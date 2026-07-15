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  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Я очень доволен действиями команды»
Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 22:15 |
123
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Я очень доволен действиями команды»

Главный тренер «Буковины» прокомментировал победу над «Кишвардой»

15 июля 2026, 22:15 |
123
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Я очень доволен действиями команды»
ФК Буковина. Сергей Шищенко
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Главный тренер черновицкой «Буковины» Сергей Шищенко прокомментировал победу над венгерской «Кишвардой» (1:0) в товарищеском матче.

– Сергей Юрьевич, второй день подряд команда проводит контрольные матчи, причем двумя разными составами. Как оцените то, что увидели в поединках против «Металлиста» и «Кишварды»?

– В вчерашнем матче против «Металлиста» больше игрового времени получила молодежь. Тот спарринг не совсем удался нам с точки зрения общего качества игры. Зато сегодня нам противостоял очень серьезный соперник, на мой взгляд, значительно сильнее «Земплина». Я очень доволен действиями команды, особенно во втором тайме. После перерыва мы стали более дисциплинированными, скорректировали некоторые моменты и начали действовать именно так, как договаривались перед игрой. В первом тайме были проблемы со структурой игры, мы оставляли сопернику много свободного пространства, из-за чего «Кишварда» организовала очень неплохие подходы к нашим воротам и несколько опасных контратак. После перерыва мы сыграли гораздо дисциплинированнее. Соперник практически ничего не создал у наших ворот, даже ударов по воротам не было, а мы надежно действовали в обороне, хорошо переходили из обороны в атаку и качественно выбегали в контратаки. В целом второй тайм мы провели значительно лучше, чем первый. Я доволен этим спаррингом, ведь он стал для нас серьёзным испытанием. Именно такие матчи с командами из разных чемпионатов сейчас очень нужны, поэтому я рад, что на этих сборах у нас есть возможность играть с такими соперниками.

– Наверное, отдельно порадовались и за Михаэля Клепача, который забил свой дебютный гол за «Буковину»?

– Михаэль прогрессирует с каждой тренировкой и с каждой игрой. Это очень качественный, техничный и интеллектуальный футболист, который может закрывать сразу несколько позиций на поле. Именно на той позиции, где он сейчас играет, я вижу в нём большой потенциал в плане организации игры команды. Клепач — опытный и умный футболист. Он приехал к нам не в оптимальной физической форме, поэтому ему нужно было некоторое время. Но я вижу, как он прогрессирует буквально с каждым днём и с каждым матчем.

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Сергей Шищенко товарищеские матчи Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы Кишварда контрольные матчи УПЛ пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФК Буковина
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