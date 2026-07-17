Серия пенальти для Динамо, Хлань забил в Польше, поражение в волейболе
Главные новости за 16 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 16 июля.
1A. С игры не забили. Динамо в серии пенальти прошло Университатю Клуж
Киевская команда с трудом вышла во второй раунд квалификации Лиги Европы
1B. Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Матч против клуба Университатя Клуж завершился со счетом 0:0, пен. 4:2
2A. Итоги Q1 Лиги Европы. Серия пенальти для Динамо: определены все пары Q2
Вечером 16 июля состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда ЛЕ
2B. Лига конференций. Итоги Q1, определены пары 2-го раунда квалификации
Вечером 16 июля состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда ЛК
3. Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
При жеребьевке победитель пары Динамо – ПАОК будет иметь сеяный статус
4A. Последний спарринг. Черкасский ЛНЗ всухую проиграл турецкому клубу Гезтепе
Вице-чемпионы Украины завершают учебно-тренировочные сборы в Словении
4B. Харьков в спарринге устроил голевую перестрелку с чешским Градец-Кралове
Команды забили по трия мяча, дубль оформил Карлос Парако
4C. Пропустили в конце матча. Эпицентр проиграл хорватскому клубу Горица
Клуб УПЛ сыграл товарищеский поединок на сборах в Словении
5. Гурник проиграл матч за Суперкубок Польши, несмотря на гол Максима Хланя
Лех Познань выиграл первый трофей сезона в Польше
6. От Оярсабаля до Месси: акценты полуфиналов чемпионата мира
Спрей, заварушка, аплодисменты, смысл действий Сенса, почтенный возраст, камбэк
7. Олейникова разгромила нейтралку в 1/8 финала турнира WTA 250 в Яссах
Александра уверенно обыграла Елену Приданкину в двух сетах
8. История повторяется. Украина в Лиге наций уступила Сербии на ее площадке
Сине-желтая волейбольная команда проиграла принципиальному сопернику
9. Главные интриги Гран-при Бельгии: дождь, надежность и шанс Ферстаппена
На что обратить внимание во время уик-энда на трассе Спа-Франкоршам
10. Таблица коэффициентов. Успех Динамо: Украина минимально опередила Австрию
Копилка Украины за неделю пополнилась на 0.125 балла, впереди – Румыния
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Супруга боксёра отреагировала на отставку Федорова
Тренер – о матче с румынами