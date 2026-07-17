Лига конференций. Итоги Q1, определены пары 2-го раунда квалификации

​Вечером 16 июля прошли поединки квалификация Лиги конференций 2026/27.

В этот день состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда (Q1) ЛК, определены пары Q2

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В первом квалификационном раунде Лиги конференций выступили 52 команды, которые распределены на 26 пар. Для выхода в основной этап турнира клубам необходимо преодолеть 4 квалификационных раунда.

Украинские клубы ЛНЗ Черкассы и Полесье Житомир пропускают Q1 и будут стартовать в Q2 через неделю. ЛНЗ сыграет против бельгийского Гента, а соперником Полесья станет Копенгаген из Дании.

Победители 1-го раунда квалификации вышли в Q2 ЛК. Поединки второго квалификационного раунда ЛК запланированы на 23 и 30 июля.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Квалификация Q1. Первые матчи

Матчи 14 июля 2026

20:15. Ла Фиорита (Сан-Марино) – УНА Штрассен (Люксембург) – 0:2 [0:1]

Матчи 15 июля 2026

17:30. Малишева (Косово) – Влазния (Албания) – 5:0 [1:2]

(Косово) – Влазния (Албания) – 5:0 [1:2] 21:30. Дечич (Черногория) – Лиепая (Латвия) – 1:2 [0:1]

Матчи 16 июля 2026

18:00. Елимай (Казахстан) – Алашкерт (Армения) – 2:2, пен. 5:6 [1:1]

(Армения) – 2:2, пен. 5:6 [1:1] 18:00. Интер Турку (Финляндия) – Сараево (Босния и Герц.) – 2:1 [1:1]

(Финляндия) – Сараево (Босния и Герц.) – 2:1 [1:1] 18:00. Астана (Казахстан) – Динамо Тирана (Албания) – 1:4 д.в. [1:0]

(Албания) – 1:4 д.в. [1:0] 19:00. Ильвес (Финляндия) – Дифферданж (Люксембург) – 3:1 [0:0]

(Финляндия) – Дифферданж (Люксембург) – 3:1 [0:0] 19:00. Пайде (Эстония) – Хегельманн (Литва) – 3:0 [1:1]

(Эстония) – Хегельманн (Литва) – 3:0 [1:1] 19:00. Пюник (Армения) – Марсашлокк (Мальта) – 1:0 [3:0]

(Армения) – Марсашлокк (Мальта) – 1:0 [3:0] 19:00. Сент-Джозефс (Гибралтар) – Богемианс (Ирландия) – 0:0 [0:2]

(Ирландия) – 0:0 [0:2] 19:00. Торпедо Кутаиси (Грузия) – Зира (Азербайджан) – 0:3 [0:3]

(Азербайджан) – 0:3 [0:3] 19:30. Левадия Таллин (Эстония) – Карнарвон Таун (Уэльс) – 5:0 [5:0]

(Эстония) – Карнарвон Таун (Уэльс) – 5:0 [5:0] 19:30. РФШ (Латвия) – Гленторан (Северная Ирландия) – 2:0 [2:1]

(Латвия) – Гленторан (Северная Ирландия) – 2:0 [2:1] 20:00. батэ (беларусь) – Эльбасани (Албания) – 0:0, пен. 5:4 [1:1]

(беларусь) – Эльбасани (Албания) – 0:0, пен. 5:4 [1:1] 20:00. Викингур (Фарерские острова) – Стьярнан (Исландия) – 2:2 [1:3]

(Исландия) – 2:2 [1:3] 20:00. Динамо Тбилиси (Грузия) – Мондорф-ле-Бен (Люксембург) – 1:1 д.в. [2:1]

(Грузия) – Мондорф-ле-Бен (Люксембург) – 1:1 д.в. [2:1] 20:00. Жальгирис (Литва) – Петровац (Черногория) – 2:1 [3:1]

(Литва) – Петровац (Черногория) – 2:1 [3:1] 20:00. Милсами Орхей (Молдова) – Вележ Мостар (Босния и Герц.) – 0:1 [1:1]

(Босния и Герц.) – 0:1 [1:1] 20:00. Санта-Колома (Андорра) – Пенибонт (Уэльс) – 3:0 [1:0]

(Андорра) – Пенибонт (Уэльс) – 3:0 [1:0] 20:30. Хамрун Спартанс (Мальта) – Рунавик (Фарерские острова) – 1:2 [1:1]

(Фарерские острова) – 1:2 [1:1] 21:00. Балкани (Косово) – Коннас-Ки Номадс (Уэльс) – 3:2 [0:0]

(Косово) – Коннас-Ки Номадс (Уэльс) – 3:2 [0:0] 21:00. Силекс (Северная Македония) – динамо минск (беларусь) – 0:1, пен. 5:6 [1:0]

(беларусь) – 0:1, пен. 5:6 [1:0] 21:00. Шкендия (Северная Македония) – Европа (Гибралтар) – 1:0 [5:0]

(Северная Македония) – Европа (Гибралтар) – 1:0 [5:0] 21:45. Линфилд (Северная Ирландия) – Нымме Калью (Эстония) – 2:2 [0:1]

(Эстония) – 2:2 [0:1] 21:45. Морнар (Черногория) – Атлетик Эскальдес (Андорра) – 1:2 [1:2]

(Андорра) – 1:2 [1:2] 22:00. Виртус (Сан-Марино) – Дила Гори (Грузия) – 1:0 [1:3]

В квадратных скобках указан результат первого матча.

Итоги квалификации Q1 ЛК

Пары квалификации Q2 ЛК

Путь чемпионов

Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Петрокуб (Молдова)

Атерт Биссен (Люксембург) – Дьор (Венгрия)

Витебск (беларусь) – Сутьеска (Черногория)

Флора (Эстония) – Нью-Сейнтс (Уэльс)

Флориана (Мальта) – Дрита (Косово)

Вардар (Северная Македония) – Рига (Латвия)

Основной путь

Риека (Хорватия) – Дерри Сити (Ирландия)

Истанбул Башакшехир (Турция) – Интер Турку (Финляндия)

Лугано (Швейцария) – Дукаджини (Косово)

ХИК (Финляндия) – Колрейн (Северная Ирландия)

ФКСБ Стяуа (Румыния) – Ауда (Латвия)

РФШ (Латвия) – Вестри (Исландия)

Ракув (Польша) – Валлетта (Мальта)

Лиепая (Латвия) – Аустрия Вена (Австрия)

Дебрецен (Венгрия) – Пюник (Армения)

ГАИС (Швеция) – Нордшелланд (Дания)

Гетеборг (Швеция) – Левадия (Эстония)

Жилина (Словакия) – ГКС Катовице (Польша)

Вараждин (Хорватия) – Яблонец (Чехия)

Дила Гори (Грузия) – Аполлон Лимасол (Кипр)

Браво (Словения) – Шкендия (Северная Македония)

Университатя Клуж (Румыния) – Бранн (Норвегия)

Шелбурн (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония)

Валюр (Исландия) – Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина)

Зимбру (Молдова) – Ноа (Армения)

Динамо Тбилиси (Грузия) – Жальгирис (Литва)

Алюминий (Словения) – Динамо Тирана (Албания)

ДАК 1904 (Словакия) – Вележ Мостар (Босния и Герцеговина)

БАТЭ (беларусь) – Сьон (Швейцария)

Стьярнан (Исландия) – Ильвес (Финляндия)

Мотеруэлл (Шотландия) – ХБ Торсхавн (Фарерские острова)

Паневежис (Литва) – Тобол (Казахстан)

Малишева (Косово) – Хиберниан (Шотландия)

Нефтчи (Азербайджан) – динамо минск (беларусь)

Пакш (Венгрия) – Панатинаикос (Греция)

Железничар Панчево (Сербия) – Брага (Португалия)

Войводина (Сербия) – Аякс (Нидерланды)

Полесье Житомир (Украина) – Копенгаген (Дания)

(Украина) – Копенгаген (Дания) ЛНЗ Черкассы (Украина) – Гент (Бельгия)

(Украина) – Гент (Бельгия) Санта-Колома (Андорра) – Рапид Вена (Австрия)

Хапоэль Тель-Авив (Израиль) – Лудогорец (Болгария)

Алашкерт (Армения) – ЧФР Клуж (Румыния)

Богемианс (Ирландия) – Балкани (Косово)

Пайде (Эстония) – Зира (Азербайджан)

Вадуц (Лихтенштейн) – Атлетик Эскальдес (Андорра)

Спартак Трнава (Словакия) – ЦСКА 1948 София (Болгария)

Рунавик (Фарерские острова) – Копер (Словения)

АЕК Ларнака (Кипр) – Бейтар Иерусалим (Израиль)

Партизан (Сербия) – УНА Штрассен (Люксембург)

Пары квалификации Q2 Лиги конференций