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  4. ОФИЦИАЛЬНО. ФК Харьков неожиданно попрощался с легионером
Украина. Премьер лига
17 июля 2026, 11:16 |
686
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ОФИЦИАЛЬНО. ФК Харьков неожиданно попрощался с легионером

Ари Моура покинул команду Младена Бартуловича

17 июля 2026, 11:16 |
686
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ОФИЦИАЛЬНО. ФК Харьков неожиданно попрощался с легионером
ФК Харьков
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ФК Харьков официально объявил о прекращении сотрудничества с бразильским легионером Ари Моурой. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Харьков» благодарят Ари за время проведенный в клубе, вклад в развитие нашей команды и желает успешного продолжения карьеры.

Бразильский легионер Ари Моура присоединился к харьковскому клубу в июле 2023-го года. За эти три сезона провел 63 матча, в которых отличился 19 голами и 4 ассистами.

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Ари Моура расторжение контракта Харьков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Харьков
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