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Лига чемпионов
18 июля 2026, 15:45 | Обновлено 18 июля 2026, 15:52
1367
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Кто кроме Шахтера? Аналитики обновили прогнозный посев в основе еврокубков

Эксперты не видят Динамо, ЛНЗ, Полесье в осенней стадии ЛЕ или ЛК

18 июля 2026, 15:45 | Обновлено 18 июля 2026, 15:52
1367
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Кто кроме Шахтера? Аналитики обновили прогнозный посев в основе еврокубков
ФК Динамо
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Аналитики портала Football Rankings опубликовали обновленный прогноз по распределению клубов по корзинам посева для жеребьевки основного этапа еврокубков 2026/27.

Донецкий Шахтер благодаря высокому клубному рейтингу и перераспределению квот напрямую вышел в основной раунд Лиги чемпионов. При жеребьевке донецкий клуб окажется в третьей корзине посева.

При этом эксперты не прогнозируют участие других представителей Украины в основных этапах еврокубков. Киевское Динамо в первом квалификационном раунде Лиги Европы обыграло румынскую команду Университатя Клуж (0:0, 0:0, пен. 4:2). Во втором квалификационном раунде Лиги Европы Динамо сыграет с греческим клубом ПАОК. Чтобы попасть в основной этап еврокубков, киевлянам необходимо выиграть еще как минимум два из трех раундов.

Непростые соперники достались украинским клубам в Лиге конференций. Черкасскому ЛНЗ предстоит сыграть против бельгийского Гента, а Полесье встретится с датским Копенгагеном. По текущим прогнозам аналитиков, ни один из украинских клубов не сможет пробиться в основной этап Лиги Европы или Лиги конференций.

Сезон 2026/27 станет третьим розыгрышем еврокубков по обновленной системе УЕФА. Вместо группового этапа во всех трех турнирах используется единый этап лиги с участием 36 команд. В Лиге чемпионов и Лиге Европы каждый клуб проведет по 8 матчей, а в Лиге конференций – по 6 поединков. При жеребьевке команды будут распределены по корзинам: в Лиге чемпионов и Лиге Европы предусмотрено 4 корзины по 9 клубов, а в Лиге конференций – 6 корзин по 6 команд

Лига чемпионов 2026/27. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2026/27. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2026/27. Прогнозируемые корзины посева

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Динамо Киев ПАОК Копенгаген Лига Европы Гент Шахтер Донецк эксклюзив Полесье Житомир выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады ЛНЗ Черкассы швейцарская система Университатя Клуж Football Rankings Football Meets Data Университатя Клуж - Динамо Динамо - ПАОК ПАОК - Динамо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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якісь ібєрії, арарат-армєнії є, а нашим шансу не дають
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6 програшів чекає на нас у наступних 6 матчах - треба визнавати, що рівень наших клубів - лайно
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