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Лига конференций
16 июля 2026, 18:17 | Обновлено 16 июля 2026, 18:26
262
0

Игровой день Q1 Лиги конференций: кто с кем сыграет. ЛНЗ и Полесье ждут

Вечером 16 июля состоятся ответные матчи 1-го квалификационного раунда

16 июля 2026, 18:17 | Обновлено 16 июля 2026, 18:26
262
0
Игровой день Q1 Лиги конференций: кто с кем сыграет. ЛНЗ и Полесье ждут
УЕФА
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​Вечером 16 июля продолжается квалификация Лиги конференций 2026/27.

В этот день состоятся ответные матчи 1-го квалификационного раунда (Q1) ЛК.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом квалификационном раунде Лиги конференций выступят 52 команды, которые распределены на 26 пар. Для выхода в основной этап турнира клубам необходимо преодолеть 4 квалификационных раунда.

Украинские клубы ЛНЗ Черкассы и Полесье Житомир пропускают Q1 и будут стартовать в Q2 через неделю. ЛНЗ сыграет против бельгийского Гента, а соперником Полесья станет Копенгаген из Дании.

Победители 1-го раунда квалификации выйдут в Q2 ЛК. Поединки второго квалификационного раунда ЛК запланированы на 23 и 30 июля.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Квалификация Q1. Первые матчи

Матчи 14 июля 2026

  • 20:15. Ла Фиорита (Сан-Марино) – УНА Штрассен (Люксембург) – 0:2 [0:1]

Матчи 15 июля 2026

  • 17:30. Малишева (Косово) – Влазния (Албания) – 5:0 [1:2]
  • 21:30. Дечич (Черногория) – Лиепая (Латвия) – 1:2 [0:1]

Матчи 16 июля 2026

  • 18:00. Елимай (Казахстан) – Алашкерт (Армения) [1:1]
  • 18:00. Интер Турку (Финляндия) – Сараево (Босния и Герц.) [1:1]
  • 18:00. Астана (Казахстан) – Динамо Тирана (Албания) [1:0]
  • 19:00. Ильвес (Финляндия) – Дифферданж (Люксембург) [0:0]
  • 19:00. Пайде (Эстония) – Хегельманн (Литва) [1:1]
  • 19:00. Пюник (Армения) – Марсашлокк (Мальта) [3:0]
  • 19:00. Сент-Джозефс (Гибралтар) – Богемианс (Ирландия) [0:2]
  • 19:00. Торпедо Кутаиси (Грузия) – Зира (Азербайджан) [0:3]
  • 19:30. Левадия Таллин (Эстония) – Карнарвон Таун (Уэльс) [5:0]
  • 19:30. РФШ (Латвия) – Гленторан (Северная Ирландия) [2:1]
  • 20:00. батэ (беларусь) – Эльбасани (Албания) [1:1]
  • 20:00. Викингур (Фарерские острова) – Стьярнан (Исландия) [1:3]
  • 20:00. Динамо Тбилиси (Грузия) – Мондорф-ле-Бен (Люксембург) [2:1]
  • 20:00. Жальгирис (Литва) – Петровац (Черногория) [3:1]
  • 20:00. Милсами Орхей (Молдова) – Вележ Мостар (Босния и Герц.) [1:1]
  • 20:00. Санта-Колома (Андорра) – Пенибонт (Уэльс) [1:0]
  • 20:30. Хамрун Спартанс (Мальта) – Рунавик (Фарерские острова) [1:1]
  • 21:00. Балкани (Косово) – Коннас-Ки Номадс (Уэльс) [0:0]
  • 21:00. Силекс (Северная Македония) – динамо минск (беларусь) [1:0]
  • 21:00. Шкендия (Северная Македония) – Европа (Гибралтар) [5:0]
  • 21:45. Линфилд (Северная Ирландия) – Нымме Калью (Эстония) [0:1]
  • 21:45. Морнар (Черногория) – Атлетик Эскальдес (Андорра) [1:2]
  • 22:00. Виртус (Сан-Марино) – Дила Гори (Грузия) [1:3]

Пары 1-го раунда квалификации ЛК

Пары 2-го раунда квалификации ЛК

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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