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Алашкерт
09.07.2026 19:00 – FT 1 : 1
Елимай
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Лига конференций
09 июля 2026, 23:59 | Обновлено 10 июля 2026, 00:10
116
0

Квалификация Q1 Лиги конференций. Итоги первых матчей стартового раунда

Состоялись первые матчи 1-го квалификационного этапа

09 июля 2026, 23:59 | Обновлено 10 июля 2026, 00:10
116
0
Квалификация Q1 Лиги конференций. Итоги первых матчей стартового раунда
Getty Images/Global Images Ukraine
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​Вечером 9 июля официально началась квалификация Лиги конференций 2026/27.

В этот день состоялись первые матчи 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги конференций, но несколько поединков уже проведены 7–8 июля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом квалификационном раунде Лиги конференций выступят 52 команды, которые распределены на 26 пар.

Ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций состоятся 16 июля.

Украинские клубы ЛНЗ Черкассы и Полесье Житомир пропускают Q1 и будут стартовать в Q2 через две недели. ЛНЗ сыграет против бельгийского Гента, а соперником Полесья станет Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Квалификация Q1. Первые матчи

Матчи 7 июля 2026

  • 20:15. УНА Штрассен (Люксембург) – Ла Фиорита (Сан-Марино) – 1:0
  • 21:00. Эльбасани (Албания) – батэ (беларусь) – 1:1

Матчи 8 июля 2026

  • 19:00. Зира (Азербайджан) – Торпедо Кутаиси (Грузия) – 3:0
  • 20:30. Дифферданж (Люксембург) – Ильвес (Финляндия) – 0:0
  • 20:30. Коннас-Ки Номадс (Уэльс) – Балкани (Косово) – 0:0

Матчи 9 июля 2026

  • 17:00. Атлетик Эскальдес (Андорра) – Морнар (Черногория) – 2:1
  • 19:00. Алашкерт (Армения) – Елимай (Казахстан) – 1:1
  • 19:00. Хегельманн (Литва) – Пайде (Эстония) – 1:1
  • 19:00. Дила Гори (Грузия) – Виртус (Сан-Марино) – 3:1
  • 19:00. Нымме Калью (Эстония) – Линфилд (Северная Ирландия) – 1:0
  • 19:00. Лиепая (Латвия) – Дечич (Черногория) – 1:0
  • 20:00. Богемианс (Ирландия) – Сент-Джозефс (Гибралтар) – 2:0
  • 20:00. Вележ Мостар (Босния и Герцеговина) – Милсами Орхей (Молдова) – 1:1
  • 20:00. Динамо Минск (Беларусь) – Силекс (Северная Македония) – 0:1
  • 20:00. Марсашлокк (Мальта) – Пюник (Армения) – 0:3
  • 20:15. Мондорф-ле-Бен (Люксембург) – Динамо Тбилиси (Грузия) – 1:2
  • 20:30. Европа (Гибралтар) – Шкендия (Северная Македония) – 0:5
  • 20:30. Карнарвон Таун (Уэльс) – Левадия Таллин (Эстония) – 0:5
  • 21:00. Влазния (Албания) – Малишева (Косово) – 2:1
  • 21:30. Гленторан (Северная Ирландия) – РФШ (Латвия) – 1:2
  • 21:45. Рунавик (Фарерские острова) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 1:1
  • 21:45. Петровац (Черногория) – Жальгирис (Литва) – 1:3
  • 21:45. Пенибонт (Уэльс) – Санта-Колома (Андорра) – 0:1
  • 22:00. Динамо Тирана (Албания) – Астана (Казахстан) – 0:1
  • 22:00. Стьярнан (Исландия) – Викингур (Фарерские острова) – 3:1
  • 22:00. Сараево (Босния и Герцеговина) – Интер Турку (Финляндия) – 1:1
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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