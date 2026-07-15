Университатя Клуж – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка Лиги Европы
В четверг, 16 августа, состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Динамо» и «Университатя». Поединок пройдет в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж Арена», игра начнется в 20:30 по киевскому времени.
В первом матче, который состоялся неделю назад, команды сыграли вничью со счетом 0:0. На следующий день после дуэли с «Университатей» «бело-синие» провели спарринг с польским «Радомьяком», обыграв соперников со счетом 4:2.
Победитель пары «Университатя» – «Динамо» на следующей стадии турнира встретится с греческим ПАОКом. Проигравшая команда перейдет в Лигу конференций, где во 2-м квалификационном раунде сыграет с норвежским «Бранном».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Университатя» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.57 для «Университати» и 1.73 для «Динамо». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
20:30
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матвей Пономаренко переедет в Турцию
Команда Дешама остановилась в шаге от финала ЧМ-2026