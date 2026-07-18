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18 июля 2026, 13:30 |
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Франция – Англия. Прогноз и анонс на матч за третье место чемпионата мира

Поединок состоится в ночь на 19 июля и начнется в 00:00 по Киеву

18 июля 2026, 13:30 |
983
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Франция – Англия. Прогноз и анонс на матч за третье место чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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19 июля на Хард Рок Стэдиум пройдет матч за третье место чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Франции и Англии.

Поединок начнется в 00:00 по киевскому времени.

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Франция

Команда заканчивает длительный отрезок, когда ею руководит бывший капитан, Дешам. Он сумел в роли наставника повторить достижение как футболиста, подняв в 2018-м году трофей как чемпион мира. И, безусловно, хотелось бы напоследок (а Дидье изначально дал понять, что уйдет этим летом на покой) добиться успеха.

Долгое время на мундиале футболисты смотрелись очень солидно. Особенно Мбаппе, который много забивал, причем делая дубли. Вплоть до полуфинала получилось дойти, только выигрывая - больше никто таким не мог похвастаться, и сборную начали расценивать как фаворита №1. Но потом напоролись на Испанию. Даже там могло пойти иначе, но соперник наказывал за ошибки (особняком стоит пенальти, что привез Динь!), а Килиан и компания так ни разу не забили. Так что третьего кряду финала не будет.

Англия

Сборная пока что, такое впечатление, решила повторить путь, что был пройден при Саутгейте. С ним ведь тоже в 2018-м году получилось дойти до полуфинала именно мундиаля. Уже позже проигрывали решающие матчи на двух Евро кряду. Гарета заменили на Тухеля, но, казалось, все осталось привычным: при вопросах по стилю игры и тактике, долгое время удавалось обеспечивать результат - и в квалификации, где были выиграны все матчи, и уже на чемпионате, где не забили и не обыграли только с Ганой в группе.

Проблемы вылезли после матча с Норвегией, с волевыми 2-1 в экстра-тайме. СМИ писали, что герой поединка, Беллингем, раскритиковал тренера. Ну а Тухель был откровенно недоволен игрой подопечных. Возможно, это и сказалось в полуфинале. Там, играя вторым номером, особенно после мяча Гордона, не дотерпели с четверть часа до финального свистка. Пропустив, британцы безвольно проиграли уже в основное время.

Статистика личных встреч

В девяти крайних поединках французы при одном поражении выиграли шесть раз, в том числе и в обоих последних матчах.

Вероятные стартовые составы:

Франция: Меньян, Гюсто, Люка Эрнандес, Конате, Тео Эрнандес, Заир-Эмери, Канте, Аклиуш, Шерки, Тюрам, Мбаппе

Англия: Пикфорд, Кванса, Конса, Гехи, О'Райли, Майну, Эзе, Мадуэке, Беллингем, Рэшфорд, Кейн

Прогноз

Букмекерские конторы верят в Мбаппе и компанию. Они захотят напоследок подсластить пилюлю уходящему на пенсию наставнику - ждем победы в основное время (коэффициент - 2,03).

Прогноз Sport.ua
Франция
19 июля 2026 -
00:00
Англия
Победа Франции 2.03 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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скоріше за все європейці програють...))
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