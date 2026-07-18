Буковина на выезде сыграла вничью с венгерским клубом Ньиредьхаза
Голами у команды из Черновцов отличились Евгений Подлепенец и Олег Кожушко
Черновицкая Буковина сыграла вничью в очередном контрольном матче в межсезонье.
18 июля в 18:00 миром разошлись Ньиредьхаза из Венгрии и Буковина Черновцы (2:2).
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У черновицкой команды голы забили Евгений Подлепенец и Олег Кожушко.
Спарринг команды Сергея Шищенко прошел на стадионе Вароши в венгерском городе Ньиредьхаза.
В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.
Товарищеский матч
18 июля 2026. Ньиредьхаза (Венгрия), стадион Вароши
18:00. Ньиредьхаза (Венгрия) – Буковина Черновцы (Украина) – 2:2
Голы: Балинт Катона, 21, Марко Квасина, 33 – Евгений Подлепенец, 1, Олег Кожушко, 37.
Ньиредьхаза: Тот, Йованов, Темешвари, Катона (к), Бенцентлайтнер, Ковач, Тома, Маннер, Катона Б., Квасина, Медвед.
На замену выходили: Батум, Антонов, Хйош, Катона М., Тарши, Жикович.
Главный тренер: Тамаш Бодог.
Буковина: Каневцев, Ильин (Писаренко, 88), Карась, Безуглый (к) (Бусько, 65), Путря, Витенчук, Задерака (Бабак, 73), Клепач (Газазян, 79), Подлепенец (Романец, 65), Груша (Матяш, 88), Кожушко (Войтиховский, 46).
Запас: Пеньков, Мацюк.
Главный тренер: Сергей Шищенко.
Незабитый пенальти: Марко Квасина, 43 (Ньиредьхаза), выше ворот.
Видео голов и обзор матча
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