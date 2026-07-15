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Черновицкая Буковина проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

15 июля в 18:00 встречаются Кишварда из Венгрии и Буковина Черновцы.

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Матч пройдет на стадионе Варкерт в венгерском городе Кишварда.

В прошлом сезоне Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.

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Кишварда – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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