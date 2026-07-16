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  4. Олейникова разгромила нейтралку в 1/8 финала турнира WTA 250 в Яссах
WTA
16 июля 2026, 16:44 | Обновлено 16 июля 2026, 16:48
800
9

Олейникова разгромила нейтралку в 1/8 финала турнира WTA 250 в Яссах

Александра уверенно обыграла Елену Приданкину в двух сетах

16 июля 2026, 16:44 | Обновлено 16 июля 2026, 16:48
800
9 Comments
Олейникова разгромила нейтралку в 1/8 финала турнира WTA 250 в Яссах
Александра Олейникова
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTА 52) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Яссах, Румыния.

Во втором раунде украинка уверенно переиграла нейтральную теннисистку Елену Приданкину (WTA 201) в двух сетах за 1 час и 19 минут – 6:1, 6:2.

Счет очных встреч соперниц – 2:0 в пользу Олейниковой.

На старте соревнований Олейникова обыграла представительницу Турции Ипек Оз.

В четьвертьфинале Александра сыграет с француженкой Кларой Бюрель, которая получила wild card от организаторов соревнований.

WTA 250 Яссы. Грунт, 1/8 финала

Александра Олейникова [3] – Елена Приданкина [Q] – 6:1, 6:2

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 9
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Виглядала на порядок зібранішою та агресивнішою, ніж в першому матчі, чим здається здивувала суперницю. Ось що значить правильна мотивація)
Румунія як рідний дім)
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Молодець,зовсім інша гра,ніж попередний матч!.Хай щастить у наступному матчі!
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+1
Сьогодні вже Олександра спробувала себе в ролі домінатрикс (Кесслер, кхм, с...чка крашеная, кхе-кхе) Рідна цілина, дочка Антея Але з Кларою, судячи з її рахунку проти Ельзи, так просто не буде.
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+1
Та болотна як корова, як вона взагалі 201 стала? 
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Неочікувано впевнено. Думав усе буде набагато важче, бо останні ігри, м'яко кажучи, насторожували. 
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0
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Загнала кацапську кобилу назад в стійло. Чим вони їх годують: що ця в 20 років, що їх "юніорки" на Уїмблдоні - якісь бройлерні
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0
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