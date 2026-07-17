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  4. ЛНЗ и Полесье получат сеяный статус при жеребьевке Q3 Лиги конференций
Лига конференций
17 июля 2026, 22:50 | Обновлено 17 июля 2026, 23:53
1884
0

ЛНЗ и Полесье получат сеяный статус при жеребьевке Q3 Лиги конференций

20 июля состоится жребий для победителей пар ЛНЗ – Гент, Полесье – Копенгаген

17 июля 2026, 22:50 | Обновлено 17 июля 2026, 23:53
1884
0
ЛНЗ и Полесье получат сеяный статус при жеребьевке Q3 Лиги конференций
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Стали известны корзины посева в квалификации Q3 Лиги конференций 2026/27 для жеребьевки, которая пройдет 20 июля.

16 июля завершилась стадия 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги конференций, и определены пары Q2.

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Украинские клубы ЛНЗ Черкассы и Полесье Житомир будут стартовать в Q2 ЛК. Черкасский ЛНЗ сыграет против бельгийского Гента, а соперником Полесья станет Копенгаген из Дании. Поединки пройдут 23 и 30 июля.

20 июля состоится жеребьевка Q3 ЛК, в которой победители пар ЛНЗ – Гент, Полесье – Копенгаген будут иметь сеяный статус. Это произошло благодаря высокому рейтингу соперников украинских клубов в Q2.

Интересно, что в Q3 Лиги конференций может оказаться Динамо Киев, в случае поражения от греческого клуба ПАОК в Q2 Лиги Европы. Поэтому для проигравшего в паре Динамо – ПАОК также будет определен соперник в Q3 ЛК (также сеяный статус).

Матчи Q3 Лиги конференций пройдут 6 и 13 августа, победители выйдут в Q4 ЛК (20 и 27 августа), где будут разыграны путевки в основной раунд.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Пары 2-го раунда квалификации Q2 ЛК, 23 и 30 июля

Путь чемпионов

  • Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Петрокуб (Молдова)
  • Атерт Биссен (Люксембург) – Дьор (Венгрия)
  • витебск (беларусь) – Сутьеска (Черногория)
  • Флора (Эстония) – Нью-Сейнтс (Уэльс)
  • Флориана (Мальта) – Дрита (Косово)
  • Вардар (Северная Македония) – Рига (Латвия)

Основной путь

  • Риека (Хорватия) – Дерри Сити (Ирландия)
  • Истанбул Башакшехир (Турция) – Интер Турку (Финляндия)
  • Лугано (Швейцария) – Дукаджини (Косово)
  • ХИК (Финляндия) – Колрейн (Северная Ирландия)
  • ФКСБ Стяуа (Румыния) – Ауда (Латвия)
  • РФШ (Латвия) – Вестри (Исландия)
  • Ракув (Польша) – Валлетта (Мальта)
  • Лиепая (Латвия) – Аустрия Вена (Австрия)
  • Дебрецен (Венгрия) – Пюник (Армения)
  • ГАИС (Швеция) – Нордшелланд (Дания)
  • Гетеборг (Швеция) – Левадия (Эстония)
  • Жилина (Словакия) – ГКС Катовице (Польша)
  • Вараждин (Хорватия) – Яблонец (Чехия)
  • Дила Гори (Грузия) – Аполлон Лимасол (Кипр)
  • Браво (Словения) – Шкендия (Северная Македония)
  • Университатя Клуж (Румыния) – Бранн (Норвегия)
  • Шелбурн (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония)
  • Валюр (Исландия) – Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина)
  • Зимбру (Молдова) – Ноа (Армения)
  • Динамо Тбилиси (Грузия) – Жальгирис (Литва)
  • Алюминий (Словения) – Динамо Тирана (Албания)
  • ДАК 1904 (Словакия) – Вележ Мостар (Босния и Герцеговина)
  • батэ (беларусь) – Сьон (Швейцария)
  • Стьярнан (Исландия) – Ильвес (Финляндия)
  • Мотеруэлл (Шотландия) – ХБ Торсхавн (Фарерские острова)
  • Паневежис (Литва) – Тобол (Казахстан)
  • Малишева (Косово) – Хиберниан (Шотландия)
  • Нефтчи (Азербайджан) – динамо минск (беларусь)
  • Пакш (Венгрия) – Панатинаикос (Греция)
  • Железничар Панчево (Сербия) – Брага (Португалия)
  • Войводина (Сербия) – Аякс (Нидерланды)
  • Полесье Житомир (Украина) – Копенгаген (Дания)
  • ЛНЗ Черкассы (Украина) – Гент (Бельгия)
  • Санта-Колома (Андорра) – Рапид Вена (Австрия)
  • Хапоэль Тель-Авив (Израиль) – Лудогорец (Болгария)
  • Алашкерт (Армения) – ЧФР Клуж (Румыния)
  • Богемианс (Ирландия) – Балкани (Косово)
  • Пайде (Эстония) – Зира (Азербайджан)
  • Вадуц (Лихтенштейн) – Атлетик Эскальдес (Андорра)
  • Спартак Трнава (Словакия) – ЦСКА 1948 София (Болгария)
  • Рунавик (Фарерские острова) – Копер (Словения)
  • АЕК Ларнака (Кипр) – Бейтар Иерусалим (Израиль)
  • Партизан (Сербия) – УНА Штрассен (Люксембург)

Пары квалификации Q2 Лиги конференций

Посев для жеребьевки Q3 Лиги конференций

Инфографика: пары Q2 ЛК

Инфографика: посев Q3 ЛК

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Лига конференций статистические расклады ЛНЗ Черкассы Гент Полесье Житомир выбор редакции жеребьевка Лиги конференций жеребьевка эксклюзив Динамо - ПАОК Динамо Киев ПАОК ПАОК - Динамо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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