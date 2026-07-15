Университатя Клуж

16 июля в Клуже «Динамо» проведет ответный поединок первого квалификационного раунда Лиги Европы против «Университати». Начало поединка – в 20.30 по киевскому времени.

Университатя

После первого поединка против «Динамо» главный тренер «университетцев» Кристиано Бергоди не скрывал своего удовлетворения итоговым результатом. Дескать, мы большие молодцы, что сумели устоять в матче против столь грозного оппонента.

А когда его спросили, могла ли его команда победить на выезде, опытный тренер лишь заметил, что состав украинской команды раз в пять дороже, нежели состав «Университати».

Более того, итальянский тренер отметил, что «будет настоящим чудом», если его подопечные сумеют пройти динамовский рубеж.

И в таком пиетете перед оппонентами вряд ли нужно искать двойное дно, ибо практически по всем показателям, как сугубо игровым, так и с точки зрения опыта «Университатя» из Клужа будет выглядеть карликом на фоне динамовского исполина.

Эта команда отнюдь не является грандом даже по меркам румынского футбола. Минувший сезон стал для подопечных Бергоди самым успешным в истории: «черно-белые» финишировали на второй строчке в чемпионате страны, параллельно пробившись в финал национального Кубка.

Собственно, вот и все достижения этой «Университати» (хотя, при большом желании, можно вспомнить выигрыш Кубка Румынии в очень далеком 1965 году).

То есть, можно вслед за наставником команды из Клужа констатировать, что «Университатя» не является коллективом даже средней руки, и сухая ничья в Люблине – плод скорее динамовской расхлябанности, нежели удачных действий румынских гостей.

Накануне ответного поединка против «Динамо» футболисты из Клужа провели поединок Суперкубка Румынии. В румынском Суперкубке состоялось дерби «Университать» - из Клужа и Крайовы. Основное время матча завершилось вничью – 1:1. В конце первого тайма коллектив из Крайовы повел в счете. «Университатя» из Клужа отыгралась в начале второй половины встречи.

По регламенту суперкубкового турнира дополнительное время не предусмотрено, и соперники сразу же перешли к послематчевым пенальти. Футболисты из Крайовы все свои одиннадцатиметровые удары реализовали, тогда как футболисты из Клужа допустили один промах. Так что «черно-белые» пролетели мимо первого в новом сезоне трофея.

Если учесть этот поединок, а также первую игру против «Динамо» и летние контрольные матчи, то «Университатя» из Клужа не выигрывает уже очень давно. В последний раз «черно-белые» побеждали еще в мае.

Основной форвард «Университати» - босниец Йово Лукич, который на полях ЧМ-2026 защищал цвета своей национальной сборной и за это получил «отгулы» от клубного руководства, не сыграет против «бело-синих» и в ответном поединке.

Динамо

27 ударов нанесли динамовцы в первой игре против «Университати», но так и не сумели поразить ворота румынского вице-чемпиона. Упрекать в отсутствии желания или старания подопечных Игоря Костюка вроде бы как и неуместно, однако уместно констатировать, что нынешнее «Динамо» пока что далеко от оптимальных кондиций. Впрочем, как и от умения выжимать максимум из созданных моментов.

Тем не менее, подготовку к старту нового сезона для «бело-синих» можно назвать плодотворной. Киевляне сначала готовились на своей базе, а затем продолжили подготовку в Австрии.

Там команда Игоря Костюка провела пять контрольных поединков: три победы, одна ничья и одно поражение.

На следующий день после игры с «Университатей» динамовцы провели контрольный матч против польского «Радомьяка». В том поединке динамовский тренерский штаб задействовал игроков, которые не имели достаточной игровой практики (а то и вовсе были ее лишены) в игре против вице-чемпионов Румынии. Встреча завершилась уверенной победой «бело-синих» - 4:2.

После возвращения из Польши динамовцы продолжили подготовку к ответному поединку против вице-чемпионов Румынии на своей базе. В Клуж динамовская делегация прибыла за два дня до начала игры.

Новых пациентов в динамовском лазарете накануне ответного поединка против «Университати» нет. Однако, вместе с тем, приходится беспокоиться о, так сказать, моральной форме главного форварда «бело-синих» Матвея Пономаренко, на которого якобы охотятся многие европейские клубы.

История встреч

Предстоящая встреча станет для оппонентов лишь второй официальной. Первая завершилась неделю назад нулевой ничьей.

Прогноз на противостояние

Вряд ли вопрос о том, кто из этой пары выйдет в следующий раунд, претерпел серьезные изменения после первого поединка команд. Да, явный фаворит («Динамо») – не сумел материализовать в забитые мячи свое ощутимое преимущество, однако, вместе с тем, «Университатя» не запомнилась ровным счетом ничем. Типический посредственный коллектив. «Динамо» выше и по опыту, и по классу. Так что прогнозируем проход нашей команды в следующий этап квалификации ЛЕ. Наш прогноз – победа «бело-синих» 1:0.

Ориентировочные составы:

«Университатя» (Клуж): Михаил, Станоев, Кристя, Пулоло, Кипчу, Кодря, Драмме, Штефанеску, Бик, Менди, Макалу.

«Динамо»: Нещерет, Кендзера, Биловар, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Волошин, Редушко, Пономаренко.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.57 для «Университати» и 1.73 для «Динамо». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.