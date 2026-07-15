Буковина в гостевом спарринге переиграла Кишварду благодаря быстрому голу

Черновицкая Буковина выиграла контрольный матч на сборах в межсезонье.

15 июля в 18:00 встречались Кишварда из Венгрии и Буковина Черновцы (0:1).

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Матч прошел на стадионе Варкерт в венгерском городе Кишварда. Единственный гол для команды УПЛ на 8-й минуте забил Михаэл Клепач.

При этом Максим Войтиховский возле штрафной площади удачно запрессинговал защитника хозяев, перехватил мяч и отдал передачу на Клепача, который отправил мяч в пустые ворота (1:0).

В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.

Следующий контрольный матч желто-черные проведут 18 июля, соперник – венгерский клуб Ньиредьхаза.

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Товарищеский матч. 15 июля 2026

Кишварда (Венгрия), стадион Варкерт Спорттелеп (тренировочное поле)

Кишварда (Венгрия) – Буковина Черновцы (Украина) – 0:1

Гол: Михаэл Клепач, 8

Кишварда: Попович, Мельник (к) (Месанович), Балинт (Лаппаи), Левенте, Мбок (Тенкач), Герц (Шолтес И.), Островка (Надь), Матанович (Новотни), Шолтес Д. (Корменди), Йорданов, Бенсе (Балогун).

Запас: Папп, Ковач, Бабяк, Эшик, Абдуллаи, Сиксай. Главный тренер: Аттила Шупка.

Буковина: Пеньков, Путря, Приймак (Безуглый, 46), Карась, Стасюк (к), Груша, Клепач, Задерака, Подлепенец (Газазян, 86), Ильин, Войтиховский.

Запас: Каневцев, Витенчук, Кожушко. Главный тренер: Сергей Шищенко.

Видео голов и обзор матча

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