Кишварда – Буковина – 0:1. Победный удар новичка в дебюте. Видео гола
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Черновицкая Буковина выиграла контрольный матч на сборах в межсезонье.
15 июля в 18:00 встречались Кишварда из Венгрии и Буковина Черновцы (0:1).
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Матч прошел на стадионе Варкерт в венгерском городе Кишварда.
Единственный гол для команды УПЛ на 8-й минуте забил новичок команды Михаэл Клепач.
Товарищеский матч. 15 июля 2026
Кишварда (Венгрия), стадион Варкерт Спорттелеп (тренировочное поле)
18:00. Кишварда (Венгрия) – Буковина Черновцы (Украина) – 0:1
Гол: Михаэл Клепач, 8
Відео гола та огляд матчу
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