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Товарищеские матчи
Кишварда
15.07.2026 18:00 – FT 0 : 1
Буковина
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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 16:47 | Обновлено 16 июля 2026, 17:10
106
0

Кишварда – Буковина – 0:1. Победный удар новичка в дебюте. Видео гола

Смотрите видеообзор товарищеского поединка

16 июля 2026, 16:47 | Обновлено 16 июля 2026, 17:10
106
0
Кишварда – Буковина – 0:1. Победный удар новичка в дебюте. Видео гола
ФК Буковина
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Черновицкая Буковина выиграла контрольный матч на сборах в межсезонье.

15 июля в 18:00 встречались Кишварда из Венгрии и Буковина Черновцы (0:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе Варкерт в венгерском городе Кишварда.

Единственный гол для команды УПЛ на 8-й минуте забил новичок команды Михаэл Клепач.

Товарищеский матч. 15 июля 2026

Кишварда (Венгрия), стадион Варкерт Спорттелеп (тренировочное поле)

18:00. Кишварда (Венгрия) – Буковина Черновцы (Украина) – 0:1

Гол: Михаэл Клепач, 8

Відео гола та огляд матчу

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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