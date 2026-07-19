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Чемпионат мира
Франция
19.07.2026 00:00 – FT 4 : 6
Англия
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Чемпионат мира
19 июля 2026, 02:04 | Обновлено 19 июля 2026, 02:53
3503
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Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию

«Три льва» впервые в истории добыли бронзовые медали чемпионата мира

19 июля 2026, 02:04 | Обновлено 19 июля 2026, 02:53
3503
33 Comments
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Getty Images/Global Images Ukraine
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Предпосылками этой встречи старых знакомых стали провальные матчи обеих сборных в полуфинале: Франция почти ничего не создала в игре с Испанией, тогда как Англия выпустила из собственных рук путевку в финал мундиаля, где казалось одной ногой и мыслями «три льва» уже были там.

Поэтому, учитывая меньшее значение этого поединка как для французов, так и для англичан, Дешам и Тухель прибегли к значительным ротациям, дав возможность поиграть тем игрокам, которые меньше получали игровое время, чем основные игроки (хотя во Франции со старта вышли Мбаппе, Олисе и Меньян, а у Англии – Райс и Гехи).

Такая стратегия сразу принесла свои плоды, и уже в первой же атаке англичане открыли счет. Райс перехватил мяч в центре поля, сам создал для себя момент и мощно пробил в нижний угол. «Ле бле» ответили опасным ударом Шерки, с которым Хендерсон не без труда справился. После этого Англия не на шутку разошлась и выдала фантастический отрезок тайма, который стал для Франции словно кошмарный сон.

Сначала Конса после углового удвоил преимущество «трех львов», а под занавес тайма сделал дубль Букайо Сака. Французская сборная вряд ли была готова к такому развитию событий, поэтому команде было о чем поговорить в перерыве.

Как оказалось, мужской разговор с тренером подействовал, и на старте второго тайма Франция вернулась в игру, усилиями Мбаппе, возглавившего гонку за звание лучшего бомбардира ЧМ. Капитан «трехцветных» через несколько минут отдал ассист на Барколя, а вскоре и сам оформил дубль, забив с передачи Олисе. Преимущество Англии таяло на глазах, и было ощущение, что «три льва» испытывают дежавю предыдущей игры, и рискуют потерять ранее полученный гандикап, но Олисе упустил два замечательных момента, не попав в ворота с убойных позиций.

Англичане под занавес игры выбрали тактику игры вторым номером и в конце концов дождались своего шанса. Спенс заработал пенальти, а Сака за несколько минут до конца встречи сделал хет-трик, окончательно убивший все надежды подопечных Дешама на спасение. Обе сборные обменялись голами, которыми отличились Дембеле и Беллингем, но они особо на ход матча не повлияли.

Сборная Англии впервые же в своей истории добыла бронзовые награды на чемпионате мира, а Франция, несмотря на отсутствие наград, также будет иметь повод для радости, если Мбаппе по итогам станет лучшим голеадором мундиаля.

Чемпионат мира-2026. Плей-офф. Матч за третье место

Франция – Англия – 4:6

Голи: Мбаппе, 48, 66, Баркола, 54, Дембеле, 90+6 – Райс, 3, Конса, 18, Сака, 37, 45+1, 87 (пен.), Беллингем, 90+8

Франция: Меньян – Т. Эрнандес (Динь, 46), Лакруа, Конате (Упамекано, 46), Густо (90+1) – Заир-Эмери, Рабьо – Дуэ (Барколя, 46), Шерки (Дембеле, 46), Олисе – Мбаппе

Англия: Д. Хендерсон – Спенс, Конса, Гехи (Чалоба, 90+3), Кванса (Джеймс, 83) – Роджерс, Райс, Эзе (Беллингем, 79) – Рашфорд (Уоткинс, 46), Тоуни (Андерсон, 79), Сака

Арбитр: Хесус Валенсуэла (Венесуэла)

Стадион: «Хард Рок Стедиум» (Майами)

Удары (в створ): 19 (9) – 19 (11)

Угловые: 3 – 4

Оффсайды: 3 – 3

ФРАНЦИЯ – АНГЛИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Комментарии 33
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Цирк на дроті ) . Але після анулювання дисквалу після червоної, я вже нічому не дивуюся
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+9
Ну норм шапіто вийшло. 
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+8
Олісе олень стільки моментів запоров
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Тут і домовлятися не треба було. Франція набивала стату "новому рекордисту", Англія... тренувала ДНК володіння. 
А навіщо вони взагалі захисників і воротарів випускали?
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+5
Зіграли на розслабоні у відкритий футбол ⚽ Але обидві команди бачили себе у фіналі, тому без особливого натхнення.
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+5
х..  зна  шо...
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+5
Все одно краще ніж 0:0, або 1:0.😊
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+5
Защитники сегодня сыграли очень надёжно 🎉
Браво👏👏👏
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+5
- Вы забираете 3 место, мы - 2 гола Мбаппе.
- По рукам!
Такой очевидный дог, аж невдобно.
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+5
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Попахує таким нормальним договорняклм… я бачу люди по трохи простнвються. А то колись писали не а договорняків на такому рівні! Все є 
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+4
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Божевільна безвідповідальність краще можна сказати про такий матч)))
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+3
Франція пафосно просрала
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+2
Чет договорняком попахивает
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+2
Сюда эту Мавпе, уууу-аааа!
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+2
Тухель засранець підсунув свиню Гаррі,понавипускав в напад якогось з СА,на заміну Воткінс зовсім на ввійшов в гру,з такію Францією Гаррі міг посперачатись з Мбаппе.
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+2
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більше схоже на якийсь цирк.
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0
Аргентина чемпион💯🏆
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0
Яким же футбол став примітивним (і це не тільки про сьогодні).
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0
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Битва з тенісним рахунком сподобалась🔥 Це матч рівня золотого фіналу, просто в півфіналах обом збірним не пощастило. 
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-1
⚽⚽Мбаппе дубль і ділить лідерство в бомбардирській гонці ЧС
⚽Беллінгем гол і бронза🥉
А ввечері Кукурелья з 👑Королівського клубу допоможе іспанцям взяти золото🥇 і порадує дочок 👑Короля - принцес Леонор♥️ і Софію♥️
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-2
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