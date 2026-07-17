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Лига Европы
Университатя Клуж
16.07.2026 20:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 0 : 0
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Динамо Киев Проходит дальше
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Лига Европы
17 июля 2026, 12:53 | Обновлено 17 июля 2026, 12:54
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0

Игорь КОСТЮК: «Динамо могло закрыть матч уже в первом тайме»

Главный тренер прокомментировал игру с Универистатя Клуж в Q1 Лиги Европы

17 июля 2026, 12:53 | Обновлено 17 июля 2026, 12:54
159
0
Игорь КОСТЮК: «Динамо могло закрыть матч уже в первом тайме»
ФК Динамо. Игорь Костюк
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Главный тренер Динамо Игорь Костюк дал пресс-конференцию после ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против румынского клуба Университатя Клуж (0:0, пен. 4:2):

В первом тайме могли закрывать матч. Забили два мяча, еще было много моментов. Но это футбол. Нужно отдать должное команде соперника, хорошо сбалансированная команда. Мы мощно начали, в первом тайме владели преимуществом. Сегодня сплоченность игроков помогла добиться положительного результата. То, о чем я говорил, – это дух, который витал и в раздевалке, и перед игрой, и на поле. Я считаю, что по итогам двух матчей мы играли сильнее и закономерно прошли дальше.

В игре соперника ничего не удивило. Я уже говорил, что это очень организованная команда, и нужно отдать должное тренеру, который построил хорошую оборону. Но при всем этом мы создали достаточное количество моментов, особенно в первом тайме. Видим то количество легионеров, которые играют за Университатю, и их качество. У нас же в команде большинство являются воспитанниками нашего клуба – и выходили на замену, и играли в основном составе. На сегодняшний день, со всеми теми событиями, которые происходят в нашей стране, рассчитываем больше на собственных воспитанников. Они прогрессируют, и, по моему мнению, опыт, который они получили сегодня, пережитые напряжение и эмоции помогут им прогрессировать и в будущем вырасти в топ-игроков. От матча к матчу мы будем прибавлять, анализировать свои действия, ведь это только начало сезона.

Мы сейчас играем в Лиге Европы и хотим продолжать выступления здесь. У нас есть такие шансы, и будем пользоваться ими. Мы готовились в том числе и к серии пенальти – в частности, анализировали, как действует вратарь, как исполняют удары игроки. Перед самой серией еще раз напомнили увиденное ранее игрокам, еще раз продемонстрировали, как действует голкипер. Наш вратарь также был подготовлен, мы понимали, как исполняют 11-метровые удары их игроки. И я говорил своим подопечным, что когда команда сосредоточена, когда есть дух победителей в коллективе, нельзя считать, что сама серия и наша победа в ней были спонтанными – все организовано и продумано. Дальше будем готовиться в Люблине к матчу против ПАОК.

ВИДЕО. Пресс-конференция Игоря Костюка после матча в Румынии

Видеообзор: Университатя Клуж (Румыния) – Динамо Киев (Украина) – 0:0, пен. 2:4

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Дан Нистор (Университатя Клуж).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джастин Лонвейк (Динамо Киев).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ovidiu Bic (Университатя Клуж).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Матвей Пономаренко (Динамо Киев).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Владимир Бражко (Динамо Киев).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
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Динамо Киев Лига Европы пресс-конференция Игорь Костюк Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо видео
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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