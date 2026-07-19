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Товарищеские матчи
Ньиредьхаза
18.07.2026 18:00 – FT 2 : 2
Буковина
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Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 20:09 | Обновлено 19 июля 2026, 20:18
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0

Ньиредьхаза – Буковина – 2:2. Подлепенец и Кожушко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Венгрии

19 июля 2026, 20:09 | Обновлено 19 июля 2026, 20:18
33
0
Ньиредьхаза – Буковина – 2:2. Подлепенец и Кожушко. Видео голов и обзор
ФК Буковина
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Черновицкая Буковина сыграла вничью в очередном контрольном матче в межсезонье.

18 июля в 18:00 миром разошлись Ньиредьхаза из Венгрии и Буковина Черновцы (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У черновицкой команды голы забили Евгений Подлепенец и Олег Кожушко.

Спарринг команды Сергея Шищенко прошел на стадионе Вароши в венгерском городе Ньиредьхаза.

Товарищеский матч

18 июля 2026. Ньиредьхаза (Венгрия), стадион Вароши

18:00. Ньиредьхаза (Венгрия) – Буковина Черновцы (Украина) – 2:2

Голы: Балинт Катона, 21, Марко Квасина, 33 – Евгений Подлепенец, 1, Олег Кожушко, 37.

Незабитый пенальти: Марко Квасина, 43 (Ньиредьхаза), выше ворот

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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