Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию

Предпосылками этой встречи старых знакомых стали провальные матчи обеих сборных в полуфинале: Франция почти ничего не создала в игре с Испанией, тогда как Англия выпустила из собственных рук путевку в финал мундиаля, где казалось одной ногой и мыслями «три льва» уже были там.

Поэтому, учитывая меньшее значение этого поединка как для французов, так и для англичан, Дешам и Тухель прибегли к значительным ротациям, дав возможность поиграть тем игрокам, которые меньше получали игровое время, чем основные игроки (хотя во Франции со старта вышли Мбаппе, Олисе и Меньян, а у Англии – Райс и Гехи).

Такая стратегия сразу принесла свои плоды, и уже в первой же атаке англичане открыли счет. Райс перехватил мяч в центре поля, сам создал для себя момент и мощно пробил в нижний угол. «Ле бле» ответили опасным ударом Шерки, с которым Хендерсон не без труда справился. После этого Англия не на шутку разошлась и выдала фантастический отрезок тайма, который стал для Франции словно кошмарный сон.

Сначала Конса после углового удвоил преимущество «трех львов», а под занавес тайма сделал дубль Букайо Сака. Французская сборная вряд ли была готова к такому развитию событий, поэтому команде было о чем поговорить в перерыве.

Как оказалось, мужской разговор с тренером подействовал, и на старте второго тайма Франция вернулась в игру, усилиями Мбаппе, возглавившего гонку за звание лучшего бомбардира ЧМ. Капитан «трехцветных» через несколько минут отдал ассист на Барколя, а вскоре и сам оформил дубль, забив с передачи Олисе. Преимущество Англии таяло на глазах, и было ощущение, что «три льва» испытывают дежавю предыдущей игры, и рискуют потерять ранее полученный гандикап, но Олисе упустил два замечательных момента, не попав в ворота с убойных позиций.

Англичане под занавес игры выбрали тактику игры вторым номером и в конце концов дождались своего шанса. Спенс заработал пенальти, а Сака за несколько минут до конца встречи сделал хет-трик, окончательно убивший все надежды подопечных Дешама на спасение. Обе сборные обменялись голами, которыми отличились Дембеле и Беллингем, но они особо на ход матча не повлияли.

Сборная Англии впервые же в своей истории добыла бронзовые награды на чемпионате мира, а Франция, несмотря на отсутствие наград, также будет иметь повод для радости, если Мбаппе по итогам станет лучшим голеадором мундиаля.

Чемпионат мира-2026. Плей-офф. Матч за третье место

Франция – Англия – 4:6

Голи: Мбаппе, 48, 66, Баркола, 54, Дембеле, 90+6 – Райс, 3, Конса, 18, Сака, 37, 45+1, 87 (пен.), Беллингем, 90+8

Франция: Меньян – Т. Эрнандес (Динь, 46), Лакруа, Конате (Упамекано, 46), Густо (90+1) – Заир-Эмери, Рабьо – Дуэ (Барколя, 46), Шерки (Дембеле, 46), Олисе – Мбаппе

Англия: Д. Хендерсон – Спенс, Конса, Гехи (Чалоба, 90+3), Кванса (Джеймс, 83) – Роджерс, Райс, Эзе (Беллингем, 79) – Рашфорд (Уоткинс, 46), Тоуни (Андерсон, 79), Сака

Арбитр: Хесус Валенсуэла (Венесуэла)

Стадион: «Хард Рок Стедиум» (Майами)

Удары (в створ): 19 (9) – 19 (11)

Угловые: 3 – 4

Оффсайды: 3 – 3

ФРАНЦИЯ – АНГЛИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА