Ничья Динамо в ЛЕ, Франция с Мбаппе прошла Марокко, полуфинал Уимблдона
Главные новости за 9 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 9 июля.
1. Сложное начало евросезона. Динамо не обыграло Университатю Клуж
Команды сыграли в нулевую ничью в первом матче Q1 Лиги Европы
2. Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Французы включили скорости во втором тайме и вышли в полуфинал ЧМ
3A. Итоги дня Q1 Лиги Европы. Ничья Динамо, ассист Кащука, дебют Гурама
Вечером 9 июля состоялись все 6 поединков 1-го раунда Лиги Европы
2B. Квалификация Q1 Лиги конференций. Итоги первых матчей стартового раунда
Состоялись первые матчи 1-го квалификационного этапа
4. Харьков потерпел разгромное поражение от австрийского клуба РБ Зальцбург
Команда УПЛ пропустила от соперников четыре мяча, не забив ни одного
5. Полесье в спарринге разошлось миром с польской Ягеллонией
Товарищеский матч в Австрии завершился в нулевую ничью
6. Львовские Карпаты проиграли румынскому ЧФР Клуж. Забил Джокович
Единственный гол забил Дамьян Джокович с пенальти на 71-й минуте
7A. Костюк проиграла Носковой в полуфинале Уимблдона-2026
Уступила Линде в двух сетах и покинула травяной мейджор
7B. Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Мухова, держась за живот, одолела Коко Гофф на супер-тай-брейке
8. Скляр выбила нейтралку и вышла в полуфинал юниорского Уимблдона-2026
Полина Скляр одолела Марию Макарову в четвертьфинале
9. Украина уступила Китаю в женской Лиге наций по волейболу
Сине-желтая команда потерпела четвертое поражение подряд
10. Таблица коэффициентов. За первую неделю Украина пропустила вперед Румынию
Благодаря ничьей Динамо копилка Украины пополнилась на 0.125 балла
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