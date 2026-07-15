Украина. Премьер лига15 июля 2026, 17:59 |
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Кишварда – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча
15 июля 2026, 17:59 |
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Черновицкая Буковина проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.
15 июля в 18:00 встречаются Кишварда из Венгрии и Буковина Черновцы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе Варкерт в венгерском городе Кишварда.
В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.
Кишварда – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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