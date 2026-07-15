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Лига Европы
Университатя Клуж
16.07.2026 20:30 - : -
Динамо Киев
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Лига Европы
15 июля 2026, 21:03 | Обновлено 15 июля 2026, 21:09
174
0

Университатя Клуж – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Лиги Европы

15 июля 2026, 21:03 | Обновлено 15 июля 2026, 21:09
174
0
Университатя Клуж – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев
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В четверг, 16 августа, состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Динамо» и «Университатя». Поединок пройдет в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж Арена», игра начнется в 20:30 по киевскому времени.

В первом матче, который состоялся неделю назад, команды сыграли вничью со счетом 0:0. На следующий день после дуэли с «Университатей» «бело-синие» провели спарринг с польским «Радомьяком», обыграв соперников со счетом 4:2.

Победитель пары «Университатя» – «Динамо» на следующей стадии турнира встретится с греческим ПАОКом. Проигравшая команда перейдет в Лигу конференций, где во 2-м квалификационном раунде сыграет с норвежским «Бранном».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Университатя» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.57 для «Университати» и 1.73 для «Динамо». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Университатя Клуж
16 июля 2026 -
20:30
Динамо Киев
Победа Динамо 1.73 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Лига Европы Динамо Киев Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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