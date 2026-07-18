Кто кроме Шахтера? Аналитики обновили прогнозный посев в основе еврокубков

Аналитики портала Football Rankings опубликовали обновленный прогноз по распределению клубов по корзинам посева для жеребьевки основного этапа еврокубков 2026/27.

Донецкий Шахтер благодаря высокому клубному рейтингу и перераспределению квот напрямую вышел в основной раунд Лиги чемпионов. При жеребьевке донецкий клуб окажется в третьей корзине посева.

При этом эксперты не прогнозируют участие других представителей Украины в основных этапах еврокубков. Киевское Динамо в первом квалификационном раунде Лиги Европы обыграло румынскую команду Университатя Клуж (0:0, 0:0, пен. 4:2). Во втором квалификационном раунде Лиги Европы Динамо сыграет с греческим клубом ПАОК. Чтобы попасть в основной этап еврокубков, киевлянам необходимо выиграть еще как минимум два из трех раундов.

Непростые соперники достались украинским клубам в Лиге конференций. Черкасскому ЛНЗ предстоит сыграть против бельгийского Гента, а Полесье встретится с датским Копенгагеном. По текущим прогнозам аналитиков, ни один из украинских клубов не сможет пробиться в основной этап Лиги Европы или Лиги конференций.

Сезон 2026/27 станет третьим розыгрышем еврокубков по обновленной системе УЕФА. Вместо группового этапа во всех трех турнирах используется единый этап лиги с участием 36 команд. В Лиге чемпионов и Лиге Европы каждый клуб проведет по 8 матчей, а в Лиге конференций – по 6 поединков. При жеребьевке команды будут распределены по корзинам: в Лиге чемпионов и Лиге Европы предусмотрено 4 корзины по 9 клубов, а в Лиге конференций – 6 корзин по 6 команд

Лига чемпионов 2026/27. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2026/27. Прогнозируемые корзины посева

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Лига конференций 2026/27. Прогнозируемые корзины посева