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Товарищеские матчи
Кишварда
15.07.2026 18:00 – 29 0 : 1
Буковина
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Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 17:41 | Обновлено 15 июля 2026, 18:17
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0

Шищенко назвал стартовый состав Буковины на спарринг с клубом Кишварда

15 июля в 18:00 в Венгрии состоится товарищеский матч команды УПЛ

15 июля 2026, 17:41 | Обновлено 15 июля 2026, 18:17
165
0
Шищенко назвал стартовый состав Буковины на спарринг с клубом Кишварда
ФК Буковина
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Главный тренер Сергей Шищенко определил стартовый состав Буковины на контрольный матч.

15 июля в 18:00 встречаются Кишварда из Венгрии и Буковина Черновцы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе Варкерт в венгерском городе Кишварда.

В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.

Стартовый состав Буковины на спарринг с клубом Кишварда

Буковина: Пеньков, Стасюк, Карась, Приймак, Путря, Груша, Задерака, Клепач, Ильин, Подлепенец, Войтиховский.

Запас: Каневцев, Безуглый, Витенчук, Кожушко.

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Сергей Шищенко товарищеские матчи Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы Кишварда контрольные матчи УПЛ стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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