Шищенко назвал стартовый состав Буковины на спарринг с клубом Кишварда
15 июля в 18:00 в Венгрии состоится товарищеский матч команды УПЛ
Главный тренер Сергей Шищенко определил стартовый состав Буковины на контрольный матч.
15 июля в 18:00 встречаются Кишварда из Венгрии и Буковина Черновцы.
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Матч пройдет на стадионе Варкерт в венгерском городе Кишварда.
В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.
Стартовый состав Буковины на спарринг с клубом Кишварда
Буковина: Пеньков, Стасюк, Карась, Приймак, Путря, Груша, Задерака, Клепач, Ильин, Подлепенец, Войтиховский.
Запас: Каневцев, Безуглый, Витенчук, Кожушко.
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