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Лига Европы
09 июля 2026, 22:01 | Обновлено 09 июля 2026, 22:21
5864
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Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю

Команды сыграли в нулевую ничью

09 июля 2026, 22:01 | Обновлено 09 июля 2026, 22:21
5864
126 Comments
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
ФК Динамо Киев
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Чемпионат мира-2026 вступил в самую напряжённую фазу, а тем временем постепенно начинается новый клубный сезон в европейском футболе. До возобновления украинской Премьер-лиги ещё есть достаточно времени, но наша страна также представлена в квалификациях еврокубков, поэтому в ближайшие недели будем обсуждать не только события на мундиале в Северной Америке.

Ведь, в частности, киевское «Динамо» в статусе действующего обладателя Кубка Украины начинало свой путь в отборочном раунде Лиги Европы УЕФА с первого раунда, как это делал и донецкий «Шахтер» примерно год назад. И, конечно, команда Игоря Костюка стремится всё-таки пробиться в групповой этап именно этого турнира, но жеребьёвка пока не сулит ей лёгкого пути.

Уже первый соперник оказался достаточно непростым — румынский клуб «Университатя» из города Клуж-Напока, который в прошлом сезоне на внутренней арене успел проиграть финал национального Кубка одноимённой команде из Крайовы, но заняла итоговое второе место в чемпионате и вскоре попытается взять реванш уже в Суперкубке страны. Интересную и очень опытную команду собрал итальянец Криштиану Бергоди, который в ходе летней подготовки мог создать серьёзные проблемы «бело-синим».

Впрочем, проблемы ожидались со стороны соперников, а на самом деле их создала команда Костюка фактически сама себе. В первую очередь, из-за плохой реализации голевых моментов, ведь итоговая статистика просто поражает степенью преимущества в пользу «Динамо», но на самом деле у киевлян было всего несколько ключевых эпизодов, где нужно было поставить точку. И тогда никаких вопросов к игре «бело-синих» в столь ранний период сезона бы не возникало.

Но Пихаленок то слабо пробивает головой в руки вратарю, то вообще не попадает в ворота, а затем Пономаренко, проявив некоторое эгоизм нападающего, пару раз бьет по защитникам и ещё в одном случае не сможет переиграть вратаря с острого угла. Вот и получилось, что всё, что летело в плоскость ворот Михаила, было упущено. А об ударах мимо ворот, которых на самом деле было немало, при «нулевом» счёте на табло вообще нет смысла упоминать.

Зато у румын был один момент, но такой, что мог полностью разрушить эту игру для «Динамо». На 36-й минуте Менди оказался один на один с вратарем в центре штрафной после передачи Макалу с правого фланга, но пощадил оборону киевлян ударом прямо в Нещерета. Это был единичный момент у команды Бергоди, но настолько острый, что разве что закрученный удар Шапаренко в перекладину в конце матча мог с ним сравниться.

А на последних минутах на стадионе вообще отключили часть освещения, и если бы не это, то эта ничья вообще погасила бы свет для «Динамо» в Лиге Европы.

Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. Первый матч.

«Динамо» – «Университатя» – 0:0

Предупреждение: Драмме (71)

«Динамо»: Нещерет, Дубинчак, Михавко, Биловар, Кендзера, Бражко, Пихаленок (Буяльский, 61), Шапаренко, Редушко, Пономаренко, Волошин (Огундана, 91).

«Университатя»: Михаил, Кипчу, Коубиш, Кристя, Станоев, Драмме (Педру Пинту, 84), Кодря, Менди (Адамс, 65), Бик, Штефанеску, Макалу (Алиев, 74).

Арбитр: Йоонас Яановиц (Эстония)

Стадион «Арена Люблин» (Люблин, Польша)

ДИНАМО – УНИВЕРСИТАТЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Комментарии 126
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Я так понимаю коменты пишет биловар и суркис, вы игру  вообще с отрели, 0 тактики,0 индивидуальных, 0 отдачи, 0 спортивной наглости, как было так и осталось , за дк уже 35 лет
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+6
Не знаю суперника, але при теперішньому рівні Динамо грали непогано. Не вистачає явно на завершальній стадії. Можливо в тактиці питання. Здалося, що Пономаренко трохи бфльше грає на себе, аніж на команду і результат (з метою бути проданим в Європу). В будь якому випадку Динамо не було жахливими сьогодні. Хоча ж і суперник не іменитий. Чекаємо матч відповідь.
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+6
Кендзера был плохим правым защитником в Динамо. Он ушел в ПАОК и там малой Луческу додумался поставить его в центр, где он вроде бы играл лучше. Его на старости возвращают в Динамо, где есть проблема с центрбеками и.... опять ставят на фланг. В результате они на атаку не играл, и за спину регулярно пускал.
Редушко растворился, его надо было менять на Шолу еще раньше.
Зять играет вместо Тиаре.
Шапаренко в принципе не может попасть в рамку ворот, как и Бражко.
Ну а главное, что у команды нет мысли в атаке. Бей вперед а там Пономаренко что-то придумает. Оно работает далеко не всегда.
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+4
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Університатя виглядала як жінка легкої поведінки на кроваті з розкритими ногами. А Дінамо як той скуфій із пивним пузом намагався підняти пісюна та так і не зміг. Гроші на вітер 💨 
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+4
Сьогодні у Костюків не їх день
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+4
Звичайно, на контрасті з чемпіоном світу, дивитися на "це" важко...
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+4
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Ходя по полю пешком и не попадая в створ ворот ни у кого не выиграешь!
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+3
Жагіття продовжується! Зрозуміло,що максимум цієї команди боротися за 2-3 місце чемпіонату України і вихід в 32 кращі команди ліги конференції.Дуже багато питань до тренера-ні швидкості,ні тактики,ні якихось задумок при стандартах.Пора Суркісу вийти і правдиво сказати-в мене нема грошей на професійного тренера і команду будуть тренувати аматори,які грали в команді!!!!
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Браво Клуж!👏🇷🇴
Теперь дома надо 1:0!!
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+3
Колгосп, а не команда, немає їм що робити у єврокубках
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+3
Я встиг тільки на другий тайм, але думаю що загально ситуація була така сама і в першому.
Динамо не змінилося в плані виконавчої майстерності.Один в один обіграшів дуже мало, простріли з флангу в "гольових" ситуаціях в нікуди і дуже слабкі і неточні удари здалеку.
Костюк звичайно скаже , що переважали і моменти були. Але таке було і минулого року....
Перспективи в ЛЄ навіть якщо пройдуть далі не високі.
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+3
Давили , створювали моменти , але нажаль без реалізації важко виграти такий матч . Шанси ще не втрачені , на батьківщині Дракули треба перемагати.
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+3
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Удачи в ответном матче, интересно увидит извлечет ли Костюк ошибки первой встречи и попытается ли играть в созидание 
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+3
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Динамівці старалися, постійно контролювали м'яч. Створили 5 гольових моментів, а румуни - лише один. Будемо сподіватися на позитивний результат у наступній грі.
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+3
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Ну все як і було раніше. Хоча мали б дотиснути румунів, фізично вони явно підсіли під кінець гри. Ну і Костюк, лише дві заиіни зробив, це означає, що особливо немає і ким підсилити гру. Шола, наприклад, точно нічого не підсилив. Темп потрібно піднімати з ними тоді шанси будуть, пішки не прокатить. Тим паче в них в неділю, матч за суперкубок. 
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+2
федя клепает со всех аккаунтов😂
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+2
Игра была равна , играли два ..... Финалиста ЛЧ  не проиграли и на том спасибо ! В нынешних условиях ожидать чего то большего было бы глупо 
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+2
Я доже не смотрел матч так как знаю что такое динамо. 
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+2
Зачем позориться в еврокубках, если можно позориться в ЧУ (с) Ихорь Сускис!) 
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+2
🫕Ай Ара, рикаминдую мой фирмини шяшьлик из малядой крот, вай мама-джян пальчики аблыжишь🫰🏿
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+1
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