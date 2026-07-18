Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Франция – Англия. Текстовая трансляция матча
Чемпионат мира
Франция
19.07.2026 00:00 - : -
Англия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
18 июля 2026, 17:02 | Обновлено 18 июля 2026, 17:03
277
0

Франция – Англия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка за третье место чемпионата мира-2026

18 июля 2026, 17:02 | Обновлено 18 июля 2026, 17:03
277
0
Франция – Англия. Текстовая трансляция матча
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В воскресенье 19 июля состоится поединок за третье место чемпионата мира-2026, в котором встретятся сборные Франции и Англии. Матч пройдет в Майами на поле стадиона «Хард Рок Стэдиум», начало игры запланировано в 00:00.

Не на такие полуфиналы рассчитали обе сборные: Франция ничего не смогла продемонстрировать в матче с Испанией, и так же само, как и два года назад (на Евро-2024) потеряла шансы на триумф. Англичане были очень близки к первому с 1966 года финалу ЧМ, и даже первыми открыли счет, но команда Тухеля почему-то начала играть по счету, за что Аргентина наказала «Трех львов» в конце встречи.

У англичан и французов остался так называемый шанс получить утешительный приз в виде бронзовых наград мундиаля, но для этого кто-то должен выиграть данное противостояние. «Трехцветные» дважды в своей истории уже брали бронзу на чемпионатах мира (в 1958 и 1986), тогда как для Англии два матча за третье место завершились неудачей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Англия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Франция
19 июля 2026 -
00:00
Англия
Победа Франции 1.93 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Надежда только на Трампа. Легенду сборной Испании не пустили на ЧМ-2026
Форвард сборной Испании: «Пожму ли я руку Трампу? Я не хочу в тюрьму»
Джанни ИНФАНТИНО: «Это лучший чемпионат мира в истории»
ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Англии по футболу Дидье Дешам Томас Тухель Франция - Англия текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
Футбол | 18 июля 2026, 04:32 6
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере

Вацко рассказал, что «Галатасарай» обратился к украинскому клубу

Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Бокс | 18 июля 2026, 09:46 0
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты

Эй-Джей поместил украинца на первую строчку

Пять абсолютных легенд футбола, которые так и не выиграли чемпионат мира
Футбол | 18.07.2026, 15:45
Пять абсолютных легенд футбола, которые так и не выиграли чемпионат мира
Пять абсолютных легенд футбола, которые так и не выиграли чемпионат мира
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Футбол | 18.07.2026, 10:13
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Трубин – запасной вариант для Ювентуса. Туринцы хотят другого вратаря
Футбол | 18.07.2026, 17:13
Трубин – запасной вариант для Ювентуса. Туринцы хотят другого вратаря
Трубин – запасной вариант для Ювентуса. Туринцы хотят другого вратаря
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
18.07.2026, 09:06 15
Футбол
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
17.07.2026, 08:51 3
Футбол
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
16.07.2026, 23:23 36
Футбол
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
18.07.2026, 08:43 16
Волейбол
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
17.07.2026, 20:02 59
Волейбол
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
17.07.2026, 08:13 12
Футбол
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
18.07.2026, 06:12 1
Бокс
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
18.07.2026, 10:57 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем