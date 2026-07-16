С игры так и не забили. Динамо только в серии пенальти прошло Университатю
Киевляне с трудом вышли в следующий раунд квалификации Лиги Европы
Состоялся ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились «Университатя» Клуж и «Динамо».
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. Ответный матч.
«Университатя» – «Динамо» – 0:0 (пенальти – 2:4). Первый матч – 0:0.
Предупреждения: Драмме (4), Кипчу (45+1), Педру Пинту (70) – Михавко (86), Лонвейк (105+1)
«Университатя»: Михаил, Кипчу, Кодря, Кристя, Станоев (Чукву, 112), Драмме (Кинтеш, 92), Педру Пинту (Симон, 112), Менди (Адамс, 77), Бик, Штефанеску (Алиев, 46), Макалу (Нистор, 92).
«Динамо»: Нещерет, Дубинчак (Малыш, 99), Михавко, Биловар, Кендзера (Вивчаренко, 76), Бражко, Пихаленок (Буяльский, 63), Шапаренко (Лонвейк, 87), Редушко (Ярмоленко, 76), Пономаренко, Волошин (Огундана, 87).
Арбитр: Айван Оруэлл (Уэльс)
Стадион «Клуж Арена» (Клуж-Напока, Румыния)
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Тогда в сезоне 98/99.
Ужасно. Но пролезли
А за серію пенальті, подяка Нещерету, ну і Циганику також)))
З перемогою!
Правда в наступному турі греки напевно відправлять в турнір рангом нижче це збіговисько
ПАОК винесе на класі.
Я не прогнозую провалу з ПАОК, але якщо греки як пафос будуть фартовими в реалізаці моментів, то без проблем пройдуть. Якщо будуть як Редушко мазать то Динамо також може пройти далі в ЛЄ.
Але за гру з відвертими аутсайдерами не забити жодного мяча якось не вражає