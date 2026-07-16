С игры так и не забили. Динамо только в серии пенальти прошло Университатю

Отчет о матче ожидайте позже.

Состоялся ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились «Университатя» Клуж и «Динамо».

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