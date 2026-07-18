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18.07.2026 18:00 – FT 2 : 2
Буковина
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Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 21:37 | Обновлено 18 июля 2026, 22:05
237
0

Буковина на выезде сыграла вничью с венгерским клубом Ньиредьхаза

Голами у команды из Черновцов отличились Евгений Подлепенец и Олег Кожушко

18 июля 2026, 21:37 | Обновлено 18 июля 2026, 22:05
237
0
Буковина на выезде сыграла вничью с венгерским клубом Ньиредьхаза
ФК Буковина
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Черновицкая Буковина сыграла вничью в очередном контрольном матче в межсезонье.

18 июля в 18:00 миром разошлись Ньиредьхаза из Венгрии и Буковина Черновцы (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У черновицкой команды голы забили Евгений Подлепенец и Олег Кожушко.

Спарринг команды Сергея Шищенко прошел на стадионе Вароши в венгерском городе Ньиредьхаза.

В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.

Товарищеский матч

18 июля 2026. Ньиредьхаза (Венгрия), стадион Вароши

18:00. Ньиредьхаза (Венгрия) – Буковина Черновцы (Украина) – 2:2

Голы: Балинт Катона, 21, Марко Квасина, 33 – Евгений Подлепенец, 1, Олег Кожушко, 37.

Ньиредьхаза: Тот, Йованов, Темешвари, Катона (к), Бенцентлайтнер, Ковач, Тома, Маннер, Катона Б., Квасина, Медвед.

На замену выходили: Батум, Антонов, Хйош, Катона М., Тарши, Жикович.

Главный тренер: Тамаш Бодог.

Буковина: Каневцев, Ильин (Писаренко, 88), Карась, Безуглый (к) (Бусько, 65), Путря, Витенчук, Задерака (Бабак, 73), Клепач (Газазян, 79), Подлепенец (Романец, 65), Груша (Матяш, 88), Кожушко (Войтиховский, 46).

Запас: Пеньков, Мацюк.

Главный тренер: Сергей Шищенко.

Незабитый пенальти: Марко Квасина, 43 (Ньиредьхаза), выше ворот.

Видео голов и обзор матча

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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