгія) – 2:0
  • 18.07. 12:30. Заглембє Сосновець (Польща) – Подгале Нови Тарг (Польща) – 1:4
  • 18.07. 12:30. Лехія Гданськ (Польща) – Раннерс (Данія) – 2:2
  • 18.07. 12:30. Морейренсе (Португалія) – АФС (Португалія) – 2:2
  • 18.07. 12:30. Насьонал (Португалія) – Лейшоеш (Португалія) – 3:3
  • 18.07. 12:30. Нова Руда (Польща) – Поліце-над-Метуї (Чехія) – 6:1
  • 18.07. 13:00. Берлінер АК 07 (Німеччина) – Альтлюдерсдорф (Німеччина) – 4:1
  • 18.07. 13:00. Болонья (Італія) – Армінія Білефельд (Німеччина) – 0:4
  • 18.07. 13:00. Вда Свєцє (Польща) – Ельблаг (Польща) – 1:1
  • 18.07. 13:00. Верес (Україна) – Полісся Житомир 2 (Україна) – 1:1
  • 18.07. 13:00. Вікелєц (Польща) – Хемік Бидгощ (Польща) – 0:7
  • 18.07. 13:00. Карлскруна (Швеція) – Хесслехольм ІФ (Швеція) – 1:2
  • 18.07. 13:00. Ключевія Старгард (Польща) – Варта Гожув (Польща) – 3:0
  • 18.07. 13:00. Кортрейк (Бельгія) – Валансьєнн (Франція) – 1:1
  • 18.07. 13:00. Ланс (Франція) – Булонь (Франція) – 4:1
  • 18.07. 13:00. Легія U19 (Польща) – Стоміл Ольштин (Польща) – 3:1
  • 18.07. 13:00. Несбю (Данія) – Сківе (Данія) – 4:2
  • 18.07. 13:00. Радомяк Радом (Польща) – Погонь Сєдльце (Польща) – 1:2
  • 18.07. 13:00. Рінгстед (Данія) – Горсгольм-Уссеред (Данія) – 2:2
  • 18.07. 13:00. Ружомберок (Словаччина) – Тепліце (Чехія) – 0:3
  • 18.07. 13:00. Санта-Клара (Португалія) – Паредіш (Португалія) – 2:0
  • 18.07. 13:00. Суннбю (Данія) – Нюкебінг (Данія) – 1:3
  • 18.07. 13:00. Тенеріфе (Іспанія) – Тенеріфе B (Іспанія) – 3:0
  • 18.07. 13:00. Термаліца (Польща) – Подбескідзє (Польща) – 1:1
  • 18.07. 13:00. Тістед (Данія) – Хольстебро (Данія) – 3:2
  • 18.07. 13:00. Фенікс Любек (Німеччина) – Грайфсвальд (Німеччина) – 1:1
  • 18.07. 13:00. Хеллеруп (Данія) – Хольбек (Данія) – 1:3
  • 18.07. 13:00. Шльонск Вроцлав (Польща) – Злін (Чехія) – 3:1
  • 18.07. 13:00. ШОТТ Єна (Німеччина) – Айнхайт Рудольштадт (Німеччина) – 3:2
  • 18.07. 13:30. Зіген (Німеччина) – Айнтрахт Франкфурт II (Німеччина) – 5:1
  • 18.07. 13:30. ПСВ (Нідерланди) – Юніон Сент-Жилуаз (Бельгія) – 7:3
  • 18.07. 14:00. Бренсхей (Данія) – АБ Копенгаген (Данія) – 1:2
  • 18.07. 14:00. Венло (Нідерланди) – Левен B (Бельгія) – 2:1
  • 18.07. 14:00. Вісла (Польща) – Артіс Брно (Чехія) – 1:0
  • 18.07. 14:00. Ганновер II (Німеччина) – Віденбрюк (Німеччина) – 0:1
  • 18.07. 14:00. ГКС Белхатув (Польща) – Тлухово (Польща) – 4:1
  • 18.07. 14:00. Есб'єрг (Данія) – Фредерісія (Данія) – 0:1
  • 18.07. 14:00. Зоря (Україна) – Грімсбі (Англія) – 1:1
  • 18.07. 14:00. Кішварда (Угорщина) – Міхаловце (Словаччина) – 4:6
  • 18.07. 14:00. Легія (Польща) – ГКС Погонь (Польща) – 2:1
  • 18.07. 14:00. Ліхтенберг (Німеччина) – Дрезден II (Німеччина) – 1:1
  • 18.07. 14:00. Ломмел СК (Бельгія) – Гоу Ехед Іглс (Нідерланди) – 2:1
  • 18.07. 14:00. Меппен (Німеччина) – Спарта Роттердам (Нідерланди) – 3:2
  • 18.07. 14:00. Нествед (Данія) – Кеге (Данія) – 2:0
  • 18.07. 14:00. Полонія Слубіце (Польща) – Фюрстенвальде (Німеччина) – 7:1
  • 18.07. 14:00. Ратенов (Німеччина) – Людвігсфельдер (Німеччина) – 0:3
  • 18.07. 14:00. Саут Шілдс (Англія) – Сандерленд U21 (Англія) – 1:1
  • 18.07. 14:00. Світ (Польща) – Прушкув (Польща) – 2:2
  • 18.07. 14:00. Стенунгсунд (Швеція) – Ютсіктенс (Швеція) – 0:3
  • 18.07. 14:00. Тасманія Берлін (Німеччина) – Шенайхе (Німеччина) – 4:3
  • 18.07. 14:00. Твенте (Нідерланди) – Гент (Бельгія) – 2:2
  • 18.07. 14:00. Хіллерброд (Данія) – Люнгбю (Данія) – 0:1
  • 18.07. 14:00. Чатем (Англія) – Маргейт (Англія) – 1:2
  • 18.07. 14:15. Мехелен (Бельгія) – Ден Гааг (Нідерланди) – 2:3
  • 18.07. 14:15. Скєрнєвіце (Польща) – Каліш (Польща) – 4:0
  • 18.07. 14:30. Кристал Пелес (Англія) – Свіндон (Англія) – 5:1
  • 18.07. 14:30. Осс (Нідерланди) – Ваттеншайд (Німеччина) – 3:1
  • 18.07. 15:00. Альтглініке (Німеччина) – РБ Лейпциг (Німеччина) – 1:2
  • 18.07. 15:00. Барнет (Англія) – Лутон (Англія) – 2:2
  • 18.07. 15:00. Бертон (Англія) – Лестер (Англія) – 0:3
  • 18.07. 15:00. Бесфорд (Англія) – Гейнсборо (Англія) – 1:1
  • 18.07. 15:00. Блекберн (Англія) – Барнслі (Англія) – 3:0
  • 18.07. 15:00. Боннер (Німеччина) – Дуйсбург (Німеччина) – 1:4
  • 18.07. 15:00. Брауншвейг U23 (Німеччина) – Бабельсберг (Німеччина) – 1:5
  • 18.07. 15:00. Валвейк (Нідерланди) – Алеманнія Аахен (Німеччина) – 1:1
  • 18.07. 15:00. Веннсюссель ФФ (Данія) – Хорсенс (Данія) – 1:0
  • 18.07. 15:00. Вердер Бремен II (Німеччина) – Лотте (Німеччина) – 6:2
  • 18.07. 15:00. Вестфалія Рюнерн (Німеччина) – Шоннебек (Німеччина) – 1:3
  • 18.07. 15:00. Вєчиста Краків II (Польща) – Вісла II (Польща) – 2:0
  • 18.07. 15:00. Віган (Англія) – Порт Вейл (Англія) – 1:3
  • 18.07. 15:00. Відовре ІФ (Данія) – Вайле (Данія) – 1:1
  • 18.07. 15:00. Віль (Швейцарія) – Брюль (Швейцарія) – 3:2
  • 18.07. 15:00. Вольфсбург (Німеччина) – Ферль (Німеччина) – 3:0
  • 18.07. 15:00. Вупперталер (Німеччина) – Боруссія М. (Німеччина) – 0:6
  • 18.07. 15:00. Гронінген (Нідерланди) – АЕК (Греція) – 1:2
  • 18.07. 15:00. Гросашпах (Німеччина) – Гоффенгайм II (Німеччина) – 2:0
  • 18.07. 15:00. Гютерсло (Німеччина) – Ольденбург (Німеччина) – 1:1
  • 18.07. 15:00. Елана Торунь (Польща) – Чарні Прущ-Гданський (Польща) – 1:3
  • 18.07. 15:00. Емден (Німеччина) – Редінгхаузен (Німеччина) – 1:4
  • 18.07. 15:00. Ештрела Амадора (Португалія) – Каса Піа (Португалія) – 1:2
  • 18.07. 15:00. Жил Вісенте (Португалія) – Фелгейраш (Португалія) – 1:1
  • 18.07. 15:00. Зандгаузен (Німеччина) – Саарбрюкен (Німеччина) – 0:0
  • 18.07. 15:00. Йовіл (Англія) – Кардіфф U21 (Уельс) – 1:0
  • 18.07. 15:00. Кладно (Чехія) – Хомутов (Чехія) – 4:1
  • 18.07. 15:00. Клайдбанк (Шотландія) – Ервін Мідоу (Шотландія) – 4:1
  • 18.07. 15:00. Лех Познань II (Польща) – Заглембє II (Польща) – 3:0
  • 18.07. 15:00. Ліферінг (Австрія) – Веєн (Німеччина) – 2:0
  • 18.07. 15:00. Млава (Польща) – Добре Място (Польща) – 3:2
  • 18.07. 15:00. Млада Болеслав (Чехія) – Рід (Австрія) – 4:0
  • 18.07. 15:00. Неймеген (Нідерланди) – Аль-Фейха (Саудівська Аравія) – 7:0
  • 18.07. 15:00. Ніндорфер (Німеччина) – Аймбюттелер (Німеччина) – 3:1
  • 18.07. 15:00. Ньюкасл Юнайтед (Англія) – Дарлінгтон (Англія) – 3:0
  • 18.07. 15:00. Падерборн II (Німеччина) – Дрохтерзен / Ассель (Німеччина) – 0:5
  • 18.07. 15:00. Полонія Сьрода Шльонска (Польща) – Сленза Вроцлав (Польща) – 5:0
  • 18.07. 15:00. Сталь Жешув (Польща) – Рух Львів (Україна) – 2:2
  • 18.07. 15:00. Стерлінг Юніверсіті (Шотландія) – Нейрн Каунті (Шотландія) – 2:0
  • 18.07. 15:00. Сулов (Польща) – ЛКС Лодзь II (Польща) – 1:3
  • 18.07. 15:00. Сярка Тарнобжег (Польща) – Ресовія Жешув (Польща) – 3:4
  • 18.07. 15:00. Треллеборг (Швеція) – Аль-Дірія (Саудівська Аравія) – 1:4
  • 18.07. 15:00. Ф91 Дюделанж (Люксембург) – Хостерт (Люксембург) – 5:1
  • 18.07. 15:00. Фамалікау (Португалія) – Пенафієл (Португалія) – 0:0
  • 18.07. 15:00. Фейренсе (Португалія) – Ароука (Португалія) – 0:0
  • 18.07. 15:00. Норманнія Гмюнд (Німеччина) – Штутгарт II (Німеччина) – 0:3
  • 18.07. 15:00. Хемніцер (Німеччина) – Гройтер Фюрт II (Німеччина) – 1:4
  • 18.07. 15:00. Фортуна Кельн (Німеччина) – Боруссія М II (Німеччина) – 1:0
  • 18.07. 15:00. Хапоель Афула (Ізраїль) – Добруджа (Болгарія) – 3:2
  • 18.07. 15:00. Хіберніан (Шотландія) – Брондбю (Данія) – 2:1
  • 18.07. 15:00. Цюрих (Швейцарія) – Гройтер Фюрт (Німеччина) – 2:3
  • 18.07. 15:00. Чорноморець (Україна) – Нива Вінниця (Україна) – 2:1
  • 18.07. 15:00. Шальке II (Німеччина) – Штайнбах Гайгер (Німеччина) – 0:1
  • 18.07. 15:00. Шенінген (Німеччина) – Магдебург (Німеччина) – 0:4
  • 18.07. 15:00. Шермбек 2020 (Німеччина) – Бохольт (Німеччина) – 2:2
  • 18.07. 15:00. Шеффілд Венсдей (Англія) – Престон (Англія) – 3:2

  • 18.07. 15:15. Заглембє (Польща) – Хробри Глогув (Польща) – 3:0
  • 18.07. 15:30. Баллімакеш (Півн. Ірландія) – Грейстоунс (Ірландія) – 2:3
  • 18.07. 15:30. Варта Познань (Польща) – Польковіце (Польща) – 3:4
  • 18.07. 15:30. Дордрехт (Нідерланди) – Лусаїл (Катар) – 5:0
  • 18.07. 15:30. Карлсруе (Німеччина) – Сімідзу (Японія) – 1:3
  • 18.07. 15:30. Колос (Україна) – Олександрія (Україна) – 2:1
  • 18.07. 15:30. Люцерн (Швейцарія) – Сінт-Трейден (Бельгія) – 1:2
  • 18.07. 16:00. Дандела (Півн. Ірландія) – Баллімена (Півн. Ірландія) – 2:3
  • 18.07. 16:00. Діжон (Франція) – Нідеркорн (Люксембург) – 4:1
  • 18.07. 16:00. Енергі Коттбус (Німеччина) – Зальцбург (Австрія) – 0:5
  • 18.07. 16:00. Зволле (Нідерланди) – Серкль Брюгге (Бельгія) – 3:2
  • 18.07. 16:00. Йонг ПСВ (Нідерланди) – Генк U23 (Бельгія) – 2:4
  • 18.07. 16:00. Кайзерслаутерн II (Німеччина) – Мехтерсхайм (Німеччина) – 1:2
  • 18.07. 16:00. Кардіфф Метрополітен (Уельс) – Бреклі Таун (Англія) – 0:0
  • 18.07. 16:00. Квінс Юніверсіті (Півн. Ірландія) – Баллімена (Півн. Ірландія) – 1:1
  • 18.07. 16:00. Кліфтонвілл (Півн. Ірландія) – Ньюїнгтон (Півн. Ірландія) – 1:0
  • 18.07. 16:00. Крузейдерс (Півн. Ірландія) – Баллінамаллард (Півн. Ірландія) – 0:0
  • 18.07. 16:00. Култер (Шотландія) – Хантлі (Шотландія) – 0:0
  • 18.07. 16:00. Лугано II (Швейцарія) – ЯФ Ювентус (Швейцарія) – 0:1
  • 18.07. 16:00. Люнебургер Ганза (Німеччина) – Штендаль (Німеччина) – 4:0
  • 18.07. 16:00. Морпет (Англія) – Хебберн Таун (Англія) – 2:2
  • 18.07. 16:00. НАК Бреда (Нідерланди) – Ексельсіор (Нідерланди) – 1:3
  • 18.07. 16:00. Нортгемптон (Англія) – Ковентрі (Англія) – 0:0
  • 18.07. 16:00. Словацко (Чехія) – Скаліца (Словаччина) – 1:3
  • 18.07. 16:00. Сошо (Франція) – Гренобль (Франція) – 1:0
  • 18.07. 16:00. Спакенбург (Нідерланди) – Йонг Спарта Роттердам (Нідерланди) – 1:1
  • 18.07. 16:00. Старбейн Атлетік (Півн. Ірландія) – Данганнон (Півн. Ірландія) – 2:2
  • 18.07. 16:00. Тихи (Польща) – Поважська Бистриця (Словаччина) – 2:2
  • 18.07. 16:00. Тодесфельде (Німеччина) – Любек II (Німеччина) – 3:2
  • 18.07. 16:00. Ферден (Німеччина) – Вердер Бремен (Німеччина) – 2:6
  • 18.07. 16:00. Данді (Шотландія) – Евертон (Англія) – 0:4
  • 18.07. 16:00. Фолкерк (Шотландія) – Генк (Бельгія) – 1:0
  • 18.07. 16:00. Фульда-Ленерц (Німеччина) – РВ Вальдорф (Німеччина) – 4:2
  • 18.07. 16:00. Харланд енд Волфф (П. Ірландія) – К. Рейнджерс (П. Ірландія) – 0:3
  • 18.07. 16:15. Кошице (Словаччина) – ДВТК (Угорщина) – 2:7
  • 18.07. 16:15. Лландадно (Уельс) – Бутл (Англія) – 2:0
  • 18.07. 16:30. Аякс (Нідерланди) – Олімпіакос Пірей (Греція) – 1:0
  • 18.07. 16:30. Базель (Швейцарія) – Ювентус (Італія) – 0:0
  • 18.07. 16:30. Баумберг (Німеччина) – Баєр Леверкузен (Німеччина) – 0:7
  • 18.07. 16:30. ЛАСК (Австрія) – Дюссельдорф (Німеччина) – 2:0
  • 18.07. 16:30. Лотте (Німеччина) – Бетіс (Іспанія) – 0:3
  • 18.07. 16:30. МТК Будапешт (Угорщина) – Козармішлень СЕ (Угорщина) – 3:0
  • 18.07. 16:30. Твенте (Нідерланди) – Гент (Бельгія) – 0:2
  • 18.07. 16:30. Фрайберг (Німеччина) – Хоффенхайм (Німеччина) – 0:3
  • 18.07. 16:30. Хартберг (Австрія) – Фірст Відень (Австрія) – 2:0
  • 18.07. 16:30. Янг Бойз (Швейцарія) – Етуаль Каруж (Швейцарія) – 5:0
  • 18.07. 17:00. АБ Копенгаген (Данія) – Б-93 (Данія) – 3:3
  • 18.07. 17:00. Авро (Англія) – Галіфакс (Англія) – 4:3
  • 18.07. 17:00. Арау (Швейцарія) – Уніон Берлін (Німеччина) – 2:1
  • 18.07. 17:00. Балліклер (Півн. Ірландія) – Лахгол (Півн. Ірландія) – 1:4
  • 18.07. 17:00. Бамбер Бридж (Англія) – Моркем (Англія) – 0:3
  • 18.07. 17:00. Барроу (Англія) – Менсфілд (Англія) – 4:3
  • 18.07. 17:00. Бат (Англія) – Плімут (Англія) – 0:3
  • 18.07. 17:00. Бедворт (Англія) – Кворн (Англія) – 4:1
  • 18.07. 17:00. Бедфорд (Англія) – Волтон енд Хершем (Англія) – 2:0
  • 18.07. 17:00. Бристоль Роверс (Англія) – Портсмут (Англія) – 1:1
  • 18.07. 17:00. Веймут (Англія) – Беррі (Уельс) – 2:3
  • 18.07. 17:00. Велдстон (Англія) – Хемел Хемпстед (Англія) – 1:0
  • 18.07. 17:00. Вестон-сьюпер-Мер (Англія) – Торкі (Англія) – 1:2
  • 18.07. 17:00. Вімборн (Англія) – Солсбері (Англія) – 1:3
  • 18.07. 17:00. Вітесс (Нідерланди) – Аль-Джазіра (ОАЕ) – 1:2
  • 18.07. 17:00. Воррінгтон (Англія) – Честер (Англія) – 0:2
  • 18.07. 17:00. Гіллінгем (Англія) – Чарльтон (Англія) – 0:1
  • 18.07. 17:00. Глостер (Англія) – Хейвердфордвест (Уельс) – 0:1
  • 18.07. 17:00. Грацер АК (Австрія) – Дрезден (Німеччина) – 0:5
  • 18.07. 17:00. Дейзі Хілл (Англія) – Болтон B (Англія) – 1:2
  • 18.07. 17:00. Дергв'ю (Півн. Ірландія) – Данганнон (Півн. Ірландія) – 0:3
  • 18.07. 17:00. Ейвлі (Англія) – Брейнтрі (Англія) – 3:2
  • 18.07. 17:00. Ерфурт (Німеччина) – Кассель (Німеччина) – 1:0
  • 18.07. 17:00. Івшем (Англія) – Челтнем (Англія) – 0:3
  • 18.07. 17:00. Їглава (Чехія) – Пардубіце (Чехія) – 0:5
  • 18.07. 17:00. Інверурі Локо Воркс (Шотландія) – Іст Крейгі (Шотландія) – 4:1
  • 18.07. 17:00. Інгольштадт (Німеччина) – Палермо (Італія) – 1:0
  • 18.07. 17:00. Йорк (Англія) – Сандерленд (Англія) – 1:5
  • 18.07. 17:00. Карвіна (Чехія) – Рух (Польща) – 2:1
  • 18.07. 17:00. Карпати Львів (Україна) – Железнічар (Боснія і Герц.) – 4:0
  • 18.07. 17:00. Кінгстоніан (Англія) – Тутінг енд Мітчем (Англія) – 7:2
  • 18.07. 17:00. Клехнакаддін (Шотландія) – Бридж оф Дон Ті (Шотландія) – 1:0
  • 18.07. 17:00. Кліторпс (Англія) – Харрогейт (Англія) – 0:1
  • 18.07. 17:00. Колрейн (Півн. Ірландія) – Портадаун (Півн. Ірландія) – 3:0
  • 18.07. 17:00. Крю (Англія) – Сток Сіті (Англія) – 1:1
  • 18.07. 17:00. Лівий берег (Україна) – Чернігів (Україна) – 2:1
  • 18.07. 17:00. Лімеведі (Півн. Ірландія) – Інститьют (Півн. Ірландія) – 2:1
  • 18.07. 17:00. Лінфілд (Півн. Ірландія) – Донкастер (Англія) – 0:2
  • 18.07. 17:00. Лозанна (Швейцарія) – Івердон (Швейцарія) – 3:0
  • 18.07. 17:00. Лонгбридж Таун (Англія) – Блекберн U18 (Англія) – 0:4
  • 18.07. 17:00. Льюїс (Англія) – Гастінгс (Англія) – 2:1
  • 18.07. 17:00. Маклсфілд (Англія) – Вулвергемптон U21 (Англія) – 2:1
  • 18.07. 17:00. Марлоу (Англія) – Ешфорд Таун (Англія) – 1:3
  • 18.07. 17:00. Мейденгед (Англія) – Саутгемптон U21 (Англія) – 1:3
  • 18.07. 17:00. Мертир Таун (Уельс) – Форест Грін (Англія) – 1:2
  • 18.07. 17:00. Метлок (Англія) – Ротергем (Англія) – 1:1
  • 18.07. 17:00. Мойола (Півн. Ірландія) – Бангор (Півн. Ірландія) – 1:2
  • 18.07. 17:00. Ноттс Каунті (Англія) – Ноттінгем (Англія) – 0:2
  • 18.07. 17:00. Нюрнберг (Німеччина) – Мангейм (Німеччина) – 3:2
  • 18.07. 17:00. Олдершот (Англія) – Фарнборо (Англія) – 2:1
  • 18.07. 17:00. Опава (Чехія) – Петржалка (Словаччина) – 1:2
  • 18.07. 17:00. П'яст Глівіце (Польща) – Одра Ополє (Польща) – 0:2
  • 18.07. 17:00. Поллок (Шотландія) – Іст Стерлінгшир (Шотландія) – 2:1
  • 18.07. 17:00. Пржибрам (Чехія) – ФСФ Франкфурт (Німеччина) – 0:2
  • 18.07. 17:00. Ремсгейт (Англія) – Мейдстоун (Англія) – 1:3
  • 18.07. 17:00. Саттон (Англія) – Вімблдон (Англія) – 1:2
  • 18.07. 17:00. Саутенд (Англія) – Вест Хем (Англія) – 1:1
  • 18.07. 17:00. Саутпорт (Англія) – Флітвуд (Англія) – 0:1
  • 18.07. 17:00. Селтік (Шотландія) – Мідлсбро (Англія) – 1:1
  • 18.07. 17:00. Сіоні (Грузія) – БКМА (Вірменія) – 1:3
  • 18.07. 17:00. Спеннімур (Англія) – Хартлпул (Англія) – 1:2
  • 18.07. 17:00. Сполдінг Юнайтед (Англія) – Сканторп (Англія) – 2:2
  • 18.07. 17:00. Темворт (Англія) – Сток Сіті U21 (Англія) – 3:1
  • 18.07. 17:00. Тівертон (Англія) – Бріксгем (Англія) – 2:0
  • 18.07. 17:00. Транмер (Англія) – Блекпул (Англія) – 2:0
  • 18.07. 17:00. Траффорд (Англія) – Воррінгтон Райлендс (Англія) – 2:0
  • 18.07. 17:00. Тренчин (Словаччина) – Острава (Чехія) – 3:2
  • 18.07. 17:00. Труро (Англія) – Ексетер (Англія) – 1:0
  • 18.07. 17:00. Файлд (Англія) – Хаддерсфілд (Англія) – 1:2
  • 18.07. 17:00. Гала Фейрідін (Шотландія) – Хіберніан B (Шотландія) – 1:0
  • 18.07. 17:00. Париж (Франція) – Реймс (Франція) – 1:0
  • 18.07. 17:00. Юнайтед (Англія) – Солфорд (Англія) – 1:4
  • 18.07. 17:00. Фолкстоун (Англія) – Чарльтон U21 (Англія) – 2:0
  • 18.07. 17:00. Фрайбург II (Німеччина) – Шаффхаузен (Швейцарія) – 1:1
  • 18.07. 17:00. Фроум (Англія) – Вортінг (Англія) – 1:1
  • 18.07. 17:00. Ханворт (Англія) – Каршолтон (Англія) – 2:1
  • 18.07. 17:00. Харлоу (Англія) – Колчестер (Англія) – 0:5
  • 18.07. 17:00. Хейлсовен (Англія) – Кіддермінстер (Англія) – 0:2
  • 18.07. 17:00. Хенсфорд (Англія) – Соліхалл (Англія) – 1:2
  • 18.07. 17:00. Хештег (Англія) – Дагенем енд Редбрідж (Англія) – 1:2
  • 18.07. 17:00. Хорнчерч (Англія) – Норвіч U21 (Англія) – 1:1
  • 18.07. 17:00. Хоршем (Англія) – Істборн (Англія) – 3:0
  • 18.07. 17:00. Шолінг (Англія) – Богнор Реджис (Англія) – 3:2
  • 18.07. 17:00. Штутгартер Кіккерс (Німеччина) – Філлінген (Німеччина) – 3:0

  • 18.07. 17:30. Альтах (Австрія) – Грассхопперс (Швейцарія) – 3:1
  • 18.07. 17:30. Вакер Іннсбрук (Австрія) – Хемі Лейпциг (Німеччина) – 1:0
  • 18.07. 17:30. Верес (Україна) – Нива Тернопіль (Україна) – 1:1
  • 18.07. 17:30. Карлсруе (Німеччина) – Сімідзу (Японія) – 1:1
  • 18.07. 17:30. Свонсі (Уельс) – Хольштайн Кіль (Німеччина) – 2:2
  • 18.07. 18:00. Ам'єн (Франція) – Кевіллі Руан (Франція) – 2:1
  • 18.07. 18:00. Бавуа (Швейцарія) – Мерен (Швейцарія) – 1:0
  • 18.07. 18:00. Беласіца (Півн. Македонія) – Септемврі Сімітлі (Болгарія) – 0:3
  • 18.07. 18:00. Бєлява (Польща) – Валбжих (Польща) – 5:1
  • 18.07. 18:00. Бзенец (Чехія) – Зноймо (Чехія) – 1:1
  • 18.07. 18:00. Біль (Швейцарія) – Крінс (Швейцарія) – 1:1
  • 18.07. 18:00. Біссен (Люксембург) – Віртон (Бельгія) – 0:2
  • 18.07. 18:00. Валвейк (Нідерланди) – Волендам (Нідерланди) – 2:2
  • 18.07. 18:00. Вашаш (Угорщина) – Відеотон (Угорщина) – 1:0
  • 18.07. 18:00. Гіссен (Німеччина) – Айнтрахт Франкфурт (Німеччина) – 1:7
  • 18.07. 18:00. Дьормот (Угорщина) – Шопрон (Угорщина) – 1:1
  • 18.07. 18:00. Женесс Еш (Люксембург) – ЮС Фюлен (Люксембург) – 3:0
  • 18.07. 18:00. Кан (Франція) – Лаваль (Франція) – 4:2
  • 18.07. 18:00. Касимпаша (Туреччина) – Батман Петролспор (Туреччина) – 1:1
  • 18.07. 18:00. Клермон (Франція) – Андрезьє (Франція) – 4:1
  • 18.07. 18:00. Краковія II (Польща) – Злате Моравце-Врабле (Словаччина) – 1:3
  • 18.07. 18:00. Легія (Польща) – Аріс (Кіпр) – 0:2
  • 18.07. 18:00. Лілль (Франція) – РААЛ Ла-Лув'єр (Бельгія) – 3:0
  • 18.07. 18:00. Лор'ян (Франція) – Нант (Франція) – 1:0
  • 18.07. 18:00. Манчестер Юнайтед (Англія) – Рексем (Уельс) – 0:1
  • 18.07. 18:00. Медзь Легниця (Польща) – Хойнічанка (Польща) – 3:2
  • 18.07. 18:00. Ньїредьхаза (Угорщина) – Буковина (Україна) – 2:2
  • 18.07. 18:00. Обергаузен (Німеччина) – Боруссія Д (Німеччина) – 1:3
  • 18.07. 18:00. Пелістер (Півн. Македонія) – Паніоніос (Греція) – 0:8
  • 18.07. 18:00. Питомача (Хорватія) – Беловар (Хорватія) – 0:0
  • 18.07. 18:00. Работнічкі (Півн. Македонія) – Брера Струмиця (Півн. Македонія) – 1:0
  • 18.07. 18:00. Сампдорія (Італія) – Таверн (Швейцарія) – 2:0
  • 18.07. 18:00. Таборско (Чехія) – Герта Велс (Австрія) – 2:1
  • 18.07. 18:00. Труа (Франція) – Ред Стар (Франція) – 1:0
  • 18.07. 18:00. Ейндховен (Нідерланди) – Ден Босх (Нідерланди) – 0:0
  • 18.07. 18:30. Етар (Болгарія) – Севлієво (Болгарія) – 8:0
  • 18.07. 18:30. Коньяспор (Туреччина) – Залаегерсег (Угорщина) – 1:3
  • 18.07. 18:30. Монтана (Болгарія) – Спартак Плевен (Болгарія) – 3:1
  • 18.07. 18:30. Охрід (Півн. Македонія) – Новаці (Півн. Македонія) – 1:0
  • 18.07. 18:30. Славічин (Чехія) – Всетін (Чехія) – 1:0
  • 18.07. 18:30. Тихи (Польща) – Тржінец (Чехія) – 1:1
  • 18.07. 18:30. Уйпешт (Угорщина) – Раднік Бієліна (Боснія і Герц.) – 2:0
  • 18.07. 18:30. Хапоель Хайфа (Ізраїль) – Вора (Албанія) – 2:0
  • 18.07. 18:30. Хартберг (Австрія) – АСК Фойтсберг (Австрія) – 0:2
  • 18.07. 18:30. Хробри Глогув (Польща) – Сленза Вроцлав (Польща) – 1:2
  • 18.07. 19:00. Банська Бистріца (Словаччина) – Погронє (Словаччина) – 1:0
  • 18.07. 19:00. БВ Лінц (Австрія) – Брауншвейг (Німеччина) – 1:1
  • 18.07. 19:00. Беса Кавая (Албанія) – Партизані (Албанія) – 2:1
  • 18.07. 19:00. Брест (Франція) – Конкарно (Франція) – 2:2
  • 18.07. 19:00. Вінер Вікторія (Австрія) – Штокерау (Австрія) – 3:1
  • 18.07. 19:00. Звієзда 09 (Боснія і Герц.) – Градачац (Боснія і Герц.) – 0:6
  • 18.07. 19:00. Зєльона Гура (Польща) – Медзь Легниця II (Польща) – 0:2
  • 18.07. 19:00. Кладно (Чехія) – Хапоель Іроні Рішон (Ізраїль) – 2:0
  • 18.07. 19:00. Кошице (Словаччина) – ДВТК (Угорщина) – 3:1
  • 18.07. 19:00. КРС Харельбеке (Бельгія) – Кортрейк (Бельгія) – 1:0
  • 18.07. 19:00. Ле-Ман (Франція) – Ла-Рош (Франція) – 2:3
  • 18.07. 19:00. Маастрихт (Нідерланди) – Расінг Люксембург (Люксембург) – 0:0
  • 18.07. 19:00. Монца (Італія) – Про Верчеллі (Італія) – 4:3
  • 18.07. 19:00. МТК Будапешт (Угорщина) – Комарно (Словаччина) – 1:1
  • 18.07. 19:00. Ніцца (Франція) – Нім (Франція) – 4:0
  • 18.07. 19:00. Опатія (Хорватія) – Аустрія Зальцбург (Австрія) – 1:1
  • 18.07. 19:00. Осер (Франція) – Сен-Мор (Франція) – 5:2
  • 18.07. 19:00. Реал Сосьєдад (Іспанія) – Расінг Сантандер (Іспанія) – 1:1
  • 18.07. 19:00. Рец (Австрія) – Лак Інтер (Австрія) – 3:1
  • 18.07. 19:00. Серветт (Швейцарія) – Сент-Етьєн (Франція) – 1:0
  • 18.07. 19:00. Стшегом (Польща) – Ниса (Польща) – 0:0
  • 18.07. 19:00. Тьйонвіль (Франція) – Нансі (Франція) – 2:2
  • 18.07. 19:00. Удінезе (Італія) – Істра 1961 (Хорватія) – 2:2
  • 18.07. 19:00. Форвертс Штайр (Австрія) – Леобен (Австрія) – 3:1
  • 18.07. 19:00. Хапоель Рамат Ган (Ізраїль) – Бачка-Топола (Сербія) – 2:1
  • 18.07. 19:30. Гімарайнш (Португалія) – Академіка (Португалія) – 2:0
  • 18.07. 19:30. Петру Атлетіку (Ангола) – Валенсія (Іспанія) – 3:1
  • 18.07. 19:45. Кадіс (Іспанія) – Орландо Пайретс (ПАР) – 1:2
  • 18.07. 20:00. Алавес (Іспанія) – Ейбар (Іспанія) – 1:1
  • 18.07. 20:00. Бургос (Іспанія) – Реал Сосьєдад B (Іспанія) – 2:0
  • 18.07. 20:00. Дьормот (Угорщина) – Габчиково (Словаччина) – 5:0
  • 18.07. 20:00. Ельче (Іспанія) – Кайзер Чіфс (ПАР) – 2:1
  • 18.07. 20:00. Кастельйон (Іспанія) – Сабадель (Іспанія) – 2:0
  • 18.07. 20:00. Леобендорф (Австрія) – Лакташі (Боснія і Герц.) – 1:2
  • 18.07. 20:00. Маріно де Луанко (Іспанія) – Спортінг Хіхон (Іспанія) – 1:2
  • 18.07. 20:00. Осієк (Хорватія) – Гонвед (Угорщина) – 2:1
  • 18.07. 20:00. Рапід (Австрія) – Гамбург (Німеччина) – 3:2
  • 18.07. 20:00. Славія Прага (Чехія) – Ліон (Франція) – 2:0
  • 18.07. 20:30. Лейоа (Іспанія) – Атлетік (Іспанія) – 0:11
  • 18.07. 21:00. Варегем (Бельгія) – АЗ Алкмар (Нідерланди) – 1:1
  • 18.07. 21:00. Компостела (Іспанія) – Депортиво (Іспанія) – 0:4
  • 18.07. 21:00. Олот (Іспанія) – Еспаньйол (Іспанія) – 0:3
  • 18.07. 21:00. Фаренсе (Португалія) – Спортінг B (Португалія) – 1:1
  • 18.07. 21:30. Біркіркара (Мальта) – Заббар (Мальта) – 2:1
  • 18.07. 21:30. Брага (Португалія) – Сельта Віго (Іспанія) – 2:2
  • 18.07. 21:30. Гранада (Іспанія) – Хувентуд Торремолінос (Іспанія) – 1:1
  • 18.07. 21:45. Істлі (Англія) – Саутгемптон (Англія) – 1:3

Відео голів та огляд матчу

По теме:
ВИДЕО. Довбик отличился дублем в товарищеском матче за Рому
Где смотреть онлайн товарищеский матч: Шахтер – Рудеш
ШАНДРУК: «Отдохнем, проанализируем все и примем оптимальные решения»
товарищеские матчи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Бокс | 19 июля 2026, 09:12 2
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»

Украинец выделил легендарного Али

Полесье выступило с лаконичным заявлением об Александре Усике
Футбол | 19 июля 2026, 13:38 1
Полесье выступило с лаконичным заявлением об Александре Усике
Полесье выступило с лаконичным заявлением об Александре Усике

Ровно три года назад Усик подписал контракт с «волками»

Суперкомпьютер назвал шансы Динамо пройти ПАОК в Лиге Европы
Футбол | 19.07.2026, 08:02
Суперкомпьютер назвал шансы Динамо пройти ПАОК в Лиге Европы
Суперкомпьютер назвал шансы Динамо пройти ПАОК в Лиге Европы
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Бокс | 19.07.2026, 07:17
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Футбол | 19.07.2026, 02:35
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
17.07.2026, 08:48 5
Футбол
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
19.07.2026, 02:04 65
Футбол
Екатерина УСИК: «Они терроризируют население. Его нужно вернуть»
Екатерина УСИК: «Они терроризируют население. Его нужно вернуть»
18.07.2026, 11:14 8
Бокс
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
18.07.2026, 06:12 1
Бокс
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
17.07.2026, 20:02 59
Волейбол
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
19.07.2026, 07:17 2
Футбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
18.07.2026, 07:59 8
Бокс
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
18.07.2026, 10:13 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем