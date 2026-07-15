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Товарищеские матчи
Кишварда
15.07.2026 18:00 – 29 0 : 1
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 17:59 |
131
0

Кишварда – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча

15 июля 2026, 17:59 |
131
0
Кишварда – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Буковина
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Черновицкая Буковина проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

15 июля в 18:00 встречаются Кишварда из Венгрии и Буковина Черновцы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе Варкерт в венгерском городе Кишварда.

В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.

Кишварда – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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