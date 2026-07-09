Квалификация Q1 Лиги конференций. Итоги первых матчей стартового раунда

​Вечером 9 июля официально началась квалификация Лиги конференций 2026/27.

В этот день состоялись первые матчи 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги конференций, но несколько поединков уже проведены 7–8 июля.

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В первом квалификационном раунде Лиги конференций выступят 52 команды, которые распределены на 26 пар.

Ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций состоятся 16 июля.

Украинские клубы ЛНЗ Черкассы и Полесье Житомир пропускают Q1 и будут стартовать в Q2 через две недели. ЛНЗ сыграет против бельгийского Гента, а соперником Полесья станет Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Квалификация Q1. Первые матчи

Матчи 7 июля 2026

20:15. УНА Штрассен (Люксембург) – Ла Фиорита (Сан-Марино) – 1:0

21:00. Эльбасани (Албания) – батэ (беларусь) – 1:1

Матчи 8 июля 2026

19:00. Зира (Азербайджан) – Торпедо Кутаиси (Грузия) – 3:0

20:30. Дифферданж (Люксембург) – Ильвес (Финляндия) – 0:0

20:30. Коннас-Ки Номадс (Уэльс) – Балкани (Косово) – 0:0

Матчи 9 июля 2026