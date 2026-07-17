ЛНЗ и Полесье получат сеяный статус при жеребьевке Q3 Лиги конференций

Стали известны корзины посева в квалификации Q3 Лиги конференций 2026/27 для жеребьевки, которая пройдет 20 июля.

16 июля завершилась стадия 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги конференций, и определены пары Q2.

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Украинские клубы ЛНЗ Черкассы и Полесье Житомир будут стартовать в Q2 ЛК. Черкасский ЛНЗ сыграет против бельгийского Гента, а соперником Полесья станет Копенгаген из Дании. Поединки пройдут 23 и 30 июля.

20 июля состоится жеребьевка Q3 ЛК, в которой победители пар ЛНЗ – Гент, Полесье – Копенгаген будут иметь сеяный статус. Это произошло благодаря высокому рейтингу соперников украинских клубов в Q2.

Интересно, что в Q3 Лиги конференций может оказаться Динамо Киев, в случае поражения от греческого клуба ПАОК в Q2 Лиги Европы. Поэтому для проигравшего в паре Динамо – ПАОК также будет определен соперник в Q3 ЛК (также сеяный статус).

Матчи Q3 Лиги конференций пройдут 6 и 13 августа, победители выйдут в Q4 ЛК (20 и 27 августа), где будут разыграны путевки в основной раунд.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Пары 2-го раунда квалификации Q2 ЛК, 23 и 30 июля

Путь чемпионов

Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Петрокуб (Молдова)

Атерт Биссен (Люксембург) – Дьор (Венгрия)

витебск (беларусь) – Сутьеска (Черногория)

Флора (Эстония) – Нью-Сейнтс (Уэльс)

Флориана (Мальта) – Дрита (Косово)

Вардар (Северная Македония) – Рига (Латвия)

Основной путь

Риека (Хорватия) – Дерри Сити (Ирландия)

Истанбул Башакшехир (Турция) – Интер Турку (Финляндия)

Лугано (Швейцария) – Дукаджини (Косово)

ХИК (Финляндия) – Колрейн (Северная Ирландия)

ФКСБ Стяуа (Румыния) – Ауда (Латвия)

РФШ (Латвия) – Вестри (Исландия)

Ракув (Польша) – Валлетта (Мальта)

Лиепая (Латвия) – Аустрия Вена (Австрия)

Дебрецен (Венгрия) – Пюник (Армения)

ГАИС (Швеция) – Нордшелланд (Дания)

Гетеборг (Швеция) – Левадия (Эстония)

Жилина (Словакия) – ГКС Катовице (Польша)

Вараждин (Хорватия) – Яблонец (Чехия)

Дила Гори (Грузия) – Аполлон Лимасол (Кипр)

Браво (Словения) – Шкендия (Северная Македония)

Университатя Клуж (Румыния) – Бранн (Норвегия)

Шелбурн (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония)

Валюр (Исландия) – Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина)

Зимбру (Молдова) – Ноа (Армения)

Динамо Тбилиси (Грузия) – Жальгирис (Литва)

Алюминий (Словения) – Динамо Тирана (Албания)

ДАК 1904 (Словакия) – Вележ Мостар (Босния и Герцеговина)

батэ (беларусь) – Сьон (Швейцария)

Стьярнан (Исландия) – Ильвес (Финляндия)

Мотеруэлл (Шотландия) – ХБ Торсхавн (Фарерские острова)

Паневежис (Литва) – Тобол (Казахстан)

Малишева (Косово) – Хиберниан (Шотландия)

Нефтчи (Азербайджан) – динамо минск (беларусь)

Пакш (Венгрия) – Панатинаикос (Греция)

Железничар Панчево (Сербия) – Брага (Португалия)

Войводина (Сербия) – Аякс (Нидерланды)

Полесье Житомир (Украина) – Копенгаген (Дания)

(Украина) – Копенгаген (Дания) ЛНЗ Черкассы (Украина) – Гент (Бельгия)

(Украина) – Гент (Бельгия) Санта-Колома (Андорра) – Рапид Вена (Австрия)

Хапоэль Тель-Авив (Израиль) – Лудогорец (Болгария)

Алашкерт (Армения) – ЧФР Клуж (Румыния)

Богемианс (Ирландия) – Балкани (Косово)

Пайде (Эстония) – Зира (Азербайджан)

Вадуц (Лихтенштейн) – Атлетик Эскальдес (Андорра)

Спартак Трнава (Словакия) – ЦСКА 1948 София (Болгария)

Рунавик (Фарерские острова) – Копер (Словения)

АЕК Ларнака (Кипр) – Бейтар Иерусалим (Израиль)

Партизан (Сербия) – УНА Штрассен (Люксембург)

Пары квалификации Q2 Лиги конференций

Посев для жеребьевки Q3 Лиги конференций

Инфографика: пары Q2 ЛК

Инфографика: посев Q3 ЛК