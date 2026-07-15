Шищенко назвал стартовый состав Буковины на спарринг с клубом Кишварда

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Главный тренер Сергей Шищенко определил стартовый состав Буковины на контрольный матч.

15 июля в 18:00 встречаются Кишварда из Венгрии и Буковина Черновцы.

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Матч пройдет на стадионе Варкерт в венгерском городе Кишварда.

В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.

Стартовый состав Буковины на спарринг с клубом Кишварда

Буковина: Пеньков, Стасюк, Карась, Приймак, Путря, Груша, Задерака, Клепач, Ильин, Подлепенец, Войтиховский.

Запас: Каневцев, Безуглый, Витенчук, Кожушко.

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