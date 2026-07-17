Серия пенальти для Динамо, Хлань забил в Польше, поражение в волейболе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 16 июля.

1A. С игры не забили. Динамо в серии пенальти прошло Университатю Клуж

Киевская команда с трудом вышла во второй раунд квалификации Лиги Европы

1B. Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы

Матч против клуба Университатя Клуж завершился со счетом 0:0, пен. 4:2

2A. Итоги Q1 Лиги Европы. Серия пенальти для Динамо: определены все пары Q2

Вечером 16 июля состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда ЛЕ

2B. Лига конференций. Итоги Q1, определены пары 2-го раунда квалификации

Вечером 16 июля состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда ЛК

3. Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо

При жеребьевке победитель пары Динамо – ПАОК будет иметь сеяный статус

4A. Последний спарринг. Черкасский ЛНЗ всухую проиграл турецкому клубу Гезтепе

Вице-чемпионы Украины завершают учебно-тренировочные сборы в Словении

4B. Харьков в спарринге устроил голевую перестрелку с чешским Градец-Кралове

Команды забили по трия мяча, дубль оформил Карлос Парако

4C. Пропустили в конце матча. Эпицентр проиграл хорватскому клубу Горица

Клуб УПЛ сыграл товарищеский поединок на сборах в Словении

5. Гурник проиграл матч за Суперкубок Польши, несмотря на гол Максима Хланя

Лех Познань выиграл первый трофей сезона в Польше

6. От Оярсабаля до Месси: акценты полуфиналов чемпионата мира

Спрей, заварушка, аплодисменты, смысл действий Сенса, почтенный возраст, камбэк

7. Олейникова разгромила нейтралку в 1/8 финала турнира WTA 250 в Яссах

Александра уверенно обыграла Елену Приданкину в двух сетах



8. История повторяется. Украина в Лиге наций уступила Сербии на ее площадке

Сине-желтая волейбольная команда проиграла принципиальному сопернику

9. Главные интриги Гран-при Бельгии: дождь, надежность и шанс Ферстаппена

На что обратить внимание во время уик-энда на трассе Спа-Франкоршам

10. Таблица коэффициентов. Успех Динамо: Украина минимально опередила Австрию

Копилка Украины за неделю пополнилась на 0.125 балла, впереди – Румыния