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  4. ШИЩЕНКО: «Честно говоря, Ньиредьхаза меня очень поразила»
Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 22:09 | Обновлено 18 июля 2026, 22:47
506
0

ШИЩЕНКО: «Честно говоря, Ньиредьхаза меня очень поразила»

Сергей Шищенко доволен спаррингом с венграми

18 июля 2026, 22:09 | Обновлено 18 июля 2026, 22:47
506
0
ШИЩЕНКО: «Честно говоря, Ньиредьхаза меня очень поразила»
Фк Буковина. Сергей Шищенко
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После завершения контрольного матча с венгерской «Ньиредьхазой» (2:2) главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко высоко оценил уровень соперника, отметил качественную работу своих подопечных в переходных фазах и объяснил, чем именно этот международный тест был полезен для команды.

– Сергей Юрьевич, сегодня по просьбе хозяев зрители не имели возможности посмотреть контрольный матч между «Буковиной» и «Ньиредьхазой». Расскажите, каким тестом он стал для «желто-черных», каков был характер игры, и насколько команда справилась с этим испытанием?

– После матча я сразу сказал ребятам в раздевалке, что это был очень хороший тест для нас. Меня приятно поразила команда соперника. Считаю, что по уровню игры и подбору исполнителей «Ньиредьхаза» точно могла бы входить в пятерку лучших команд чемпионата Украины, это 100%. Это очень сильный соперник, и именно такие матчи позволяют проверить, насколько мы готовы противодействовать техническим и качественно организованным командам. Я поблагодарил ребят за то, что они прошли этот тест.

Этот спарринг дал нам очень много информации о том, на что мы способны в поединках такого уровня. Честно говоря, «Ньиредьхаза» меня очень поразила. Не знаю, насколько команда изменилась по сравнению с прошлым сезоном, когда она финишировала девятой в чемпионате Венгрии, но сейчас это очень сильный коллектив.

Если говорить о «Буковине», то мы очень хорошо выглядели в отдельных игровых отрезках. Я доволен тем, как команда действовала в переходных фазах от обороны в атаку. Дисциплинированно сыграли и в защите, хотя соперник все равно создавал нам немало проблем, невзирая на нашу плотность в обороне. Думаю, зрителям, находившимся на стадионе, особенно понравился первый тайм. Команды в первой половине встречи продемонстрировали высокую результативность, а счет вполне мог быть и 3:3, а также 4:4. Мне очень понравился этот спарринг.

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Сергей Шищенко Буковина Черновцы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Буковина
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