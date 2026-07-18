Буковина сыграет в гостях спарринг с венгерским Ньиредхаза. Назван состав
15 июля в 18:00 в Венгрии состоится товарищеский матч команды УПЛ
Главный тренер Сергей Шищенко определил стартовый состав Буковины на контрольный матч.
18 июля в 18:00 встречаются Ньиредхаза из Венгрии и Буковина Черновцы.
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Матч пройдет на стадионе Вароши в венгерском городе Ньиредхаза.
Видеотрансляция товарищеского поединка не проводится, по просьбе венгерского клуба.
В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.
Стартовый состав Буковины на контрольный матч против Ньиредьхаза
Буковина (старт): Каневцев, Ильин, Безуглый, Карась, Путря, Витенчук, Задерака, Клепач, Груша, Подлепенец, Кожушко.
Запас: Пеньков, Мацюк, Писаренко, Романец, Бусько, Бабак, Газазян, Матяш, Войтиховский.
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