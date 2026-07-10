Ничья Динамо в ЛЕ, Франция с Мбаппе прошла Марокко, полуфинал Уимблдона

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 9 июля.

1. Сложное начало евросезона. Динамо не обыграло Университатю Клуж

Команды сыграли в нулевую ничью в первом матче Q1 Лиги Европы

2. Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко

Французы включили скорости во втором тайме и вышли в полуфинал ЧМ

3A. Итоги дня Q1 Лиги Европы. Ничья Динамо, ассист Кащука, дебют Гурама

Вечером 9 июля состоялись все 6 поединков 1-го раунда Лиги Европы

2B. Квалификация Q1 Лиги конференций. Итоги первых матчей стартового раунда

Состоялись первые матчи 1-го квалификационного этапа

4. Харьков потерпел разгромное поражение от австрийского клуба РБ Зальцбург

Команда УПЛ пропустила от соперников четыре мяча, не забив ни одного

5. Полесье в спарринге разошлось миром с польской Ягеллонией

Товарищеский матч в Австрии завершился в нулевую ничью

6. Львовские Карпаты проиграли румынскому ЧФР Клуж. Забил Джокович

Единственный гол забил Дамьян Джокович с пенальти на 71-й минуте

7A. Костюк проиграла Носковой в полуфинале Уимблдона-2026

Уступила Линде в двух сетах и покинула травяной мейджор

7B. Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026

Мухова, держась за живот, одолела Коко Гофф на супер-тай-брейке

8. Скляр выбила нейтралку и вышла в полуфинал юниорского Уимблдона-2026

Полина Скляр одолела Марию Макарову в четвертьфинале

9. Украина уступила Китаю в женской Лиге наций по волейболу

Сине-желтая команда потерпела четвертое поражение подряд

10. Таблица коэффициентов. За первую неделю Украина пропустила вперед Румынию

Благодаря ничьей Динамо копилка Украины пополнилась на 0.125 балла