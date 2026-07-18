В воскресенье 19 июля состоится поединок за третье место чемпионата мира-2026, в котором встретятся сборные Франции и Англии. Матч пройдет в Майами на поле стадиона «Хард Рок Стэдиум», начало игры запланировано в 00:00.

Не на такие полуфиналы рассчитали обе сборные: Франция ничего не смогла продемонстрировать в матче с Испанией, и так же само, как и два года назад (на Евро-2024) потеряла шансы на триумф. Англичане были очень близки к первому с 1966 года финалу ЧМ, и даже первыми открыли счет, но команда Тухеля почему-то начала играть по счету, за что Аргентина наказала «Трех львов» в конце встречи.

У англичан и французов остался так называемый шанс получить утешительный приз в виде бронзовых наград мундиаля, но для этого кто-то должен выиграть данное противостояние. «Трехцветные» дважды в своей истории уже брали бронзу на чемпионатах мира (в 1958 и 1986), тогда как для Англии два матча за третье место завершились неудачей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Англия, за которой можно следить в украинской версии сайта.