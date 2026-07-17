ОФИЦИАЛЬНО. ФК Харьков неожиданно попрощался с легионером

ФК Харьков официально объявил о прекращении сотрудничества с бразильским легионером Ари Моурой. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Харьков» благодарят Ари за время проведенный в клубе, вклад в развитие нашей команды и желает успешного продолжения карьеры.

Бразильский легионер Ари Моура присоединился к харьковскому клубу в июле 2023-го года. За эти три сезона провел 63 матча, в которых отличился 19 голами и 4 ассистами.