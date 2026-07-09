Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю

Чемпионат мира-2026 вступил в самую напряжённую фазу, а тем временем постепенно начинается новый клубный сезон в европейском футболе. До возобновления украинской Премьер-лиги ещё есть достаточно времени, но наша страна также представлена в квалификациях еврокубков, поэтому в ближайшие недели будем обсуждать не только события на мундиале в Северной Америке.

Ведь, в частности, киевское «Динамо» в статусе действующего обладателя Кубка Украины начинало свой путь в отборочном раунде Лиги Европы УЕФА с первого раунда, как это делал и донецкий «Шахтер» примерно год назад. И, конечно, команда Игоря Костюка стремится всё-таки пробиться в групповой этап именно этого турнира, но жеребьёвка пока не сулит ей лёгкого пути.

Уже первый соперник оказался достаточно непростым — румынский клуб «Университатя» из города Клуж-Напока, который в прошлом сезоне на внутренней арене успел проиграть финал национального Кубка одноимённой команде из Крайовы, но заняла итоговое второе место в чемпионате и вскоре попытается взять реванш уже в Суперкубке страны. Интересную и очень опытную команду собрал итальянец Криштиану Бергоди, который в ходе летней подготовки мог создать серьёзные проблемы «бело-синим».

Впрочем, проблемы ожидались со стороны соперников, а на самом деле их создала команда Костюка фактически сама себе. В первую очередь, из-за плохой реализации голевых моментов, ведь итоговая статистика просто поражает степенью преимущества в пользу «Динамо», но на самом деле у киевлян было всего несколько ключевых эпизодов, где нужно было поставить точку. И тогда никаких вопросов к игре «бело-синих» в столь ранний период сезона бы не возникало.

Но Пихаленок то слабо пробивает головой в руки вратарю, то вообще не попадает в ворота, а затем Пономаренко, проявив некоторое эгоизм нападающего, пару раз бьет по защитникам и ещё в одном случае не сможет переиграть вратаря с острого угла. Вот и получилось, что всё, что летело в плоскость ворот Михаила, было упущено. А об ударах мимо ворот, которых на самом деле было немало, при «нулевом» счёте на табло вообще нет смысла упоминать.

Зато у румын был один момент, но такой, что мог полностью разрушить эту игру для «Динамо». На 36-й минуте Менди оказался один на один с вратарем в центре штрафной после передачи Макалу с правого фланга, но пощадил оборону киевлян ударом прямо в Нещерета. Это был единичный момент у команды Бергоди, но настолько острый, что разве что закрученный удар Шапаренко в перекладину в конце матча мог с ним сравниться.

А на последних минутах на стадионе вообще отключили часть освещения, и если бы не это, то эта ничья вообще погасила бы свет для «Динамо» в Лиге Европы.

Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. Первый матч.

«Динамо» – «Университатя» – 0:0

Предупреждение: Драмме (71)

«Динамо»: Нещерет, Дубинчак, Михавко, Биловар, Кендзера, Бражко, Пихаленок (Буяльский, 61), Шапаренко, Редушко, Пономаренко, Волошин (Огундана, 91).

«Университатя»: Михаил, Кипчу, Коубиш, Кристя, Станоев, Драмме (Педру Пинту, 84), Кодря, Менди (Адамс, 65), Бик, Штефанеску, Макалу (Алиев, 74).

Арбитр: Йоонас Яановиц (Эстония)

Стадион «Арена Люблин» (Люблин, Польша)

ДИНАМО – УНИВЕРСИТАТЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА