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Лига конференций
09 июля 2026, 17:41 | Обновлено 09 июля 2026, 18:37
451
0

Стартует Q1 Лиги конференций: кто с кем сыграет. ЛНЗ и Полесье – в ожидании

Вечером 9 июля состоятся первые матчи 1-го квалификационного раунда

09 июля 2026, 17:41 | Обновлено 09 июля 2026, 18:37
451
0
Стартует Q1 Лиги конференций: кто с кем сыграет. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
УЕФА
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​Вечером 9 июля официально начинается квалификация Лиги конференций 2026/27.

В этот день состоятся первые матчи 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги конференций, но несколько поединков уже проведены 7–8 июля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом квалификационном раунде Лиги конференций выступят 52 команды, которые распределены на 26 пар. Для выхода в основной этап турнира клубам необходимо преодолеть 4 квалификационных раунда.

Украинские клубы ЛНЗ Черкассы и Полесье Житомир пропускают Q1 и будут стартовать в Q2 через две недели. ЛНЗ сыграет против бельгийского Гента, а соперником Полесья станет Копенгаген из Дании.

Матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций состоятся 9 и 16 июля. Поединки второго квалификационного раунда ЛК запланированы на 23 и 30 июля. Победители 1-го раунда квалификации выйдут в Q2 ЛК.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Квалификация Q1. Первые матчи

Матчи 7 июля 2026

  • 20:15. УНА Штрассен (Люксембург) – Ла Фиорита (Сан-Марино) – 1:0
  • 21:00. Эльбасани (Албания) – батэ (беларусь) – 1:1

Матчи 8 июля 2026

  • 19:00. Зира (Азербайджан) – Торпедо Кутаиси (Грузия) – 3:0
  • 20:30. Дифферданж (Люксембург) – Ильвес (Финляндия) – 0:0
  • 20:30. Коннас-Ки Номадс (Уэльс) – Балкани (Косово) – 0:0

Матчи 9 июля 2026

  • 17:00. Атлетик Эскальдес (Андорра) – Морнар (Черногория)
  • 19:00. Алашкерт (Армения) – Елимай (Казахстан)
  • 19:00. Хегельманн (Литва) – Пайде (Эстония)
  • 19:00. Дила Гори (Грузия) – Виртус (Сан-Марино)
  • 19:00. Нымме Калью (Эстония) – Линфилд (Северная Ирландия)
  • 19:00. Лиепая (Латвия) – Дечич (Черногория)
  • 20:00. Богемианс (Ирландия) – Сент-Джозефс (Гибралтар)
  • 20:00. Вележ Мостар (Босния и Герцеговина) – Милсами Орхей (Молдова)
  • 20:00. динамо минск (беларусь) – Силекс (Северная Македония)
  • 20:00. Марсашлокк (Мальта) – Пюник (Армения)
  • 20:15. Мондорф-ле-Бен (Люксембург) – Динамо Тбилиси (Грузия)
  • 20:30. Европа (Гибралтар) – Шкендия (Северная Македония)
  • 20:30. Карнарвон Таун (Уэльс) – Левадия Таллин (Эстония)
  • 21:00. Влазния (Албания) – Малишева (Косово)
  • 21:30. Гленторан (Северная Ирландия) – РФШ (Латвия)
  • 21:45. Рунавик (Фарерские острова) – Хамрун Спартанс (Мальта)
  • 21:45. Петровац (Черногория) – Жальгирис (Литва)
  • 21:45. Пенибонт (Уэльс) – Санта-Колома (Андорра)
  • 22:00. Динамо Тирана (Албания) – Астана (Казахстан)
  • 22:00. Стьярнан (Исландия) – Викингур (Фарерские острова)
  • 22:00. Сараево (Босния и Герцеговина) – Интер Турку (Финляндия)

Пары 1-го раунда квалификации ЛК

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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