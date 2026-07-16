Олейникова разгромила нейтралку в 1/8 финала турнира WTA 250 в Яссах
Александра уверенно обыграла Елену Приданкину в двух сетах
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTА 52) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Яссах, Румыния.
Во втором раунде украинка уверенно переиграла нейтральную теннисистку Елену Приданкину (WTA 201) в двух сетах за 1 час и 19 минут – 6:1, 6:2.
Счет очных встреч соперниц – 2:0 в пользу Олейниковой.
На старте соревнований Олейникова обыграла представительницу Турции Ипек Оз.
В четьвертьфинале Александра сыграет с француженкой Кларой Бюрель, которая получила wild card от организаторов соревнований.
WTA 250 Яссы. Грунт, 1/8 финала
Александра Олейникова [3] – Елена Приданкина [Q] – 6:1, 6:2
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