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Чемпионат мира
16 июля 2026, 15:43 | Обновлено 16 июля 2026, 15:52
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От Оярсабаля до Месси: акценты полуфиналов чемпионата мира

В фокусе – спрей, заварушка, аплодисменты, смысл действий Сенса, почтенный возраст и камбэк

16 июля 2026, 15:43 | Обновлено 16 июля 2026, 15:52
146
0
От Оярсабаля до Месси: акценты полуфиналов чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Отгремели полуфиналы. В них время от времени футбол граничил с битвой, изысканное мастерство с грубыми ошибками, а забавные ситуации были испещрены сквернословием.

Бесспрейный судья. Иван Бартон (Сальвадор)

Getty Images/Global Images Ukraine

Сальвадорский арбитр Иван Бартон на 9-й минуте назначил штрафной в пользу испанцев недалеко от ворот французов: Адриен Рабьо сфолил (на желтую карточку, к слову) против Дани Ольмо. Это вообще было первое нарушение правил в матче. Однако Иван попал в неприятную ситуацию, ведь не смог зафиксировать положение стенки, на что обратил внимание пиренеец Микель Оярсабаль. Почему так? Бартон забыл взять спрей на поле и вынужден был обращаться за помощью к 4-му рефери.

Микель Оярсабаль. Разговоры с прикрыванием рта

Getty Images/Global Images Ukraine

Именно герой предыдущего акцента – сальвадорский арбитр Бартон – уже удалял на этом мундиале игрока из-за слов в адрес соперника, произнесенных с прикрыванием рта ладонью. Во время вышеупомянутого штрафного Оярсабаль совещался с партнерами, прикрыв рот ладошкой. Однако в разговоре с сокомандниками это не запрещено.

Печальный рекорд Дидье Дешама

Игра против испанцев стала 26-й во главе сборной в рамках финальной части чемпионатов мира для Дидье Дешама. Рекорд установлен – достижение западногерманского специалиста Гельмута Шена превышено. Вот только результат рекордного матча не доставил Дешаму удовлетворения: его команду будет ждать лишь спор за 3-е место, а не большой финал.

Название

Безголевая Франция

В полуфинальном матче впервые на этом чемпионате французы покинули поле без забитых голов. Разгадать секрет Унаи Симона и в целом испанской обороны «Трехцветные» так и не смогли, несмотря на то, что игра состоялась в День взятия Бастилии – самый большой национальный праздник Франции.

Страсти – с 3-й минуты. Англия – Аргентина

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще и в футбол не начали играть, а отношения выяснять начали! Заварушка на поле в матче Англия – Аргентина – уже на 3-й минуте! Энцо Фернандес сфолил против Эллиота Андерсона, который мгновением ранее жестко сыграл против Лионеля Месси. И разгорелись страсти: толкание, взаимные обиды, размахивание руками. Стороны довольно быстро угомонились, однако сам факт закипания атмосферы на поле на самом старте матча – свидетельство непримиримости оппонентов.

Джордан Пикфорд сигнализирует

И во 1-м, и во 2-м (как раз после совершенного сейва!) таймах вратарь англичан Джордан Пикфорд жестами сигнализировал арбитру матча, что, мол, пора сделать гидратационную паузу. И рефери – американец Исмаил Эльфат – каждый раз прислушивался к стражу английских ворот. Добавлю, что до гидрейшн брейка на 25-й минуте ни англичане, ни аргентинцы не нанесли ни одного удара. Более того, после брейка и до свистка на перерыв ни одна из команд не сподобилась на удар в створ ворот. Стороны больше проникались нарушениями правил, чем, собственно, нацеленностью на ворота соперников. 3 удара (да и те – не в створ) за тайм на две команды – наименьший показатель среди всех матчей текущего мундиаля.

Томас Тухель аплодирует

Немецкий наставник родоначальников футбола на 32-й минуте прибег к аплодисментам. Таким способом он приветствовал решение арбитра матча назначить штрафной в пользу его подопечных. В этом виделось проявление иронии: мол, рефери игнорирует грубую игру действующих чемпионов мира, а тут – видишь ли, спохватился.

Фальстарт во 2-м тайме

Шел обратный отсчет до старта 2-й половины игры. Стадион в Атланте хором выкрикивал оставшиеся до возобновления поединка цифры секунд. Но вот англичанин Джуд Беллингем, не дождавшись окончания того отсчета, стремглав помчался на половину поля аргентинцев. Деклан Райс разыграл с центра, наконец, мяч дошел до Пикфорда, однако арбитр матча Исмаил Эльфат остановил игру, потребовав повторить процедуру – слишком уж нетерпеливым оказался Джуд. Впрочем, как показали дальнейшие события на поле, фальстарт положительно повлиял на сам футбол, ведь во 2-м тайме мы действительно увидели игру, а не бесконечные фолы и разговоры на поле.

Лионель Месси – старейший полевой полуфиналист

Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный аргентинец в возрасте 39 лет и 21 дня вышел на поле в полуфинальном матче. Среди полевых игроков таких возрастных полуфиналистов в истории мундиалей еще не было. Более того: звездный ветеран отметился двумя голевыми передачами, поспособствовав победе действующих чемпионов мира!

Подкат Джеда Сенса

На 57-й минуте аргентинцы вывели в быстрый прорыв Джулиано Симеоне. В отчаянном подкате Джед Сенс выбил мяч из-под ног у Симеоне на угловой. Англичанин рисковал, ведь Симеоне уже находился в штрафной. Однако подкат, в конце концов, получился самый что ни на есть суперский! И Сенс увидел смысл в том, чтобы отпраздновать это успешное действие вместе с трибунами, словно забитый гол. Да и партнеры так дружно и горячо приветствовали Джеда, что складывалось полное впечатление: защитник собственными усилиями именно забил, а не спас.

Очередные дискотека 80-х и лихие для оппонентов 90-е в исполнении Аргентины

Снова аргентинцы проявили незаурядную волю к победе, выдав камбэк в матче со сборной, суммарная стоимость игроков которой едва не дотягивает до полутора миллиардов! И снова действующие чемпионы мира отмечаются голами в конце 2-го тайма, переворачивая, казалось бы, не самый удачный матч с ног на голову! Исторически аргентинцы ни разу не уступали в полуфиналах чемпионатов мира. Традиция поддержана!

Алексей РЫЖКОВ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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