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Лига Европы
Университатя Клуж
16.07.2026 20:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 0 : 0
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Динамо Киев Проходит дальше
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Лига Европы
16 июля 2026, 23:21 | Обновлено 16 июля 2026, 23:27
1598
62

С игры так и не забили. Динамо только в серии пенальти прошло Университатю

Киевляне с трудом вышли в следующий раунд квалификации Лиги Европы

16 июля 2026, 23:21 | Обновлено 16 июля 2026, 23:27
1598
62 Comments
С игры так и не забили. Динамо только в серии пенальти прошло Университатю
ФК Университатя
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Состоялся ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились «Университатя» Клуж и «Динамо».

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. Ответный матч.

«Университатя» – «Динамо» – 0:0 (пенальти – 2:4). Первый матч – 0:0.

Предупреждения: Драмме (4), Кипчу (45+1), Педру Пинту (70) – Михавко (86), Лонвейк (105+1)

«Университатя»: Михаил, Кипчу, Кодря, Кристя, Станоев (Чукву, 112), Драмме (Кинтеш, 92), Педру Пинту (Симон, 112), Менди (Адамс, 77), Бик, Штефанеску (Алиев, 46), Макалу (Нистор, 92).

«Динамо»: Нещерет, Дубинчак (Малыш, 99), Михавко, Биловар, Кендзера (Вивчаренко, 76), Бражко, Пихаленок (Буяльский, 63), Шапаренко (Лонвейк, 87), Редушко (Ярмоленко, 76), Пономаренко, Волошин (Огундана, 87).

Арбитр: Айван Оруэлл (Уэльс)

Стадион «Клуж Арена» (Клуж-Напока, Румыния)

УНИВЕРСИТАТЯ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Комментарии 62
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1 игра официальная мне напомнило Спарта Динамо.
Тогда в сезоне 98/99.
Ужасно. Но пролезли
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+6
Показать Скрыть 3 ответа
сподобались тільки в серії пенальті , здорово пробивали.
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+5
Вітаю Динамо з проходженням в наступний раунд і вболіваємо за українську команду, де провідні ролі грають українські гравці
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+4
Ну по ділу виграли. Поки були сили, просто тотальна домінація була. Так, з гри не забили, але автобус від румунської команди, на протязі двух матчів. Плюс, то реалізації підводить, от як Редушко не забив? То десь не фарт, як поперечка від Понамаренка, то офсайди невелички, але румуни свого досягли, до пенальті дотянули, але не більше. Ну і заміни послабили гру, це очевидно.
А за серію пенальті, подяка Нещерету, ну і Циганику також)))
З перемогою!
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+4
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Есть те кому нравится то что делает Костюк? Ну кроме Суркиса конечно 
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+4
Показать Скрыть 4 ответа
Паок вынесут эту помойку, как пить дай!
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+4
С победой. Если вылетаем от паока, то в лк сразу? Хотя с такой игрой непонятно шо делать и где.
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+4
После такого суперматча и Испания -Аргентина смотреть уже будет не интересно
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+3
Відмучили і вимучили….
Правда в наступному турі греки напевно відправлять в турнір рангом нижче це збіговисько
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+2
Той випадок, пройшли і хрєн з ним
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+2
Жалко что насадку  на х×й бульбу сумку сегодня  натягивает, поэтому это ничтожество  сегодня молчит 
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+1
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Звичайно відаю Динамо з проходом. Але так і розсираєм очки в рейтинг Уєфа, з можливих 0,5 бала до рейтингу взяли лише 0,25, сумно, треба набирати очки з такими командами, далі важче
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+1
Перемикнув з волейболу засмучений,й тут хоч з пенальті,але ,слава богу,перемога!
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+1
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ДК повезло.
ПАОК винесе на класі.
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+1
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З перемогою Динамо! Боти рудого шахрая нікчеми 
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+1
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Ну какой же позор, стыдоба 
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+1
Как же горит у днонецкого  отребья.  УКРАЇНА З ПЕРЕМОГОЮ.
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0
ще у товариському матчу зі Славією сказав що гра Динамо без моментів практично проти рівного суперника. Тут суперник поступався в класі в рази але і того не могли зреалізувати.
Я не прогнозую провалу з ПАОК, але якщо греки як пафос будуть фартовими в реалізаці моментів, то без проблем пройдуть. Якщо будуть як Редушко мазать то Динамо також може пройти далі в ЛЄ.
Але за гру з відвертими аутсайдерами не забити жодного мяча якось не вражає
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0
Давайте будемо надіятись матч на матч не приходиться, зрозуміло ПАОК сильна команда для нинішнього Динамо,але побачимо... Може й пройдемо , якщо пощастить...Треба більш спокійно реалізовувати моменти ,ПАОК даватиме грати ,це не румуни,які стали позаду,а таку оборону тяжко проходити особливо нашим
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0
 Як ви ще за це дно вболіваєте...
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0
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