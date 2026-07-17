Украина. Премьер лига17 июля 2026, 11:16 |
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ОФИЦИАЛЬНО. ФК Харьков неожиданно попрощался с легионером
Ари Моура покинул команду Младена Бартуловича
17 июля 2026, 11:16 |
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ФК Харьков официально объявил о прекращении сотрудничества с бразильским легионером Ари Моурой. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Харьков» благодарят Ари за время проведенный в клубе, вклад в развитие нашей команды и желает успешного продолжения карьеры.
Бразильский легионер Ари Моура присоединился к харьковскому клубу в июле 2023-го года. За эти три сезона провел 63 матча, в которых отличился 19 голами и 4 ассистами.
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