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10 июля 2026, 10:52 | Обновлено 10 июля 2026, 10:56
426
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Ничья Динамо в ЛЕ, Франция с Мбаппе прошла Марокко, полуфинал Уимблдона

Главные новости за 9 июля на Sport.ua

10 июля 2026, 10:52 | Обновлено 10 июля 2026, 10:56
426
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Ничья Динамо в ЛЕ, Франция с Мбаппе прошла Марокко, полуфинал Уимблдона
ФК Динамо
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 9 июля.

1. Сложное начало евросезона. Динамо не обыграло Университатю Клуж
Команды сыграли в нулевую ничью в первом матче Q1 Лиги Европы

2. Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Французы включили скорости во втором тайме и вышли в полуфинал ЧМ

3A. Итоги дня Q1 Лиги Европы. Ничья Динамо, ассист Кащука, дебют Гурама
Вечером 9 июля состоялись все 6 поединков 1-го раунда Лиги Европы

2B. Квалификация Q1 Лиги конференций. Итоги первых матчей стартового раунда
Состоялись первые матчи 1-го квалификационного этапа

4. Харьков потерпел разгромное поражение от австрийского клуба РБ Зальцбург
Команда УПЛ пропустила от соперников четыре мяча, не забив ни одного

5. Полесье в спарринге разошлось миром с польской Ягеллонией
Товарищеский матч в Австрии завершился в нулевую ничью

6. Львовские Карпаты проиграли румынскому ЧФР Клуж. Забил Джокович
Единственный гол забил Дамьян Джокович с пенальти на 71-й минуте

7A. Костюк проиграла Носковой в полуфинале Уимблдона-2026
Уступила Линде в двух сетах и покинула травяной мейджор

7B. Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Мухова, держась за живот, одолела Коко Гофф на супер-тай-брейке

8. Скляр выбила нейтралку и вышла в полуфинал юниорского Уимблдона-2026
Полина Скляр одолела Марию Макарову в четвертьфинале

9. Украина уступила Китаю в женской Лиге наций по волейболу
Сине-желтая команда потерпела четвертое поражение подряд

10. Таблица коэффициентов. За первую неделю Украина пропустила вперед Румынию
Благодаря ничьей Динамо копилка Украины пополнилась на 0.125 балла

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Наша помойка донецкая когда играет? 
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Динамо всю пятницу переср*ло. А так бы обсуждали перемогу...
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