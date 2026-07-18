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Англия
18 июля 2026, 18:12 | Обновлено 18 июля 2026, 18:20
574
0

ВИДЕО. Украинец забил супергол за клуб АПЛ. Разгром от черных котов

Тимур Тутеров отличился за Сандерленд в матче против клуба Йорк Сити

18 июля 2026, 18:12 | Обновлено 18 июля 2026, 18:20
574
0
ВИДЕО. Украинец забил супергол за клуб АПЛ. Разгром от черных котов
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимур Тутеров
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18 июля английский Сандерленд проводит товарищеский матч против Йорк Сити, готовясь к новому сезону.

Украинский вингер Тимур Тутеров вышел в стартовом составе и забил гол за Сандерленд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 43-й минуте Тутеров мощным ударом издалека отметился забитым мячом и сделал счет 3:0.

Дубль за черных котов оформил Энцо Ле Фе (7-я и 44-я минуты), также отличился Крис Ригг (37-я минута).

После первого тайма Сандерленд выигрывает у Йорк Сити со счетом 4:0, перерыв.

Товарищеский матч. 18 июля 2026

17:00. Йорк Сити (Англия) – Сандерленд (Англия) – 0:4 (после 1-го тайма)

Голы: Энцо Ле Фе, 7, 44, Крис Ригг, 37, Тимур Тутеров, 43

ВИДЕО. Тимур Тутеров забил гол за Сандерленд

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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