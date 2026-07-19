Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов

19 июля сборные Франции и Англии выдали фантастический матч за третье место на ЧМ-2026.

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Команды встретились на арене «Hard Rock Stadium» в Майами и устроили веселое голевое шоу.

Всего в поединке было забито 10 мячей, а победу в матче оформила Англия – 6:4.

Франция смогла прийти в себя после 4 пропущенных в первом тайме, но до камбэка дело не дошло.

На дубль Килиана Мбаппе, который стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, ответил Букайо Сака: вингер оформил в матче хет-трик.

Этот матч стал прощальным для Дидье Дешама у руля сборной Франции.

ЧМ-2026. Матч за 3-е место. 19 июля

Франция – Англия – 4:6

Голы: Мбаппе, 48, 66, Баркола, 54, Дембеле, 90+6 – Райс, 3, Конса, 18, Сака, 37, 45+1, 87 (пен.), Беллингем, 90+8

ГОЛ! 0:1, Райс, 3 мин

ГОЛ! 0:2, Конса, 18 мин

ГОЛ! 0:3, Сака, 37 мин

ГОЛ! 0:4, Сака, 45+1 мин