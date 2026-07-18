Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина сыграет в гостях спарринг с венгерским Ньиредхаза. Назван состав
Товарищеские матчи
Ньиредьхаза
18.07.2026 18:00 – 25 0 : 1
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 17:47 |
348
0

Буковина сыграет в гостях спарринг с венгерским Ньиредхаза. Назван состав

15 июля в 18:00 в Венгрии состоится товарищеский матч команды УПЛ

18 июля 2026, 17:47 |
348
0
Буковина сыграет в гостях спарринг с венгерским Ньиредхаза. Назван состав
ФК Буковина
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер Сергей Шищенко определил стартовый состав Буковины на контрольный матч.

18 июля в 18:00 встречаются Ньиредхаза из Венгрии и Буковина Черновцы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе Вароши в венгерском городе Ньиредхаза.

Видеотрансляция товарищеского поединка не проводится, по просьбе венгерского клуба.

В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.

Стартовый состав Буковины на контрольный матч против Ньиредьхаза

Буковина (старт): Каневцев, Ильин, Безуглый, Карась, Путря, Витенчук, Задерака, Клепач, Груша, Подлепенец, Кожушко.

Запас: Пеньков, Мацюк, Писаренко, Романец, Бусько, Бабак, Газазян, Матяш, Войтиховский.

Инфографика

По теме:
ВИДЕО. Украинец забил супергол за клуб АПЛ. Разгром от черных котов
Карпаты Львов – Железничар Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Черноморец в непростом поединке одолел винницкую Ниву
Сергей Шищенко товарищеские матчи Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы стартовые составы контрольные матчи УПЛ Ньиредьхаза
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
Футбол | 18 июля 2026, 07:32 0
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала

Ворота клуба будет защищать Тибо Куртуа

Франция – Англия. Прогноз и анонс на матч за третье место чемпионата мира
Футбол | 18 июля 2026, 17:30 5
Франция – Англия. Прогноз и анонс на матч за третье место чемпионата мира
Франция – Англия. Прогноз и анонс на матч за третье место чемпионата мира

Поединок состоится в ночь на 19 июля и начнется в 00:00 по Киеву

ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Футбол | 18.07.2026, 07:24
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Джанни ИНФАНТИНО: «Это лучший чемпионат мира в истории»
Футбол | 18.07.2026, 16:04
Джанни ИНФАНТИНО: «Это лучший чемпионат мира в истории»
Джанни ИНФАНТИНО: «Это лучший чемпионат мира в истории»
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Волейбол | 17.07.2026, 20:02
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
18.07.2026, 09:06 15
Футбол
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
17.07.2026, 06:22 1
Бокс
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
16.07.2026, 18:27 40
Футбол
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
17.07.2026, 09:32 12
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
17.07.2026, 08:48 5
Футбол
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
17.07.2026, 07:53 11
Бокс
Екатерина УСИК: «Они терроризируют население. Его нужно вернуть»
Екатерина УСИК: «Они терроризируют население. Его нужно вернуть»
18.07.2026, 11:14 5
Бокс
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
18.07.2026, 10:57 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем