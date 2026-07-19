Ньиредьхаза – Буковина – 2:2. Подлепенец и Кожушко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Венгрии
Черновицкая Буковина сыграла вничью в очередном контрольном матче в межсезонье.
18 июля в 18:00 миром разошлись Ньиредьхаза из Венгрии и Буковина Черновцы (2:2).
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У черновицкой команды голы забили Евгений Подлепенец и Олег Кожушко.
Спарринг команды Сергея Шищенко прошел на стадионе Вароши в венгерском городе Ньиредьхаза.
Товарищеский матч
18 июля 2026. Ньиредьхаза (Венгрия), стадион Вароши
18:00. Ньиредьхаза (Венгрия) – Буковина Черновцы (Украина) – 2:2
Голы: Балинт Катона, 21, Марко Квасина, 33 – Евгений Подлепенец, 1, Олег Кожушко, 37.
Незабитый пенальти: Марко Квасина, 43 (Ньиредьхаза), выше ворот
Видео голов и обзор матча
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